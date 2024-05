Điểm tin kinh doanh 13/5: Giá vàng: Giảm giá mạnh

Về xuất khẩu, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo 5% tấm được chào bán ở mức 587 USD/tấn vào ngày 10/5, tăng so với mức từ 577 - 580 USD/tấn của một tuần trước. Một thương nhân ở TP Hồ Chí Minh cho biết: Giá tăng do nguồn cung trong nước hạn chế khi vụ thu hoạch chính tại đồng bằng sông Cửu Long đã kết thúc. Tuy nhiên, hoạt động giao dịch yếu do chi phí vận chuyển cao và giá xuất khẩu cao.

- Nhà băng mạnh tay trích dự phòng rủi ro

Mặc dù thời gian tái cơ cấu nợ theo Thông tư số 02/2023/TT-NHNN được gia hạn đến hết năm 2024, song nhiều nhà băng vẫn lo nợ xấu và mạnh tay trích dự phòng rủi ro.

Tuy được kéo dài thời gian tái cơ cấu nợ, song các nhà băng vẫn lo nợ xấu, nên đã chủ động tăng trích dự phòng. Quý I/2024, ABBank tiết giảm chi phí hoạt động 6%, chỉ còn 509 tỷ đồng, nhưng do tăng cường trích lập chi phí dự phòng rủi ro với 177 tỷ đồng, tăng hơn 52% so với cùng kỳ năm 2023, nên chỉ lãi trước thuế hơn 192 tỷ đồng, giảm 69% so với cùng kỳ.

Chi phí hoạt động của VietBank trong quý đầu năm nay cũng chỉ tăng 7%, ghi nhận gần 350 tỷ đồng, nhưng để tạo bộ đệm dự phòng, nâng cao chất lượng tài sản trong tương lai, ngân hàng này trích hơn 90 tỷ đồng để dự phòng rủi ro tín dụng, gấp 4,3 lần cùng kỳ năm 2023. Do đó, VietBank chỉ còn lãi trước thuế hơn 73 tỷ đồng, giảm 63% so với cùng kỳ.

Tương tự, Eximbank tăng chi phí dự phòng rủi ro lên 282 tỷ đồng trong quý I/2024, gấp 3 cùng kỳ và chỉ còn lãi trước thuế hơn 661 tỷ đồng, giảm 24%. VietinBank dành hơn 8.049 tỷ đồng cho chi phí dự phòng rủi ro tín dụng trong quý đầu năm, tăng 20% so với cùng kỳ, nên lãi trước thuế chỉ đạt hơn 6.210 tỷ đồng, tăng nhẹ 4% so với cùng kỳ. ACB trích lập dự phòng rủi ro tín dụng 512 tỷ đồng trong quý đầu năm nay, gấp 2 lần cùng kỳ và lãi trước thuế hơn 4.892 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, một số ngân hàng nâng dự phòng rủi ro, nhưng lãi trước thuế vẫn tăng khá cao. Có thể kể đến Techcombank dành gần 1.211 tỷ đồng để dự phòng rủi ro trong quý đầu năm 2024, gấp 2,3 lần cùng kỳ, nhưng vẫn lãi trước thuế gần 7.802 tỷ đồng, tăng 39% so cùng kỳ; HDBank tăng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tới 33% khi trích đến 1.270 tỷ đồng, song vẫn báo lãi trước thuế gần 4.028 tỷ đồng, tăng gần 47% so cùng kỳ.

- 'Đế chế' nhà hàng của đầu bếp nổi danh Gordon Ramsay lỗ nặng

Theo tờ The Guardian, "đế chế" nhà hàng của Gordon Ramsay lỗ 3,4 triệu bảng Anh (4,2 triệu USD) vào năm 2023, tăng gấp 3 lần so với năm trước đó. Đầu bếp nổi tiếng cho biết các doanh nghiệp đang "đấu tranh để tồn tại" do giá thuê nhà và chi phí thực phẩm tăng cao.