Điểm tin kinh doanh 16/11: Giá vàng 9999 lên gần 55 triệu đồng/lượng

Đến phiên hôm 14/11, lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm chỉ còn ở mức 4,34%/năm, thấp hơn rất nhiều so với mức 7% cùng kỳ hạn tại hồi đầu tháng 10/2022...

Ngoài việc triển khai gói cước mới, Viettel còn nâng băng thông cho các khách hàng cũ lên tới 1.5 lần so với hiện tại, trong khi giá cước không đổi.

Theo đó, kết tuần, khối lượng lưu hành trên kênh cầm cố giảm về 81 nghìn tỷ đồng (từ mức 101 nghìn tỷ trong tuần trước đó). Trái lại, Ngân hàng Nhà nước không phát hành thêm tín phiếu và đưa khối lượng lưu hành trên kênh tín phiếu về mức 0.

Như vậy, tổng cộng trong tuần trước, Ngân hàng Nhà nước đã hút ròng nhẹ 5,6 nghìn tỷ đồng thông qua hoạt động OMO. Việc hút ròng này tiếp tục được diễn ra trong phiên giao dịch hôm qua (15/11). Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước hút ròng thêm 6,4 tỷ đồng từ thị trường qua kênh cầm cố.

Trước đó, khi lãi suất liên ngân hàng có dấu hiệu tăng nóng, Ngân hàng Nhà nước đã có 2 tuần liên tiếp ở trạng thái bơm ròng lớn tại cuối tháng 10 và tuần đầu tháng 11, với quy mô lên tới 120 nghìn tỷ đồng. Và việc đảo ngược sang trạng thái bơm ròng chỉ xuất hiện khi lãi suất liên ngân hàng bắt đầu hạ nhiệt.

Đến phiên hôm 14/11, lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm chỉ còn ở mức 4,34%. Thấp hơn rất nhiều so với mức 7% cùng kỳ hạn tại hồi đầu tháng 10/2022.

- Lợi nhuận sau thuế của Viettel Post trong quý III/2022 tăng trưởng 77,25%

Quý III/2022, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Viettel Post (Mã CK: VTP) đạt 56,24 tỷ đồng, tăng trưởng 77,25% so với cùng kỳ năm 2021. Lũy kế 9 tháng đầu năm, Viettel Post ghi nhận hơn 16.385 tỷ đồng doanh thu thuần với lãi ròng gần 257 tỷ đồng, tăng trưởng dương so với cùng kỳ năm trước.

Riêng lĩnh vực Chuyển phát trong nước và quốc tế, doanh thu hợp nhất đạt hơn 25.000 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2021. Trong lĩnh vực Logistics, Viettel Post đã triển khai tổ chức lại mạng lưới kết nối theo mô hình mới, giảm thời gian toàn trình bưu gửi, tăng doanh thu tới 77% so với cùng kỳ năm 2021, xu hướng những tháng sau luôn tăng trưởng so với tháng trước từ 7-10%.

Bên cạnh đó, Viettel Post hiện đang vận hành và sở hữu hơn 100 kho nội vùng với diện tích gần 740.000 m2, cùng các dịch vụ E-Fulfillment hoàn tất đơn hàng TMĐT: quản lý tồn kho, xử lý đơn hàng, vận chuyển. Đây là nền tảng để Viettel Post đẩy mạnh và mở rộng các hoạt động sản xuất kinh doanh, giúp doanh thu dịch vụ Fulfillment quý III/2022 tăng trưởng 77% so với quý liền kề.