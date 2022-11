Điểm tin kinh doanh 14/11: Vàng tăng giá vì một đại gia gom vàng ồ ạt

Tính đến hết tháng 10, xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt gần 6,1 triệu tấn, trị giá khoảng 3 tỷ USD USD (tăng 17,4% về lượng và 7,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2021).

Theo Tổng cục Hải quan, trong tháng 10, xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt 713.546 tấn (tăng hơn 22% so với tháng 9) với giá trị đạt hơn 341 triệu USD (tăng 24%), trở thành tháng có lượng gạo xuất khẩu cao kỷ lục trong lịch sử ngành gạo nước ta.

Trong 2 tháng cuối năm, nếu mỗi tháng đạt được mức tối thiểu 600.000 tấn, ngành gạo năm nay sẽ xuất khẩu 7,2-7,3 triệu tấn, mức cao thứ hai trong lịch sử. Đặc biệt, hiện giá gạo Việt Nam được duy trì ở mức cao nhất thế giới, cách biệt so với gạo Thái Lan và Ấn Độ khoảng 20-50 USD/tấn.

Đặc biệt, trong tháng 10, giá gạo 5% tấm của Việt Nam đạt bình quân 425 - 430 USD/tấn, mức cao nhất kể từ tháng 11 năm ngoái đến nay. Mức giá này cao hơn gạo cùng loại của Ấn Độ 48 - 51 USD/tấn và Thái Lan 18 - 23 USD/tấn.

Trong 2 tuần đầu tháng 11, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam vẫn duy trì ở mức cao, cách biệt so với các nước đẩy giá gạo trong nước tăng theo và giao dịch sôi động hơn. Cụ thể, ngày 13/11, lúa đài thơm 8 đang được thương lái thu mua tại ruộng với mức 6.700 – 6.800 đồng/kg; lúa OM 5451 6.500 – 6.650 đồng/kg; nàng hoa 9 6.800 – 7.000 đồng/kg; nếp khô Long An 9.000 – 9.200 đồng/kg, nếp khô An Giang giá dao động 8.400 – 8.600 đồng/kg…

- Tuần giảm mạnh của USD

Lạm phát tại Mỹ hạ nhiệt hơn dự kiến là tin xấu với USD. Nhưng đồng bạc xanh suy yếu đã giúp euro, bảng Anh, chứng khoán Mỹ và vàng hưởng lợi.

Một sự kiện quan trọng đã tác động đến đồng USD trong tuần này. Đó là báo cáo lạm phát tháng 10 của Mỹ. Trong vòng một tuần, chỉ số USD - đo lường sức mạnh của đồng bạc xanh với các tiền tệ chính khác - đã lao dốc từ hơn 111 điểm xuống 106,4 điểm.

Đồng USD yếu đi giúp giá euro đã vượt ngưỡng 1 USD đổi 1 euro. Tỷ giá GBP/USD cũng tăng lên mức 1,18329 USD trên mỗi bảng Anh. Đồng tiền của New Zealand và Australia đều tăng giá trị so với USD.

Chứng khoán Mỹ và thị trường vàng cũng hưởng lợi. Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng thêm 32,49 điểm lên 33.747 điểm, đánh dấu mức cao nhất trong gần 3 tháng. Chỉ số Nasdaq đạt 11.323 điểm, còn chỉ số S&P 500 tiến sát ngưỡng 4.000 điểm.