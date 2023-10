Điểm tin kinh doanh 15/10: Tuần lễ ‘rực rỡ’ của vàng, giá vàng miếng SJC chạm mốc 71 triệu đồng/lượng

Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, trong 9 tháng vừa qua, nước ta đã nhập khẩu hơn 8 triệu m3 xăng dầu. Đây là một con số khá lớn, tăng cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong 9 tháng đầu năm 2023, Việt Nam đã nhập khẩu hơn 8 triệu m3 xăng dầu tương ứng khoảng 6,65 tỷ USD. Như vậy, việc nhập khẩu xăng dầu của nước ta đã tăng 23,1% về khối lượng nhưng giảm 2,4% về giá so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, riêng tháng 9, Việt Nam nhập khẩu hơn 826.319 m3 xăng dầu tương ứng 783 triệu USD; tháng 9 cũng ghi nhận lượng xăng dầu nhập khẩu giảm 24,7% và 21% về giá trị so với tháng 8.

Về giá thì mức giá xăng dầu trung bình trong 9 tháng ở mức 829 USD/m3, giảm 20,7% so với cùng kỳ của năm 2022. Điều đó cho thấy giá xăng dầu đã hạ nhiệt ở cả thị trường trong nước lẫn thế giới. Đối với tháng 9, giá xăng nhập khẩu đạt 948 USD/1m3, mức giá tăng 4,8% so với tháng 8 nhưng so với cùng kỳ năm 2022 vẫn giảm 2,4%. Hiện giá xăng dầu vẫn đang đi lên và đạt mức tăng cao nhất kể từ đầu năm.

Trong 9 tháng qua, thị trường cung cấp xăng dầu lớn nhất cho Việt Nam chính là: Hàn Quốc, Singapore và Malaysia. Ba quốc gia này cung cấp tới hơn 80% lượng xăng dầu nhập khẩu tại nước ta.

- Giá xuất khẩu cà phê Việt Nam đạt mức kỷ lục

Giá xuất khẩu cà phê tăng tháng thứ 7 liên tiếp, thiết lập mức kỷ lục mới là 3.310 USD/tấn, cao nhất trong niên vụ 2022-2023.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu cà phê của của Việt Nam trong tháng 9 đã giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều năm qua, với khối lượng đạt 50.967 tấn, trị giá 168,7 triệu USD, giảm 48,2% về lượng và giảm 28,2% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Kết thúc niên vụ 2022-2023 (từ tháng 10/2022 đến tháng 9/2023), xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 1,66 triệu tấn (khoảng hơn 27,7 triệu bao, 60 kg/bao), giảm 4,5% so với niên vụ 2021-2022. Tuy nhiên, kim ngạch thu về vẫn tăng 3,4% lên mức kỷ lục 4,08 tỷ USD nhờ giá tăng cao.

Trong niên vụ 2022-2023, giá xuất khẩu trung bình cà phê của Việt Nam đạt 2.451 USD/tấn, tăng 8,2% so với niên vụ trước. Tính riêng tháng 9, giá xuất khẩu cà phê tăng tháng thứ 7 liên tiếp, thiết lập mức kỷ lục mới là 3.310 USD/tấn, tăng 8,4% so với tháng trước và tăng 36% (tương ứng 878 USD/tấn) so với cùng kỳ năm 2022.

Trên thị trường thế giới, Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) cho biết, kết thúc phiên giao dịch ngày 13/10, giá dầu thô tăng mạnh đã hỗ trợ cho các mặt hàng nhóm nguyên liệu công nghiệp nói riêng và thị trường hàng hóa nói chung cùng khởi sắc. Trong đó, giá Arabica tăng 3,75%, còn giá Robusta đóng cửa cao hơn mức tham chiếu 1,29%.