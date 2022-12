Điểm tin kinh doanh 15/12: Bất ngờ giá USD cuối năm, kiều hối đổ về mạnh

- Bất ngờ giá USD cuối năm, kiều hối đổ về mạnh

Giá USD ở ngân hàng thương mại và thị trường tự do tiếp tục lao dốc góp phần hạ nhiệt tỉ giá. Tại TP HCM, kiều hối vẫn chảy mạnh về.

Đến trưa 14/12, Vietcombank niêm yết giá USD mua vào 23,370 đồng/USD, bán ra 23.650 đồng/USD, giảm thêm 50 đồng so với buổi sáng và giảm tổng cộng 170 đồng so với hôm qua.

Eximbank niêm yết giá USD mua vào 23.350 đồng/USD, bán ra 23.620 đồng/USD, thấp hơn giá giao dịch tại Vietcombank.

Nếu so với mức đỉnh của giá USD trong khoảng 3 tháng qua ở vùng 24.888 đồng/USD, giá USD đã giảm tới khoảng 5,5%.

Tương tự, giá USD trên thị trường tự do cũng đi xuống. Một số điểm thu đổi ngoại tệ báo giá USD mua vào 24.050 đồng/USD, bán ra 24.120 đồng/USD, lùi về sát vùng 24.000 đồng/USD và không chênh lệch quá lớn so với USD ở ngân hàng thương mại. Nếu so với đỉnh của giá USD tự do tới 25.400 đồng, hiện giá USD đã giảm tới 5,2%.

Không chỉ giá USD ngân hàng và tự do, Ngân hàg Nhà nước cũng đã 4 lần điều chỉnh hạ giá bán USD tại sở giao dịch trong thời gian ngắn, đưa giá bán xuống 24.830 đồng/USD, giảm 40 đồng/USD so với mức đỉnh trước đó.