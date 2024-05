Điểm tin kinh doanh 16/5: Vàng SJC tái lập mốc 90 triệu đồng/lượng

- Vàng SJC tái lập mốc 90 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới tăng kéo vàng trong nước chiều 15-5 tiếp tục tăng. Trong đó, vàng SJC đã tái lập mốc 90 triệu đồng/lượng.

Vào khoảng 15 giờ tại TPHCM, Công ty SJC niêm yết vàng SJC ở mức 87,5 triệu đồng/lượng mua vào và 90 triệu đồng/lượng bán ra, tăng thêm 200.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với sáng 15-5, tổng cộng tăng 1,5 triệu đồng chiều mua và 1 triệu đồng chiều bán so với hôm trước.

Tiệm vàng Mi Hồng cũng tăng thêm 1 triệu đồng chiều mua và 300.000 đồng chiều bán so với sáng 15-5, tổng cộng tăng 1,1 triệu đồng chiều mua và 700.000 đồng chiều bán so với hôm trước, giao dịch ở mức 88,6 triệu đồng/lượng mua vào và 89,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Cùng thời điểm tại Hà Nội, Công ty PNJ cũng tăng thêm 800.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với sáng 15-5, tổng cộng tăng 1,3 triệu đồng chiều mua và 800.000 đồng chiều bán so với hôm trước, giao dịch ở mức 87,3 triệu đồng/lượng mua vào và 89,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng tăng thêm 600.000 đồng chiều mua và 800.000 đồng chiều bán so với sáng 15-5, niêm yết mức 87,8 triệu đồng/lượng mua vào và 89,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 chiều 15-5 cũng tiếp tục nhích lên. Công ty SJC tăng thêm 150.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, tổng cộng tăng 350.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với hôm 14-5, niêm yết ở mức 74,95 triệu đồng/lượng mua vào và 76,7 triệu đồng/lượng bán ra. Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng tăng 410.000 đồng chiều mua và 360.000 đồng chiều bán so với hôm 14-5, giao dịch ở mức 75,44 triệu đồng/lượng mua vào và 76,79 triệu đồng/lượng bán ra.