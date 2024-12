Điểm tin Kinh doanh 16/12: Giá vàng: Giữ ổn định

Góc nhìn kỹ thuật phiên giao dịch chứng khoán ngày 16/12: Kỳ vọng VN-Index sẽ sớm cân bằng trở lại; Bitcoin tiếp tục vượt mốc 100.000 USD - Giá vàng: Giữ ổn định Theo ghi nhận, chiều 15/12, giá vàng trên thị trường trong nước đồng loạt giữ ổn định, đi ngang so với chiều hôm 14/12. Giá vàng được niêm yết cụ thể như sau: Vàng SJC: Mua vào 83,8 triệu đồng/lượng - bán ra 86,3 triệu đồng/lượng. Tương tự, vàng DOJI và SJC Bảo Tín Minh Châu cũng ở mức 83,8 triệu đồng/lượng mua vào, 86,3 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng Phú Quý SJC: Mua vào 83,5 triệu đồng/lượng - bán ra 86,1 triệu đồng/lượng. Vàng PNJ ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh: Mua vào 83,5 triệu đồng/lượng - bán ra 84,7 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng miếng và vàng nhẫn trong nước chiều nay (15-12) giữ ổn định so với hôm 14/12. Trên thị trường thế giới, giá vàng và bạc giảm mạnh vào cuối tuần, do áp lực bán tháo sau các khoản lỗ lớn vào ngày thứ 5. Cả vàng và bạc đều đang gặp áp lực bán ra từ các nhà đầu tư trong ngắn hạn, dẫn đến sự sụt giảm trong xu hướng tăng giá gần đây. Theo các chuyên gia, giá vàng vẫn giữ lợi thế trong trung hạn, nhưng đang có dấu hiệu suy yếu. Mục tiêu tiếp theo của các nhà đầu tư là đẩy giá vàng lên trên mức kháng cự 2.761,30 USD/ounce, trong khi mức hỗ trợ quan trọng nằm ở 2.629,70 USD/ounce. Đối với bạc, mục tiêu giá tiếp theo là vượt qua mức kháng cự 33,33 USD/ounce, còn mức hỗ trợ quan trọng ở ngưỡng 30,00 USD/ounce. Sự ổn định hoặc biến động tiếp theo của cả vàng và bạc sẽ phụ thuộc vào diễn biến lạm phát và các quyết định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). - Góc nhìn kỹ thuật phiên giao dịch chứng khoán ngày 16/12: Kỳ vọng VN-Index sẽ sớm cân bằng trở lại Chỉ báo CMF đang hướng lên từ vùng thấp cho thấy dòng tiền vẫn có diễn biến phân hóa, cùng với đó biên độ điều chỉnh nhìn chung không quá lớn và thanh khoản bán cũng giảm dần nên kỳ vọng VN-Index sẽ sớm cân bằng và tìm lại động lực để hướng lên các vùng điểm cao hơn trong ngắn hạn. Lược trích báo cáo phân tích kỹ thuật của một số công ty chứng khoán cho phiên giao dịch ngày 16/12. CTCK Vietcombank - VCBS Chỉ số VN-Index kết phiên cuối tuần với nến Spinning top cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn đang khá thận trọng ở thời điểm này khi thị trường đang kiểm chứng động lực trong vùng 1.260-1.270 điểm. Ở khung đồ thị ngày, chỉ báo RSI và MACD dần cho tín hiệu tạo đỉnh đầu tiên, tuy nhiên không có dấu hiệu của phân kỳ âm nên phần nào giúp giảm thiểu rủi ro rung lắc trong biên độ lớn. Chỉ báo CMF đang hướng lên từ vùng thấp cho thấy dòng tiền vẫn có diễn biến phân hóa, cùng với đó biên độ điều chỉnh nhìn chung không quá lớn, chủ yếu là dưới 1% và thanh khoản bán cũng giảm dần nên kỳ vọng VN-Index sẽ sớm cân bằng và tìm lại động lực để hướng lên các vùng điểm cao hơn trong ngắn hạn. Ở khung đồ thị giờ, chỉ số chung quay lại vận động trong dải Bollinger band với nến Spinning top cho thấy sự trở lại của lực cầu ở cuối phiên. Chỉ báo MACD và RSI mới hình thành một đỉnh thêm phần củng cố cho nhịp hồi phục đi lên của thị trường trong tuần tới. CTCP Chứng khoán UP VN-Index tiếp tục giảm điểm trong phiên cuối tuần trước. Thanh khoản giảm nhẹ so với phiên trước, nhưng vẫn duy trì ở mức trung bình, cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư vẫn chi phối, đặc biệt khi thị trường chưa có động lực rõ ràng để bứt phá. Chỉ số VN-Index đang dần lùi về vùng hỗ trợ kỹ thuật 1.260 điểm. Đây là vùng điểm quan trọng, quyết định khả năng cân bằng của thị trường trong ngắn hạn. Mặc dù áp lực bán từ khối ngoại giảm, nhưng việc dòng tiền nội chưa đủ sức lan tỏa khiến thị trường khó có sự đột phá rõ ràng trong các phiên tới. Trong khi đó, tâm lý nhà đầu tư tiếp tục bị chi phối bởi sự thận trọng, đặc biệt trong bối cảnh thiếu vắng thông tin hỗ trợ mạnh mẽ. CTCK Asean Thị trường đóng cửa phiên cuối tuần trước giảm 4,78 điểm về mốc 12.62,57 điểm và hình thành cây nến cân bằng với biên độ nhỏ cho thấy tâm lý giằng co của thị trường. Đây là phiên giảm điểm thứ 4 liên tiếp cho thấy áp lực phe bán đang khá rõ ràng. Xu hướng giảm ngắn hạn cùng với động lượng giảm dần càng cho thấy sự yếu thế của phe mua. Tuy nhiên, ngược lại chỉ số vẫn đang nằm trên các đường EMA thể hiện cho xu hướng tăng. Chính vì thế sự đây là sự điều chỉnh cần thiết của thị trường và mốc hỗ trợ mà ta cần chú ý sẽ là vùng 1.255 điểm. CTCK SHS Xu hướng ngắn hạn, chỉ số VN-Index vẫn tăng trưởng trên hỗ trợ quanh 1.260 điểm, tương ứng trung bình 200 phiên, đang gặp vùng kháng cự 1.280-1.300 điểm. Đây là vùng kháng cự rất mạnh, vùng đỉnh các tháng 03-07/2024 và 9-10/2024 từ đầu năm đến nay. Để có thể vượt lên vùng kháng cự rất mạnh này, thị trường cần động lực, hỗ trợ mạnh từ yếu tố cơ bản, triển vọng tăng trưởng vượt trội. - Chương trình NESCAFÉ Plan được vinh danh tại Lễ trao giải thưởng Hành động vì cộng đồng (Human Act Prize) 2024 Tại Lễ trao giải Giải Thưởng Hành Động vì Cộng Đồng, chương trình NESCAFÉ Plan của Nestlé Việt Nam được vinh danh ở hạng mục cao quý nhất – “Giải thưởng năm” Human Act Prize. Giải thưởng ghi nhận những đóng góp của Nestlé Việt Nam trong việc xây dựng được một cộng đồng nông dân trồng cà phê theo mô hình nông nghiệp tái sinh và bền vững, giúp cải thiện sinh kế cho người nông dân và đóng góp đáng kể vào việc nâng cao vị thế của hạt cà phê Việt. Cụ thể, với việc xác định nông dân là trung tâm, là những người trực tiếp quản lý nguồn lực và đưa ra quyết định canh tác phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của chính mình, chương trình NESCAFÉ Plan giúp người nông dân nhận thức được vai trò của mình là một mắt xích quan trọng trong toàn bộ chuỗi giá trị và là người có thể tạo ra sự chuyển đổi. Sự tiếp nhận và thay đổi phương thức canh tác cà phê theo hướng tái sinh của người nông dân khi tham gia chương trình là một trong những yếu tố giúp tạo nên sự thành công của NESCAFÉ Plan. Chính sự thay đổi tích cực ấy cũng đã giúp những người nông dân cải thiện sinh kế cho bản thân, gia đình, cộng đồng và bao trùm hơn chính là sự phát triển bền vững của ngành cà phê Việt Nam, đưa Việt Nam trở thành điểm tham chiếu cà phê Robusta của thế giới. Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng là Giải thưởng cấp quốc gia được Báo Nhân Dân phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thường niên nhằm tôn vinh các cá nhân, tổ chức có những đóng góp tích cực cho xã hội thông qua những sáng kiến, dự án uy tín, tạo ra tác động lâu dài và bền vững. Trong đó, “Giải thưởng năm” Human Act Prize là giải thưởng cao quý nhất, mang dấu ấn vinh danh những chương trình, hành động mang lại đóng góp tích cực và bền vững cho cộng đồng, đã và đang truyền cảm hứng cống hiến, dấn thân vì một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người. - Bitcoin tiếp tục vượt mốc 100.000 USD Sau 3 ngày rung lắc, có thời điểm điều chỉnh xuống dưới mốc 95.000 USD, bitcoin đã phục hồi trở lại mạnh mẽ và quay về mốc 100.000 USD. Trong 24 giờ qua, giá bitcoin đã tăng khoảng 2%, đang được giao dịch quanh mốc 102.000 USD/BTC. Theo đó, sau 3 ngày rung lắc, có thời điểm điều chỉnh xuống dưới mốc 95.000 USD, bitcoin đã phục hồi trở lại mạnh mẽ và quay về mốc 100.000 USD. Theo Bloomberg, triển vọng về các quy định nới lỏng của Tổng thống đắc cử Donald Trump đã giúp bitcoin đạt mức đỉnh 103.800 USD vào ngày 5/12. Tuy nhiên, đồng tiền mã hóa lớn nhất thế giới bắt đầu gặp khó khăn trong việc duy trì mức giá trên 100.000 USD khi các nhà đầu tư chốt lời. Bitcoin tăng khoảng 50% kể từ khi ông Trump đắc cử vào ngày 5/11. Đồng tiền số cũng thu hút dòng vốn khoảng 11 tỷ USD vào các quỹ ETF bitcoin tại Mỹ trong khoảng thời gian đó. Trong chiến dịch tranh cử, ông Trump cam kết biến Mỹ thành trung tâm tiền số của thế giới và tạo ra kho dự trữ bitcoin. Sự lạc quan của nhà đầu tư vào tương lai tiền số dưới thời Tổng thống đắc cử Trump đã phần nào giúp bitcoin tăng vọt. Eric Trump, con trai của Tổng thống đắc cử, đã nói trên Bloomberg rằng cha mình sẽ là một đồng minh tuyệt vời cho ngành công nghiệp tiền mã hóa. Bên cạnh đó, việc Tổng thống Trump đề cử những người ủng hộ tiền mã hóa vào các vị trí quan trọng trong chính quyền, như Paul Atkins vào vị trí Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), cũng giúp thúc đẩy thị trường. Ngoài ra, bitcoin cũng được hỗ trợ bởi dòng tiền từ các quỹ ETF. Ông Strahinja Savic, giám đốc dữ liệu và phân tích tại công ty tài chính FRNT Financial nhận định quan điểm ủng hộ tiền mã hóa của ông Trump đã giảm bớt rủi ro về danh tiếng và quy định mà lĩnh vực này từng gặp phải. Các tổ chức tài chính lớn tại Mỹ giờ đây được bật đèn xanh để tham gia vào thị trường càng thúc đẩy bitcoin phát triển. - VinFast sẽ nâng tỉ lệ nội địa hóa lên 84% vào năm 2026 Ngày 12/12, tại Nhà máy VinFast (ở Hải Phòng) đã diễn ra buổi tọa đàm về nội địa hóa ô tô VinFast với nhiều thông tin trao đổi hữu ích từ các chuyên gia đầu ngành. Tại buổi tọa đàm, ông Lê Ngọc Anh, Giám đốc Nhà máy VinFast cho biết, VinFast đang tập trung đẩy mạnh chiến lược nâng cao tỷ lệ nội địa hóa các dòng xe điện, với kế hoạch đạt mốc 80% vào năm 2026. Chiến lược này không chỉ giúp VinFast đáp ứng nhu cầu sản xuất trong nước mà còn góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp hỗ trợ ô tô Việt Nam. Lãnh đạo VinFast cũng chia sẻ, mặc dù ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, nhưng vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức. Những khó khăn chính bao gồm, quy mô nhỏ lẻ, thiếu công nghệ và năng lực sản xuất; sản phẩm chưa đạt tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng và giá cả. Ngoài ra, sự kết nối với chuỗi cung ứng toàn cầu vẫn chưa chặt chẽ. Từ khi bắt đầu hoạt động năm 2017, VinFast đã tập trung phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ trong nước bên cạnh sản xuất xe. Tại khu tổ hợp sản xuất, hơn 30% diện tích đã được dành cho khu công nghiệp phụ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nội địa tham gia chuỗi cung ứng.