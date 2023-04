Điểm tin kinh doanh 14/4: Diễn biến ‘lạ’ của vàng trong nước khi thế giới tăng dữ dội

- Giá vàng hôm 13/4: Diễn biến ‘lạ’ của vàng trong nước khi thế giới tăng dữ dội

Giá vàng hôm 13/4 ở thị trường trong nước tiếp tục "bất động" dù giá vàng thế giới liên tục biến động mạnh.

Giá vàng hôm 13/4 của SJC không đổi, ở mức 67 triệu đồng/lượng trong khi trên thị trường quốc tế lại bật tăng mạnh, vượt ngưỡng 2.000 USD/ounce.

Lúc 9 giờ giá vàng hôm 13/4 SJC được các doanh nghiệp niêm yết ổn định quanh 66,4 triệu đồng/lượng mua vào, 67 triệu đồng/lượng bán ra.

Biên độ chênh lệch giá vàng SJC tiếp tục duy trì ở mức 600.000 đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng trang sức, giá vàng nhẫn 24K các loại cũng bất động tại mức 55,65 triệu đồng/lượng mua vào, 56,65 triệu đồng/lượng bán ra.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 12/4, giá vàng 9999 trong nước được SJC và Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau: SJC Hà Nội: 66.400.000 đồng/lượng - 67.020.000 đồng/lượng; Doji Hà Nội: 66.400.000 đồng/lượng - 67.000.000 đồng/lượng; SJC TP.HCM: 66.400.000 đồng/lượng - 67.000.000 đồng/lượng; Doji TP.HCM: 66.400.000 đồng/lượng - 67.000.000 đồng/lượng.

Tới 9h45' hôm ngày 13/4, giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 2.017,7 USD/ounce, giảm 3,3 USD/ounce so với chốt phiên giao dịch hôm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 6 trên sàn Comex New York ở mức 2.032,2 USD/ounce, tăng 7,2 USD/ounce so với chốt phiên giao dịch hôm trước đó.