Điểm tin kinh doanh 15/1: Vàng 9999 đang đem đến cho nhà đầu tư 'cái tết ấm no'

Bộ Công Thương cho biết, doanh thu thương mại điện tử bán lẻ tại Việt Nam năm 2022 tăng trưởng 20% so với năm 2021, đạt 16,4 tỷ USD, chiếm 7,5% doanh thu bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng cả nước.

Trong khi đó, vàng nhẫn 9999 được doanh nghiệp này đẩy lên tới 54,2 triệu đồng/lượng (mua) và 55,3 triệu đồng/lượng (bán), tăng tới 400.000 đồng mỗi lượng ở cả hai chiều so với giá đóng cửa chiều hôm trước.

Đầu giờ sáng ngày 14/1, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn vàng bạc đá quý PNJ được giao dịch phổ biến ở mức 66,3 triệu đồng/lượng và bán ra 67,2 triệu đồng, tăng 300.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 200.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên hôm trước đó.

Năm 2022, hoạt động thương mại điện tử Việt Nam tiếp tục phát triển, trở thành kênh phân phối quan trọng.

- Chứng khoán tuần 9-13/1: Khối ngoại bán ròng 1.500 tỉ đồng trên HOSE

Nhà đầu tư nước ngoài chuyển bán ròng lần đầu tiên trong 10 tuần liên tiếp, chủ yếu do giao dịch bán thỏa thuận cổ phiếu EIB. Tính riêng giao dịch khớp lệnh họ mua ròng 1.818 tỉ đồng.

Kết thúc tuần giao dịch thứ 2 của năm 2023 (9-13/1), VN-Index ghi nhận 4 phiên tăng, 1 phiên giảm, có thêm 8,73 điểm (+0,83%) và đóng cửa tại 1.060,17 điểm.

Giá trị giao dịch trung bình một phiên trên sàn HOSE đạt 9.634 tỉ đồng, giảm 5,8% so với tuần trước đó, giảm 25,9% so với trung bình 5 tuần và giảm 23,4% so với trung bình 20 tuần trước.

Trong tuần giao dịch vừa qua, nhà đầu tư nước ngoài chuyển bán ròng lần đầu tiên trong 10 tuần liên tiếp, chủ yếu do giao dịch bán thỏa thuận cổ phiếu EIB của Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank).

Cụ thể, khối ngoại bán ròng 1.512 tỉ đồng trên HOSE. Tuy nhiên, tính riêng giao dịch khớp lệnh họ mua ròng 1.818 tỉ đồng, tập trung vào các mã HPG (+334,8 tỉ đồng), FUEVFNVD (+192,3 tỉ đồng), CTG (+137 tỉ đồng), E1VFVN30 (+134,1 tỉ đồng), VHM (+126,2 tỉ đồng).

Ở chiều hướng ngược lại, khối ngoại bán ròng DGC (-58,2 tỉ đồng), VCB (-55,4 tỉ đồng), DCM (-32,6 tỉ đồng), KDC (-30,5 tỉ đồng), BID (-30,4 tỉ đồng).