Điểm tin kinh doanh 14/10: Bộ Công Thương giải đáp vì sao giá bán buôn cao hơn giá bán lẻ xăng dầu?

Tính đến ngày 12/10 - ngày thứ ba liên tiếp hoạt động của SCB đã đi vào ổn định trở lại và ngân hàng này cũng đang có nhiều sản phẩm ưu đãi thu hút khách hàng quay trở lại giao dịch.

- Bộ Tài chính dự báo CPI bình quân năm 2022 tăng từ 3,27-3,51%

Hôm 13/10, tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo điều hành giá về công tác điều hành giá 9 tháng và định hướng công tác điều hành giá những tháng cuối năm 2022, Bộ Tài chính dự báo CPI bình quân năm 2022 tăng trong khoảng 3,27-3,51%.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, thời gian qua, kinh tế phục hồi nhanh và hầu hết ở các ngành, lĩnh vực. Nhu cầu sản xuất hàng hóa phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu cùng với tác động của giá hàng hóa thế giới đã đẩy giá hàng hóa và dịch vụ thiết yếu tăng lên nhưng nhìn chung, mặt bằng giá cơ bản được kiểm soát.

Chỉ số tiêu dùng CPI tháng 9-2022 tăng 0,4% so với tháng trước. So với tháng 12-2021, CPI tháng 9 tăng 4% và tăng 3,94% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 9 tháng năm 2022, CPI tăng 2,73% so với cùng kỳ năm trước, lạm phát cơ bản tăng 1,88%.