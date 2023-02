Điểm tin kinh doanh 14/2: Giá xăng tăng, giá dầu giảm

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có văn bản gửi Bộ Công Thương bày tỏ lo ngại việc Tập đoàn Công nghiệp Than, Khoáng sản Việt Nam (TKV) không đảm bảo được việc cung ứng than cho các nhà máy điện trong bối cảnh nhu cầu sử dụng than được dự báo tăng cao so với năm ngoái, do có thêm Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 vào vận hành.

Trong văn bản gửi Bộ Công Thương, EVN cho biết, năm 2022, việc cấp than cho điện không đúng kế hoạch với hầu hết nhà máy nhiệt điện, ảnh hưởng tới vận hành cung cấp điện. Điển hình việc cấp than của Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam (TKV) và Tổng Công ty Đông Bắc cho Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình không ổn định. Giai đoạn đầu năm 2022, các nhà máy như Nghi Sơn 1, Vũng Áng 1, Vĩnh Tân 2... chỉ đủ than vận hành một tổ máy ở 70% công suất, nhiều tổ máy thậm chí dừng hoạt động.

Còn tại thời điểm như quý IV/2022, việc chỉ cung ứng được than pha trộn nhập khẩu khiến tồn kho nhiên liệu của nhiệt điện Thái Bình vào cuối tháng 11 và tháng 12 thường xuyên chỉ ở mức 10.000 tấn, đủ cho khoảng 2 ngày vận hành đầy tải nhà máy. Việc thiếu than đã dẫn tới có lúc nhà máy phải dừng một tổ máy để dành than dự phòng.

Cũng theo EVN, năm 2022, tình hình cung cấp than không đúng theo kế hoạch xảy ra đối với hầu hết các nhà máy nhiệt điện của EVN như Thái Bình, Quảng Ninh, Hải Phòng, Nghi Sơn 1, Vĩnh Tân 2, Duyên Hải 1. “Dự báo năm nay nhu cầu than cho sản xuất điện sẽ tăng, giá than nhập khẩu vẫn ở mức cao, ảnh hưởng tới khả năng huy động các nhà máy nhiệt điện dùng than nhập, như Vĩnh Tân 4”, EVN cho hay.

- Sẽ có thêm 1,2 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội trong năm 2023

Để hoàn thành chỉ tiêu, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu các địa phương xây dựng các giải pháp tổ chức thực hiện hiệu quả như phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế, đôn đốc công tác thu...

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đặt mục tiêu năm 2023 sẽ tăng thêm 1,2 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội so với năm 2022, trong đó bảo hiểm xã hội bắt buộc tăng 892.000 người, bảo hiểm xã hội tự nguyện tăng 314.000 người.

Theo báo cáo, tính đến hết tháng 1/2023 cả nước có gần 17,3 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, đạt tỷ lệ bao phủ là 37,4% lực lượng lao động trong độ tuổi (tăng 648.000 người so với cùng kỳ năm 2022), trong đó có trên 15,8 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2022), trên 1,4 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện (tăng 0,4% so với cùng kỳ năm 2022).