Điểm tin kinh doanh 15/2: Hơn 700 triệu cổ phiếu FLC sẽ bị hủy niêm yết trên sàn HOSE từ ngày 20/2

Theo Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, năm 2022, Việt Nam xuất khẩu được 3.513 tấn hoa hồi sang thị trường Trung Quốc, tăng tới tăng 65,6% so với năm 2021.

Năm 2022, xuất khẩu hoa hồi sang thị trường Trung Quốc tăng trên 65% đã bù đắp cho phần thiếu hụt do xuất khẩu giảm từ thị trường Ấn Độ.

Nhờ vậy, trong năm qua, tuy xuất khẩu hoa hồi sang thị trường chính là Ấn Độ giảm mạnh, chỉ đạt 5.309 tấn, giảm 30,8% so năm 2021, nhưng sản lượng hoa hồi xuất khẩu nói chung chỉ giảm 12,2% về sản lượng (đạt 12.855 tấn) với tổng giá trị kim ngạch đạt 72,9 triệu USD (tăng 36,7%).

Hiện Ấn Độ vẫn là thị trường xuất khẩu chính của hoa hồi Việt Nam, chiếm 41,3% về lượng, tiếp đó là Trung Quốc.

- Trái phiếu đáo hạn cao điểm vào quý II và III/2023 với tổng giá trị 182.627 tỷ đồng

Sau giai đoạn bị thắt chặt kênh trái phiếu trong năm 2022, các doanh nghiệp tiếp tục chịu áp lực đáo hạn trái phiếu trong năm 2023, cao điểm là giai đoạn hai quý giữa năm.

Chứng khoán VNDirect cho biết quý I/2023, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đáo hạn ước tính giảm 40,3% so với quý IV/2022, đạt 30.655 tỷ đồng (tăng 246,7% so với cùng kỳ).

Tuy nhiên, áp lực đáo hạn sẽ tăng mạnh trong quý II và quý III/2023 với giá trị lần lượt là 93.139 tỷ đồng (tăng 203,8% so với quý trước và tăng 169% so với cùng kỳ) và 89.488 tỷ đồng (tăng 49,9% so với cùng kỳ), tổng cộng là 182.627 tỷ đồng.

Sau giai đoạn thách thức này, giá trị đáo hạn trong quý IV/2023 sẽ hạ nhiệt, chỉ còn tăng 33,4% so với quý trước, về còn 59.571 tỷ đồng (tăng 16% so với cùng kỳ).

Trong cả năm 2023, ước tính giá trị đáo hạn của trái phiếu doanh nghiệp là 272.853 tỷ đồng, tăng 76,6% so với cùng kỳ năm trước.

Nếu xét theo nhóm ngành, năm 2023, trái phiếu đáo hạn nhóm bất động sản chiếm 37,6%, nhóm tài chính – ngân hàng chiếm 37% và còn lại 25,5% thuộc về các nhóm khác.