Điểm tin kinh doanh 14/8: Dự trữ xăng dầu quốc gia chỉ tương đương 9 ngày nhập ròng và 6,5 ngày tiêu thụ

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, tuần qua, trung tâm đã hủy đăng ký chứng quyền của Công ty TNHH Chứng khoán ACB và cấp nhiều mã giao dịch chứng khoán cho các công ty.

Cấp mã VVS cho Công ty cổ phần Đầu tư phát triển máy Việt Nam; Cấp mã trái phiếu cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam; Hủy đăng ký chứng quyền của Công ty TNHH Chứng khoán ACB;

Và Kho bạc Nhà nước được cấp mã trái phiếu TD2237123.

- Loạt ngân hàng Việt nhận giải thưởng Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2022

Giải thưởng 'Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2022' (Best company to work for in Asia 2022) do Tạp chí Nguồn nhân lực châu Á (HR Asia) bình chọn vừa vinh doanh loạt ngân hàng Việt Nam.

Theo đó, các ngân hàng nhận giải thưởng Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2022 của HR Asia bao gồm: Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank), Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), Ngân hàng TMCP Phát triển Tp. Hồ Chí Minh (HDBank), Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB), Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank), Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB), Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank), Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) và Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank).

Giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” là giải thưởng quốc tế thường niên uy tín trong khu vực, nhằm vinh danh những doanh nghiệp có chính sách nhân sự vượt trội, chế độ đãi ngộ hấp dẫn và môi trường làm việc chất lượng tại khu vực châu Á.