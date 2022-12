Điểm tin kinh doanh 13/12: Giá xăng đồng loạt giảm mạnh

Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, xuất khẩu rau quả tháng 11/2022 đem về 340 triệu USD. Lũy kế 11 tháng, kim ngạch xuất khẩu rau quả đạt 3,09 tỷ USD, giảm 4,9% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong 11 tháng đầu năm 2022, hàng rau quả xuất khẩu sang nhiều thị trường tăng trưởng tốt như: Hoa Kỳ đạt 240 triệu USD, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2021; sang thị trường Thái Lan đạt 169 triệu USD, tăng 26%; sang Nhật Bản đạt 155 triệu USD, tăng 6%...

"Tuy nhiên, xuất khẩu rau quả sang thị trường Trung Quốc đã giảm tới 25,8% so với cùng kỳ năm trước. Trung Quốc vẫn đứng vị trí thứ nhất về giá trị nhập khẩu rau quả của Việt Nam, chiếm 43,9% thị phần, giá trị xuất khẩu đạt 1,35 tỷ USD trong 11 tháng".

Xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc suy giảm mạnh trong nửa đầu năm 2022 do ảnh hưởng của chính sách zero Covid của Trung Quốc đã bít các đường mòn lối mở ở biên giới không cho hàng hóa đi qua. Xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc đã tăng trưởng trở lại từ tháng 9/2022 tới nay, với kim ngạch trong 3 tháng qua liên tục tăng so với cùng kỳ năm ngoái.

- Địa phương đầu tiên cán mốc xuất nhập khẩu trên 100 tỷ USD

Theo số liệu Tổng cục Hải quan vừa công bố, hết tháng 11, quy mô kim ngạch xuất nhập khẩu của TPHCM đạt 101,6 tỷ USD, trở thành địa phương đầu tiên cả nước đạt mức 100 tỷ USD trở lên.