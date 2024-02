Điểm tin kinh doanh 17/2: Trước ngày vía Thần tài: Giá vàng SJC đẩy lên cao, người dân đổ xô đi mua vàng

- Trước ngày vía Thần tài: Giá vàng SJC đẩy lên cao, người dân đổ xô đi mua vàng

Còn ba ngày nữa mới đến ngày vía Thần tài mùng 10 tháng giêng (19/2) - ngày mà theo quan niệm dân gian là mua vàng để cầu may mắn cả năm. Tuy nhiên, thời điểm này, giao dịch tại các cửa hàng vàng đã tăng mạnh.

Ghi nhận trong sáng ngày 16/2, mặc dù chưa đến ngày vía Thần tài, nhưng tại phố vàng Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), người dân xếp hàng chờ đến lượt mua. Một số cửa hàng rơi vào tình trạng quá tải.

Tại Công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu, ở khu vực vàng nhẫn, nhiều khách hàng chờ đợi đến lượt mua. Ngoài vàng nhẫn, trong các quầy trưng bày còn những miếng vàng Thần tài, bản vị vàng Thần tài, bản vị rồng vàng, trang sức kim tiền, đĩnh vàng tài lộc…

Nhiều năm trở lại đây, ngày vía Thần Tài luôn là dịp làm ăn lớn của giới kinh doanh vàng và giá vàng thường bị đẩy lên cao trước và trong ngày này, sau đó lại tụt dốc khiến những người mua vàng để cầu may xong thấy lỗ ngay.

Theo khảo sát, năm nay, giá vàng miếng SJC trước ngày vía Thần Tài bị đẩy lên cao bất chấp giá vàng thế giới giảm.

Hiện, vàng thế giới đang ở mức thấp nhất trong vòng 3 tháng trở lại đây, giao dịch ở mức 1.991 USD/ounce. So với cách đây khoảng 1 tuần đã giảm 45 USD/ounce. Vàng đang chịu áp lực giảm giá khi Mỹ công bố chỉ số lạm phát tăng. Thông tin này có khả năng tác động đến việc trì hoãn điều chỉnh lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) trong thời gian tới.

Nếu mua vàng với quan niệm cầu may mắn đầu năm, các chuyên gia khuyên người dân có thể mua vàng nữ trang thay vì vàng miếng do giá vàng miếng đang cao hơn 18,88 triệu đồng/lượng so với giá vàng thế giới quy đổi.