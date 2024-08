Điểm tin Kinh doanh 15/8: Giá vàng: Vàng SJC giữ ngưỡng 80 triệu đồng/lượng bán ra

Ông Alex Ebkarian, Giám đốc điều hành của Công ty Allegiance Gold cho biết, dù gần đây xảy ra hoạt động chốt lời, nhưng tình hình căng thẳng địa chính trị hiện tại và sự biến động gần đây trên thị trường cùng với khả năng Fed hạ lãi suất tiếp tục thúc đẩy nhà đầu tư hướng tới các tài sản trú ẩn an toàn như vàng.

Sáng 14/8 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới có dấu hiệu giảm nhẹ. Theo một phân tích trên Kitco News, giá vàng có xu hướng giảm sau khi cơn hưng phấn ban đầu do Chỉ số giá sản xuất (PPI) mang lại lắng xuống.

Tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 76,6 - 77,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên mức giá niêm yết ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm 13/8. Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 76,7 - 77,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên mức giá niêm yết ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm 13/8.

Theo đó, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) công bố giá bán vàng miếng SJC ở mức 78 - 80 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên mức giá niêm yết ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm 13/8. Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 78 - 80 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên mức giá niêm yết ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm 13/8. Trong khi đó, giá vàng nhẫn cũng được các công ty vàng bạc đá quý giữ ổn định.

- Huawei ra mắt Giải pháp Điện mặt trời Thông minh toàn diện 5.0 cho hộ gia đình

Huawei Digital Power ra mắt Giải pháp Điện mặt trời Thông minh Toàn diện 5.0 cho hộ gia đình – giải pháp thế hệ mới nhất của Huawei FusionSolar cho phép các ngôi nhà đạt được khả năng độc lập về năng lượng, tiến bước tới kỷ nguyên năng lượng xanh cho “ngôi nhà không carbon”.

Ở thế hệ 5.0 mới nhất, các hộ gia đình có thể sử dụng 100% năng lượng xanh. Giải pháp Điện mặt trời Thông minh toàn diện 5.0 cho hộ gia đình được thiết kế trọn gói một cho tất cả (One-fits-all), bao gồm: Bộ tối ưu công suất, biến tần chuỗi thông minh, hệ lưu trữ năng lượng, bộ sạc, phụ tải, lưới điện và hệ thống quản lý năng lượng (Smart PVMS).

Huawei Digital Power cũng nâng cấp toàn diện bộ giải pháp trên 5 phương diện, cho phép các hộ gia đình đạt được khả năng độc lập về năng lượng: phát điện hiệu quả, lưu trữ năng lượng lâu dài, dự phòng cho toàn bộ ngôi nhà, quản lý thông minh, an toàn chủ động.

4 sản phẩm chủ chốt mới trong bộ giải pháp đại diện cho những tiến bộ mới nhất trong công nghệ lưu trữ năng lượng, biến tần và quản lý năng lượng gia đình, nhằm hiện thực hóa tầm nhìn về một ngôi nhà không carbon của Huawei, bao gồm: Hệ thống lưu trữ năng lượng chuỗi thông minh LUNA2000-7/14/21-S1, Biến tần SUN2000-5/6/8/10/12K-MAP0 và SUN2000-8/10K-LC0, Giải pháp nâng cấp biến tần lai SmartGuard-63A-T0.

- Cổ phiếu chứng khoán lao dốc, thanh khoản xuống đáy 3 tuần

Thị trường có thể đang giữ tâm lý thận trọng ngay sát thời điểm đáo hạn phái sinh, biên độ dao động hẹp lại đáng kể trên nền thanh khoản rất thấp. Cả phiên hôm 14/8 hai sàn khớp lệnh chỉ hơn 11.600 tỷ đồng, mức thấp nhất trong 3 tuần trở lại đây bất chấp khối ngoại đã quay đầu mua ròng khá ấn tượng...

Buổi chiều 14/8 thanh khoản có nhích tăng nhưng không thể thay đổi được tình trạng èo uột đã kéo dài suốt từ đầu tuần. Sàn HoSE tăng thêm khoảng 15% so với phiên sáng, đạt 5.798 tỷ đồng nhưng vẫn là giảm 8% so với chiều hôm qua, đồng thời ở mức thấp nhất 14 phiên chiều gần nhất. Tính chung cả HNX, giao dịch buổi chiều đạt 6.205 tỷ đồng, tăng 14,8% so với phiên sáng.

Diễn biến nhóm blue-chips chiều nay không duy trì được sức mạnh như buổi sáng: MSN đã tụt giá nhẹ khoảng 0,26%, còn tăng 2,27% so với tham chiếu. Trụ BID trượt khá mạnh 0,74%, còn tăng 0,86% lúc đóng cửa. PLX thậm chí lao dốc gần 1,8%, còn tăng nhẹ 0,72%. VCB, VIC, HPG cũng yếu đi đáng kể so với phiên sáng. VCB đóng cửa giảm tới 1,68%, lấy đi hơn 2 điểm khỏi VN-Index. Thống kê rổ này có tới 19 mã tụt giá, chỉ 9 mã có cải thiện.

Rất may là một số trụ đã khá hơn trong phiên chiều 14/8: Đầu tiên phải kể tới VHM, nỗ lực bay cao trong 30 phút cuối phiên sáng được tiếp tục. Trụ này đóng cửa trên tham chiếu tới 2,34% tức là riêng chiều 14/8 tăng thêm 1,09% nữa. Thanh khoản của VHM khá lớn, chiều nay khớp 257 tỷ đồng, cao thứ hai trong rổ VN30. Cổ phiếu này cũng “soán ngôi” BID lẫn MSN, trở thành trụ kéo điểm khỏe nhất, đem về 0,92 điểm cho VN-Index. TCB cũng có phiên chiều xuất sắc, tăng 1,19% so với giá chốt buổi sáng và thoát khỏi vùng giảm, đóng cửa vượt tham chiếu 0,95%. Thanh khoản ở TCB cũng khá cao, đạt 169,8 tỷ đồng, nâng tổng giao dịch cả ngày lên 249,9 tỷ, lọt vào Top 10 mã thanh khoản cao nhất toàn thị trường.