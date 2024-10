Điểm tin Kinh doanh 14/10: Giá vàng: Vàng nhẫn tiếp tục tăng

Những sự kiện tác động lên thị trường chứng khoán nửa cuối tháng 10; 'Giá điện tăng 10% sẽ tác động làm tăng CPI 0,33 điểm %' - Giá vàng: Vàng nhẫn tiếp tục tăng Theo ghi nhận, hôm 13/10, giá vàng nhẫn tăng theo đà tăng của giá vàng thế giới; trong khi đó, giá vàng miếng SJC tiếp tục “bất động” sau khi giảm 500.000 đồng/lượng vào giữa tuần trước. Giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 82,50 triệu đồng/lượng mua vào – 84,50 triệu đồng/lượng bán ra. Giá vàng DOJI tại khu vực Hà Nội đang là 82,50 triệu đồng/lượng mua vào – 84,50 triệu đồng/lượng bán ra. Tương tự, giá vàng DOJI tại TP Hồ Chí Minh cũng đang mua vào với 82,50 triệu đồng/lượng và bán ra với 84,50 triệu đồng/lượng. Giá vàng PNJ tại TP Hồ Chí Minh đang được mua vào ở mức 82,30 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 83,30 triệu đồng/lượng. Vàng PNJ tại Hà Nội giao dịch ở mức 82,30 triệu đồng và bán ra ở mức 83,30 triệu đồng/lượng. Giá vàng Bảo Tín Minh Châu duy trì ổn định so với hôm qua, niêm yết lần lượt ở mức 82,50 triệu đồng/lượng mua vào và 84,50 triệu đồng/lượng bán ra. Giá vàng Phú Quý SJC cũng ổn định ở cả hai chiều, giao dịch lần lượt ở mức 82,50 triệu đồng/lượng mua vào và 84,50 triệu đồng/lượng bán ra. Giá vàng Mi Hồng đang thu được giao dịch ở mức 83,50 - 84,50 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, giá vàng nhẫn tròn tại thị trường trong nước tiếp tục tăng. Tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, giá vàng nhẫn được niêm yết ở mức 81,60 - 83 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 100.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với phiên ngày hôm 12/10. Tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn tăng tới 240.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều, lên mức giá 82,52 - 83,42 triệu đồng/lượng. Tập đoàn DOJI và Phú Quý cùng niêm yết giá vàng nhẫn tròn ở mức 82,25 - 83,45 triệu đồng/lượng, giữ nguyên chiều mua vào và tăng 200.000 đồng/lượng chiều bán ra. Như vậy, hôm 13/10, giá vàng nhẫn tăng theo đà tăng của giá vàng thế giới, trong khi đó giá vàng miếng SJC tiếp tục “bất động” sau khi giảm 500.000 đồng/lượng vào giữa tuần trước. - Coteccons dự kiến chia cổ tức 10% bằng tiền mặt và phát hành gần 5 triệu cổ phiếu thưởng tỷ lệ 20:1 Trước đó, Coteccons đề xuất không chia cổ tức trong bối cảnh ngành xây dựng còn nhiều khó khăn và thách thức... Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (mã chứng khoán: CTD) vừa bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 (1/7/2024 - 30/6/2025). Đại hội sẽ được tổ chức tại trụ sở chính công ty vào ngày 19/10/2024. Theo tờ trình bổ sung, Coteccons dự kiến chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tương ứng mỗi cổ phiếu được nhận về 1.000 đồng. Trước đó, doanh nghiệp đề xuất không chia cổ tức trong bối cảnh ngành xây dựng còn nhiều khó khăn và thách thức. Bên cạnh đó, Coteccons cũng dự kiến trình cổ đông kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn cổ phần. Theo kế hoạch, Coteccons dự kiến phát hành gần 5 triệu cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện quyền là 20:1, tức cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu sẽ được nhận được 1 cổ phiếu phát hành thêm. Nguồn vốn phát hành từ quỹ đầu tư phát triển tại báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã được kiểm toán. Sau phát hành, vốn điều lệ của Coteccons sẽ tăng từ 1.036 tỷ đồng lên 1.086 tỷ đồng. Thời gian dự kiến thực hiện trong năm tài chính 2025 (sau khi Đại hội đồng cổ đông phê duyệt chủ trương đến 30/6/2025) và 2026 (1/7/2025 - 30/06/2026), hoặc thời gian khác theo quyết định của Hội đồng quản trị và sau khi nhận được công văn chấp thuận của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước. Về kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), Coteccons sẽ trình cổ đông phương án chào bán 1,5 triệu cổ phiếu ESOP, tương đương 1,43% tổng số cổ phiếu đang lưu hành cho người lao động. Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 84,2% so với thị giá cổ phiếu CTD đang lưu hành trên thị trường. - 'Giá điện tăng 10% sẽ tác động làm tăng CPI 0,33 điểm %' Theo bà Nguyễn Thu Oanh, Vụ trưởng Vụ Thống kê Giá, Tổng cục Thống kê, mặc dù trong 9 tháng đầu năm lạm phát được kiểm soát ở mức khá thấp song có rất nhiều rủi ro làm tăng CPI trong các tháng cuối năm. Trong đó, nếu giá điện tăng 10% sẽ tác động làm tăng CPI 0,33 điểm %. Bình quân 9 tháng đầu năm, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 3,88% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn nhiều mức 4,12% cách đây chỉ hai tháng. Nguyên nhân là do mức nền của cùng kỳ năm ngoái cao hơn về cuối năm giúp lạm phát năm nay có xu hướng giảm nhẹ. Đây được cho là mức kiểm soát tốt, tạo dư địa khá rộng rãi cho việc kiểm soát lạm phát từ nay tới cuối năm. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều rủi ro có thể gây ra lạm phát trong quý cuối năm. Đặc biệt, việc điều chỉnh giá các dịch vụ do nhà nước quản lý như việc tăng giá điện 4,8% vừa qua có thể gây áp lực lên lạm phát. "Theo tính toán của Tổng cục Thống kê, giá điện cứ tăng 10% thì sẽ tác động làm cho CPI tăng 0,33 điểm %", bà Oanh nói. - Boeing sắp cắt giảm 17.000 lao động, kể cả giám đốc điều hành Boeing thông báo sẽ cắt giảm khoảng 10% nhân sự của hãng trên toàn cầu, tương đương 17.000 lao động, trong bối cảnh cuộc đình công kéo dài. Reuters đưa tin Boeing sẽ cắt giảm 17.000 việc làm - tức 10% lực lượng lao động toàn cầu - và trì hoãn đợt giao máy bay phản lực 777X đầu tiên trong một năm. Hãng sản xuất máy bay của Mỹ cũng ước tính sẽ báo lỗ kỷ lục 5 tỷ USD trong quý III. Trong thông điệp gửi tới nhân viên, Tổng giám đốc điều hành Kelly Ortberg cho biết việc cắt giảm là cần thiết, "để phù hợp với thực tế tài chính" sau cuộc đình công đang diễn ra một tháng qua của 33.000 công nhân, khiến hoạt động sản xuất máy bay 737 MAX, 767 và 777 của hãng phải dừng lại. "Trong những tháng tới, chúng tôi đang có kế hoạch cắt giảm quy mô tổng lực lượng lao động của mình khoảng 10%. Những đợt cắt giảm này sẽ bao gồm các giám đốc điều hành, quản lý và nhân viên", thông điệp của Ortberg nêu rõ. - Những sự kiện tác động lên thị trường chứng khoán nửa cuối tháng 10 Nếu bức tranh lợi nhuận của thị trường tích cực như kỳ vọng sẽ là “cú hích” tinh thần mạnh mẽ cho nhà đầu tư và xu hướng thị trường chứng khoán trong giai đoạn từ nay tới cuối năm 2024. Sau thời gian thiếu vắng thông tin hỗ trợ mới, nửa cuối tháng 10, thị trường chứng khoán sẽ đón nhận tin tức từ các sự kiện vĩ mô trong nước và thế giới; trong đó, đáng chú ý nhất là mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý III/2024 của doanh nghiệp. Ông Đinh Quang Hinh, trưởng bộ phận vĩ mô và chiến lược thị trường, Công ty cổ phần chứng khoán VNDirect (VNDirect) cho biết, mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý III chuẩn bị bắt đầu sẽ phần nào trả lời cho nhà đầu tư về những lo ngại gần đây xung quanh ảnh hưởng của siêu bão Yagi (bão số 3) đến tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. VNDirect kỳ vọng lợi nhuận toàn thị trường quý III sẽ duy trì tích cực, được thúc đẩy bởi đà tăng trưởng của nền kinh tế trong quý vừa qua và mức nền so sánh thấp của cùng kỳ năm ngoái. Nếu bức tranh lợi nhuận của thị trường tích cực như kỳ vọng sẽ là “cú hích” tinh thần mạnh mẽ cho nhà đầu tư và xu hướng thị trường chứng khoán trong giai đoạn từ nay tới cuối năm 2024. Về triển vọng lợi nhuận, các công ty niêm yết trong danh sách theo dõi của Công ty cổ phần Chứng khoán SSI (SSI) được dự báo sẽ tăng 15,5% trong năm 2024 và tiếp tục tăng 19,6% trong 2025. Tăng trưởng lợi nhuận sẽ tiếp tục mở rộng ra nhiều nhóm ngành. Tăng trưởng lợi nhuận so với cùng kỳ có thể đạt mức 21,7% trong 6 tháng cuối năm 2024, tăng tốc đáng kể so với mức chỉ 6,2% trong 6 tháng đầu năm. Thậm chí Công ty cổ phần Chứng khoán MB (MBS) còn dự phóng trong quý III/2024, lợi nhuận toàn thị trường có thể đạt mức tăng trưởng 19,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài câu chuyện về kết quả kinh doanh, theo VNDirect, thị trường cũng hướng sự chú ý tới những diễn biến mới của nền kinh tế Mỹ cũng như cuộc họp chính sách của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) vào đầu tháng 11. Hiện tại, thị trường vẫn tin vào khả năng Fed sẽ tiếp tục cắt giảm 0,25 điểm % lãi suất điều hành trong cuộc họp sắp tới. Hơn thế nữa, sự kiện bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới cũng sẽ những tác động nhất định tới thị trường tài chính toàn cầu. Trong bối cảnh nhà đầu tư đang nghe ngóng và chờ đợi những diễn biến quan trọng tới đây, việc thị trường giao dịch chậm và thận trọng có thể tiếp diễn trong tuần tới. Nhiều khả năng chỉ số VN-Index có thể tiếp tục dao động trong biên độ hẹp tại 1.260-1.300 điểm, VNDirect nhận định. Ông Phạm Bình Phương, chuyên gia từ Công ty cổ phần Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) cho hay, trong 2 tuần gần đây, VN-Index nhìn chung đang biến động quanh vùng 1.270 - 1.295 điểm, nhưng cách biến động là khó dự báo với chuỗi giảm 4 phiên liên tiếp trong tuần từ 30/9 - 4/10 và chuỗi tăng 4 phiên liên tiếp trong tuần qua (từ 7- 11/10). Xét riêng từng cổ phiếu, các nhóm được kỳ vọng có kết quả tich cực như công nghệ (FPT), logistic (VTP, ACV)… đang tạo những đỉnh mới cao hơn trong 2 tuần gần nhất. Nhà đầu tư cần chú ý hơn đến các câu chuyện riêng của doanh nghiệp khi mùa công bố kết quả kinh doanh quý III đang đến, ông Phương khuyến nghị. Về diễn biến thị trường chứng khoán, kết thúc tuần giao dịch từ 7 - 11/10, VN-Index tăng 17,79 điểm lên mốc 1.288,39 điểm; HNX-Index chốt tuần tại mốc 231,37 điểm, tương ứng giảm 1,3 điểm so với cuối tuần giao dịch trước đó. Thanh khoản trên 2 sàn tuần này sụt giảm so với tuần giao dịch trước đó. Cụ thể, khối lượng khớp lệnh giảm 26,23% trên HOSE và giảm 28,05% tại HNX. Nhóm ngành tích cực nhất góp phần cho sự tăng điểm của thị trường tuần này là nhóm cổ phiếu họ Vingroup, với các mã VHM tăng 5,06%, VIC tăng 1,95%, VRE tăng 3,83%... Ngoài nhóm Vingroup, một số nhóm cổ phiếu khác cũng có diễn biến ấn tượng như nhóm công nghệ thông tin, tiêu biểu với CMG tăng 5,58%, FPT tăng 4,10%, ELC tăng 2,86%... Nhóm thực phẩm và đồ uống giao dịch ấn tượng với MSN tăng 7,28%, PAN tăng 5,63%, SAB tăng 1,59%, KDC tăng 0,79%... Nhóm cổ phiếu ngân hàng khởi sắc với LPB tăng 4,29% VPB tăng 3,50%, ACB tăng 2,76%, CTG tăng 1,83%, TCB tăng 1,66%... Ở chiểu ngược lại, cổ phiếu ngành bán lẻ giảm giá như MWG giảm 2,86%, DGW giảm 76%. Nhóm ngành ô tô và phụ tùng giao dịch trong sắc đỏ với SVC giảm 4,42%, TMT giảm 3,38%, HAX giảm 0,91%... Đa số cổ phiếu ngành điện có một tuần giao dịch kém tích cực, cụ thể là POW giảm 2,7%, KHP giảm 1,42%, REE giảm 1,06%... Theo các chuyên gia từ Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS), bản cập nhật Triển vọng và Thống kê thương mại toàn cầu của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) được công bố hôm 10/10 cho thấy, thương mại hàng hóa toàn cầu đã có xu hướng tăng trong nửa đầu năm 2024, với mức tăng theo năm là 2,3%. Sự tăng trưởng này dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng vừa phải trong suốt thời gian còn lại của năm và kéo dài đến năm 2025. Khối lượng thương mại hàng hóa toàn cầu dự kiến sẽ tăng 2,7% vào năm nay, cao hơn so với dự báo trước đó của WTO là 2,6% hồi tháng 4, cho thấy kinh tế toàn cầu vẫn có sự ổn định trong ngắn hạn bất chấp các cuộc xung đột Nga – Ukraine, Trung Đông diễn biến phức tạp. SHS cho biết, trong ngắn hạn, tăng trưởng GDP quý III/2024 ước đạt 7,4%, 9 tháng 2024 GDP tăng trưởng 6,82%. Đây là mức tăng trưởng vượt mức kỳ vọng. Với giả định mức tăng trưởng GDP cả năm 2024 là khoảng 6,8%, ước tính GDP 2024 sẽ khoảng 460 tỷ USD. Như vậy vốn hóa toàn thị trường hiện tại đang tương đương 64% GDP 2024. Công ty cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI) cho rằng, VN-Index có phiên tăng điểm thứ 4 liên tiếp, song biên độ tăng điểm là khá yếu và thanh khoản sụt giảm mạnh. Khối lượng khớp lênh trên HOSE trong phiên hôm nay sụt giảm 29,3% so với mức trung bình 20 phiên cho thấy đà tăng của chỉ số thiếu động lượng hỗ trợ nên xu hướng phục hồi tăng điểm vẫn chưa được xác nhận. “Chúng tôi vẫn duy trì kỳ vọng VN-Index sẽ vượt qua ngưỡng tâm lý 1.300 điểm và hướng tới mốc kháng cự (1.320 - 1.330 điểm). Tuy vậy, với diễn biến hiện tại thị trường chắc cần thêm thời gian để tích lũy thêm động lượng”, CSI nhận định. Thực tế cho thấy, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch thận trọng trong bối cảnh diễn biến thị trường chứng khoán thế giới tuần qua biến động mạnh.