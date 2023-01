Điểm tin kinh doanh 13/1: Giá vàng chững lại trên đỉnh cao 8 tháng

- Giá vàng hôm 12/1: Chững lại trên đỉnh cao 8 tháng

Giá vàng hôm nay 12/1 trên thị trường thế giới ở quanh đỉnh 8 tháng và được dự báo là loại tài sản phòng vệ tốt nhất trong năm 2023 khi mà “các quả bom nợ” đang đe dọa thị trường tài chính và kinh tế thế giới.

Đầu giờ chiều 12/1, giá vàng 9999 của SJC giảm 50 nghìn đồng/lượng so với buổi sáng.

Mở cửa thị trường ngày 12/1, giá vàng 9999 hôm nay của SJC không đổi so với kết thúc phiên giao dịch hôm trước đó.

Tỷ giá trung tâm ngày 12/1 được Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.605 đồng/USD, tăng 1 đồng so với phiên hôm qua. Giá USD ở các ngân hàng thương mại sáng nay (12/1) được giao dịch quanh mốc 23.260 đồng/USD (mua vào) và 23.610 đồng/USD (bán ra).

Tới 9h33' hôm 12/1 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.882,4 USD/ounce, giảm 0,6 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 2 trên sàn Comex New York ở mức 1.883,5 USD/ounce, giảm 3,5 USD/ounce so với đêm qua.

Đêm 11/1 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.883 USD/ounce. Vàng giao tháng 2 trên sàn Comex New York ở mức 1.887 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 11/1 cao hơn khoảng 3,4% (62 USD/ounce) so với đầu năm 2022. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 54,1 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 12,9 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 11/1.