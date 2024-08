Điểm tin Kinh doanh 17/8: Giá vàng: biến động trái chiều

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji niêm yết ở ngưỡng 76,55-77,75 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 50.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên giao dịch hôm 15/8.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 78 triệu đồng/lượng mua vào và 80 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 16/8 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 78 triệu đồng/lượng mua vào và 80 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 16/8 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng SJC giữ nguyên ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng nhẫn SJC ở ngưỡng 76,45-77,75 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 50.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên giao dịch hôm 15/8.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 76,52-77,72 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả hai chiều.

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến chiều 16/8 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 16/8 quay đầu tăng nhẹ với vàng giao ngay tăng 9,1 USD, lên 2.457,3 USD/ounce.

Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 2.494,6 USD/ounce, tăng 8,6 USD so với rạng sáng cùng ngày.

Mặc dù giá vàng tăng nhẹ so với rạng sáng cùng ngày nhưng đã giảm so với mức tăng có được trong ngày. Kim loại quý này quay đầu giảm do chịu áp lực bởi sự phục hồi của đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc tăng sau dữ liệu kinh tế Mỹ mạnh hơn dự kiến.

- Viettel Marathon 2024 - giải Marathon ba nước Đông Dương

Viettel Marathon 2024 là sự kiện thể thao đạt tiêu chuẩn Châu Á dự kiến thu hút 25.000 người tham dự, được tổ chức tại 3 quốc gia Lào, Việt Nam, Campuchia. Đây là giải đấu có giá trị thưởng cao nhất từ trước tới nay, lên tới 150.000 USD, chia đều cho tất cả đối tượng từ VĐV chuyên nghiệp, đến VĐV phong trào, các nhóm chạy, v.v.

Ngày 16/08/2024, tại Hà Nội đã diễn ra buổi họp báo công bố giải Viettel Marathon 2024 do Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel phối hợp với Liên đoàn Điền kinh Châu Á, Liên đoàn Điền kinh ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia tổ chức.

Mùa giải đầu tiên của Viettel Marathon 2024 được tổ chức với 4 cự ly: marathon (42,195km), bán marathon (21,0975km), 10km và 5km. Các Vận động viên sẽ tham gia 03 chặng đua, xuất phát chặng đầu tại Luang Prabang (Lào) vào ngày 3/11/2024; Chặng thứ 2 tại thủ đô Hà Nội (Việt Nam) vào 1/12/2024 và chặng về đích diễn ra tại Siem Reap (Campuchia) vào ngày 22/12/2024. với đường đua Angkor Wat, khu quần thể di sản thiên nhiên thế giới nổi tiếng của đất nước này.

Dự kiến sẽ có khoảng 25.000 vận động viên Việt Nam và quốc tế tham gia 3 chặng đua, tranh giải thưởng có tổng trị giá lên tới 150.000 USD, chia đều cho tất cả mọi người từ các VĐV chuyên nghiệp đến các VĐV phong trào, nhóm chạy,...

- VN-Index tăng gần 30 điểm, nhà đầu tư phấn khởi