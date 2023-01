Điểm tin kinh doanh 14/1: Giá vàng thế giới tăng mạnh

Một quan chức của SEC cho biết Genesis và Gemini đã cùng nhau cấu kết chào bán chứng khoán mà không đăng ký. Do đó, cả hai phải chịu trách nhiệm pháp lý. Chủ tịch SEC Gary Gensler nhấn mạnh rằng các công ty cần tuân thủ luật chứng khoán của cơ quan để đảm bảo quyền lợi và an toàn cho nhà đầu tư.

Giới chức quản lý tài chính Mỹ tiếp tục có động thái mới nhằm vào lĩnh vực tiền điện tử, trong đó nhắm đến sàn giao dịch Gemini và công ty cho vay tiền điện tử Genesis, những nền tảng giao dịch do anh em nhà Winklevoss sáng lập.

Theo đó, Standard Chartered dự báo sự hồi phục gần đây của đồng nhân dân tệ (CNY) có thể sẽ dẫn đến việc VND tăng giá do mối tương quan chặt chẽ. Ngân hàng điều chỉnh giảm nhẹ dự báo tỷ giá USD/VND trong ngắn hạn. Ngân hàng Standard Chartered dự báo tỷ giá USD/VND ở mức 23.200 vào cuối quý I/2023 (so với mức 24.000 VNĐ trong báo cáo trước đó) và 23.500 vào giữa năm 2023 (so với mức 23.800 trước đó).

Dự báo USD/VND cho nửa cuối năm 2023 không thay đổi. Sự cải thiện của cán cân vãng lai và sự phục hồi của lĩnh vực du lịch có thể sẽ hỗ trợ cho VND. Standard Chartered dự báo tỷ giá hối đoái sẽ tiếp tục biến động; biên độ giao dịch rộng hơn sẽ giúp tỷ giá hối đoái được linh hoạt hơn.

- Người Hàn Quốc mua hàng hiệu nhiều nhất thế giới

Vượt qua Trung Quốc và Mỹ, Hàn Quốc là quốc gia có người dân chi nhiều tiền nhất để mua sắm hàng xa xỉ.

Theo CNBC, Ngân hàng Morgan Stanley cho biết số tiền mà người dân Hàn Quốc chi trả cho hàng xa xỉ thuộc hạng cao nhất thế giới.

Ngân hàng đầu tư này ước tính tổng chi tiêu của người dân Hàn Quốc cho hàng xa xỉ cá nhân đã tăng 24% vào năm 2022, lên mức 16,8 tỷ USD, tương đương khoảng 325 USD/người. Theo ước tính của Morgan Stanley, con số này cao hơn nhiều so với mức chi tiêu tương ứng tại Trung Quốc và Mỹ, lần lượt chỉ là 55 USD và 280 USD.

Các thương hiệu cao cấp cũng có doanh số bán hàng tăng mạnh tại Hàn Quốc.