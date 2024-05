Điểm tin kinh doanh 14/5: Giá vàng bất ngờ tăng trở lại, khuyến nghị người dân thận trọng khi tham gia giao dịch

- Giá vàng bất ngờ tăng trở lại, khuyến nghị người dân thận trọng khi tham gia giao dịch

Sau khi giảm mạnh xuống quanh mức 88 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra vào sáng 13/5, thì chiều cùng ngày, giá vàng SJC đã bất ngờ tăng trở lại và dừng quanh mốc 90 triệu đồng/lượng.

Trước diễn biến giá vàng hiên tại, Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ tiếp tục tổ chức các phiên đấu thầu bán vàng miếng cung ứng ra thị trường với khối lượng và tần suất phù hợp với nhu cầu thị trường. Đồng thời khuyến nghị người dân cần thận trọng khi tham gia giao dịch vàng để giảm thiểu rủi ro trước tình hình biến động giá vàng của thị trường vàng quốc tế và việc điều hành, kiểm soát thị trường vàng trong thời gian tới.

Trên thị trường, giá vàng niêm yết tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) đang ở mức 87,5 - 90 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,3 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm 12/5. Trong khi đó, tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI, giá vàng niêm yết ở mức 87,5 - 89 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra), tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm 12/5. Tương tự SJC, giá vàng niêm yết tại Công ty Vàng bạc Bảo Tín Minh Châu ở mức 87 - 89 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên ở chiều mua vào và giảm nhẹ 200.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên hôm 12/5.

Trước đó, chỉ cách vài giờ, giá vàng được ghi nhận lúc 9 giờ giảm mạnh. Theo đó, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 85,85 - 88,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 3,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 2,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên hôm 12/5. Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 85,5 - 87,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giữ nguyên mức giá niêm yết ở chiều bán ra so với chốt phiên hôm 12/5. Riêng Công ty Vàng bạc Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 87 - 89,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm 12/5.

Ngày 14/5, dự kiến tại phiên đấu thầu lần thứ 6, Ngân hàng Nhà nước vẫn giữ nguyên tổng khối lượng chào thầu là 16.800 lượng vàng, loại vàng miếng SJC. Mức giá tham chiếu được điều chỉnh tăng lên 88 triệu đồng/lượng, cao hơn mức giá tham chiếu tại phiên đấu thầu gần nhất (85,3 triệu đồng/lượng).

Trong lần đấu thầu này, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục giảm khối lượng đấu thầu tối thiểu của mỗi thành viên được phép đặt thầu xuống còn 5 lô (tương đương 500 lượng vàng); trong khi phiên trước, cơ quan quản lý đã giảm khối lượng đấu thầu tối thiểu từ 14 lô xuống 7 lô. Khối lượng đấu thầu tối đa lần này tăng từ mức 20 lô (tương đương 2.000 lượng) lên 40 lô (tương đương 4.000 lượng). Bước giá dự thầu 10.000 đồng/lượng, bước khối lượng dự thầu là 1 lô (100 lượng). Đây là lần thứ 6, Ngân hàng Nhà nước gọi thầu vàng miếng. Trong 5 lần trước đó, chỉ có 2 lần đấu thầu thành công với khối lượng trúng thầu mỗi lần là 3.400 lượng vàng.