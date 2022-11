Điểm tin kinh doanh 13/11: Bộ Công Thương yêu cầu đầu mối, phân phối xăng dầu ký cam kết cung ứng

"Để mở một cửa hàng Bapi Food thường phải mất vài tuần, từ tìm kiếm mặt bằng, thiết kế, tuyển nhân viên, lắp đặt phần mềm,… với chi phi đầu tư ban đầu 600 - 700 triệu đồng. Chi phí này rất lớn khi HAGL muốn mở cả ngàn điểm bán. Kênh online có thể giải quyết được vấn đề này khi không cần phải đầu tư cửa hàng Bapi Food mà chỉ cần các kho hàng và điểm bán Bapi tại các cửa hàng, siêu thị (shop in shop) để phủ thị trường, rút ngắn thời gian giao hàng. Hệ thống của chúng tôi đầu tư để có thể xử lý 10.000 đơn/ngày trong năm nay và tăng lên 100.000 đơn hàng năm 2023" - ông Lộc tiết lộ.

Báo cáo của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, tháng 11 tiếp tục xem xét khả năng thao túng tiền tệ của các đối tác thương mại chính dựa trên cơ sở ba tiêu chí: Thặng dư thương mại song phương với Hoa Kỳ, Thặng dư cán cân vãng lai; và can thiệp thị trường ngoại tệ một chiều, kéo dài.

Trong báo cáo kỳ này, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã đưa 7 nền kinh tế vào danh sách giám sát, bao gồm: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Singapore, Malaysia và Đài Loan (Trung Quốc). Đồng thời, Bộ Tài chính Hoa Kỳ kết luận không có đối tác thương mại lớn nào của Hoa Kỳ thao túng tiền tệ trong khoảng thời gian từ tháng 7/2021 – 6/2022.

Liên tiếp trong 2 kỳ báo cáo, Việt Nam chỉ vượt ngưỡng 1 tiêu chí về thặng dư thương mại hàng hoá và dịch vụ với Hoa Kỳ, do đó đã được Bộ Tài chính Hoa Kỳ đưa ra khỏi danh sách giám sát.

- Chi phí nhập khẩu thực phẩm toàn cầu gần 2.000 tỉ đô la

Chi tiêu toàn cầu cho nhập khẩu thực phẩm dự kiến sẽ đạt mức kỷ lục 1.940 tỉ đô la Mỹ vào năm 2022, Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO) cho biết trong một báo cáo hôm 11/11. Theo báo cáo, nhiều nước nghèo, dễ bị tổn thương về kinh tế, đang phải chi trả nhiều hơn để nhập khẩu lương thực nhưng lại nhận được khối lượng ít hơn.

Con số nói trên tăng hơn 128,6 tỉ đô la Mỹ so với mức dự báo của FAO hồi tháng 6 và tăng 10% so với năm ngoái do giá cả thực phẩm bao gồm ngũ cốc tăng mạnh trong năm qua. Chi phí nhập khẩu thực phẩm dự kiến tiếp tục tăng ngay cả khi chỉ số giá thực phẩm của FAO đã giảm trong bảy tháng liên tiếp, phản ánh sự sụt giảm của giá hàng hóa.

Chi phí nhập khẩu thực phẩm toàn cầu của FAO được tính toán dựa vào giá cả các mặt hàng từ trái cây, rau quả đến hải sản, ca cao, trà và gia vị, cũng như đồ uống và các mặt hàng chủ lực như ngũ cốc và thịt.