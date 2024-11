Điểm tin Kinh doanh 12/11: Giá vàng: vẫn giảm cực mạnh giá vàng nhẫn và miếng

Các "ông lớn" công nghệ Facebook, TikTok, Google, Apple... nộp hơn 8.600 tỷ đồng tiền thuế; Đồng Bitcoin lần đầu tiên vượt mức 81.000 USD - Giá vàng: vẫn giảm cực mạnh giá vàng nhẫn và miếng Theo cập nhật giá vàng hôm ngày 11/11, thị trường vàng trong nước tiếp tục giảm cực mạnh giá vàng miếng và giá vàng nhẫn. Giá vàng ngày 11/11 tiếp tục giảm cực mạnh giá vàng miếng xuống mức 85,4 triệu đồng/lượng bán ra. Theo đó, giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 81,9 triệu đồng/lượng mua vào và 85,4 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 11/11 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng SJC giảm 100.000 đồng/lượng chiều mua vào và giảm 400.000 đồng/lượng chiều bán ra. Giá vàng Doji tại khu vực Hà Nội đang là 81,9 triệu đồng/lượng mua vào và 85,4 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 100.000 đồng/lượng chiều mua vào và giảm 400.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 11/11 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội. Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 81,9 triệu đồng/lượng mua vào và 85,4 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 100.000 đồng/lượng chiều mua vào và giảm 400.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 82,1 triệu đồng/lượng mua vào và 85,4 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 200.000 đồng/lượng chiều mua vào và giảm 400.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước. Như vậy, giá vàng trong nước hôm ngày 11/11, tiếp tục giảm mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước ở một số thương hiệu vàng lớn, tại phiên giao dịch đầu tuần. Giá vàng hôm ngày 11/11, tiếp tục giảm mạnh giá vàng nhẫn và giá vàng miếng trong nước. Giá vàng nhẫn hôm ngày 11/11, vẫn chưa ngừng giảm dữ dội ở một số thương hiệu vàng. Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 83,15 – 84,95 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước. Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 81,8 – 84,3 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng chiều mua vào và giảm 500.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước. Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 83,08– 84,93 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 340.000 đồng/lượng chiều mua vào và giảm 190.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước. Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến chiều 11/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 11/11 có xu hướng phục hồi với giá vàng giao ngay tăng 2,3 USD so với mức chốt phiên tuần trước, lên 2.686,9 USD/ounce. Sau một tuần bị chi phối bởi các sự kiện quan trọng, thị trường vàng thế giới trong tuần này được dự báo sẽ trầm lắng hơn khi đón nhận ít dữ liệu quan trọng. - Các "ông lớn" công nghệ Facebook, TikTok, Google, Apple... nộp hơn 8.600 tỷ đồng tiền thuế Tính đến đầu tháng 10, các nhà cung cấp nước ngoài đã nộp hơn 8.600 tỷ đồng tiền thuế, tăng gần 26% so với cùng kỳ năm ngoái; trong đó, có các ông lớn công nghệ như Google, Meta (Facebook), Microsoft, TikTok, Netflix, Apple... Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) mới đây cho biết hiện có 116 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký thuế qua cổng thông tin điện tử, tăng thêm 5 đơn vị so với lần cập nhật cuối tháng trước. Các nhà cung cấp này bao gồm những tên tuổi lớn như Google, Meta (Facebook), Microsoft, TikTok, Netflix, Apple... Tính đến đầu tháng 10, các nhà cung cấp nước ngoài đã nộp hơn 8.600 tỷ đồng tiền thuế, tăng gần 26% so với cùng kỳ năm ngoái. Từ khi cổng thông tin điện tử cho nhà cung cấp nước ngoài đi vào hoạt động vào tháng 3/2022, số thuế lũy kế từ các doanh nghiệp này đã đạt 20.174 tỷ đồng. Theo Tổng cục Thuế, các nhà cung cấp lớn như Meta (Facebook), Google, Microsoft, TikTok, Netflix, Apple... hiện nắm giữ khoảng 90% thị phần doanh thu từ dịch vụ thương mại điện tử xuyên biên giới tại Việt Nam. Ngoài các tên tuổi trên, một số nền tảng thương mại điện tử khác như Temu, Shein, 1688 hiện bán hàng vào Việt Nam. Các nền tảng này cũng thuộc diện phải kê khai và nộp thuế theo quy định đối với nhà cung cấp nước ngoài. - Chuỗi nhà thuốc An Khang ngừng đóng cửa hàng Ông Đoàn Văn Hiểu Em cho biết chuỗi nhà thuốc An Khang đã hoàn tất quá trình thu gọn. Giai đoạn tới, công ty sẽ hoàn thiện mô hình và có thể tìm kiếm thêm nguồn lực bên ngoài. Tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư và cổ đông của CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (HoSE: MWG) chiều 11/11, ông Đoàn Văn Hiểu Em, CEO chuỗi Thegioididong.com, đã chia sẻ về quá trình tái cấu trúc chuỗi nhà thuốc An Khang. Theo ông, trong giai đoạn đầu của kế hoạch, An Khang đặt mục tiêu thu gọn mô hình và vận hành với chi phí thấp nhất. Đây cũng là lý do khiến chuỗi đã đóng 200 cửa hàng từ đầu năm đến nay. Hiện tại, An Khang còn 326 cửa hàng hoạt động, với doanh thu trung bình trên mỗi nhà thuốc liên tục tăng trưởng trong tháng 9 và tháng 10. "Nhờ vậy, khoản lỗ của chuỗi đã giảm đáng kể. Trong tháng 9, mức lỗ của chuỗi đã giảm một nửa so với trước khi tái cấu trúc", ông Hiểu Em nói. Vị CEO cũng nhấn mạnh giai đoạn thu gọn mô hình đã hoàn tất. Trong giai đoạn tiếp theo, An Khang sẽ tập trung hoàn thiện mô hình kinh doanh và không loại trừ việc tìm kiếm các cơ hội gia tăng nguồn lực để phát triển thêm. Ông cũng thừa nhận ngành dược phẩm có những đặc thù và thách thức riêng, đòi hỏi doanh nghiệp phải nỗ lực không ngừng để đạt được hiệu quả tốt trên từng cửa hàng. - Việt Nam chi gần 3 tỷ USD nhập ô tô ngoại trong 10 tháng Tổng cục Hải quan cho biết, trong 10 tháng, Việt Nam chi khoảng 2,94 tỷ USD để nhập khẩu 142.800 ô tô nguyên chiếc, tăng 37,5% về lượng và tăng 19,1% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, lượng xe nội địa được sản xuất cũng chứng kiến sự phục hồi ấn tượng. Theo số liệu thống kê sơ bộ Tổng cục Hải quan công bố ngày 11/11, trong tháng 10 cả nước nhập khẩu hơn 17.700 ô tô nguyên chiếc, với kim ngạch đạt 374 triệu USD. So với tháng trước, lượng xe và kim ngạch nhập khẩu giảm nhẹ. Dù vậy, tính chung 10 tháng năm nay, cả nước nhập khẩu gần 142.800 ô tô nguyên chiếc, tăng 37,5%; với kim ngạch 2,94 tỷ USD tăng 19,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Indonesia tiếp tục là thị trường dẫn đầu về lượng xe mà Việt Nam nhập khẩu. Trong 10 tháng qua, Việt Nam đã nhập khẩu khoảng 57.700 xe từ thị trường này, với kim ngạch đạt 843,7 triệu USD. Thái Lan đứng thứ 2 về số lượng với 54.481 xe; song dẫn đầu về kim ngạch với trị giá 1,06 tỷ USD. Đứng vị trí thứ 3 là Trung Quốc. Trong 10 tháng, lượng xe nhập khẩu từ thị trường này đạt hơn 24.600 xe, với trị giá đạt 732,7 triệu USD. - Đồng Bitcoin lần đầu tiên vượt mức 81.000 USD Đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới - Bitcoin, đã tăng giá tới 6,1% vào ngày 10/11 và đạt mức 81.497 USD, mức chưa từng có tại châu Á vào ngày 11/11, trước khi giảm xuống 80.835 USD vào lúc 9 giờ 30 phút sáng tại Singapore. Theo giới chuyên gia, nguyên nhân dẫn đến việc đồng Bitcoin tăng giá là nhờ sự ủng hộ của Tổng thống đắc cử Donald Trump đối với các tài sản kỹ thuật số và triển vọng về một quốc hội với các nhà lập pháp ủng hộ các tài sản này. Trong chiến dịch tranh cử, ông Trump tuyên bố sẽ đưa Mỹ trở thành trung tâm của tài sản kỹ thuật số, bao gồm việc tạo ra một kho dự trữ Bitcoin chiến lược và bổ nhiệm các nhà chức trách phụ trách tài sản kỹ thuật số. Các nhà giao dịch hiện đang ít chú ý đến các vấn đề như tốc độ thực hiện cam kết này hoặc liệu kho dự trữ chiến lược có khả thi hay không. Bitcoin đã tăng giá khoảng 93% kể từ đầu năm nay, nhờ nhu cầu mạnh mẽ đối với các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) của Mỹ và động thái hạ lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Mức tăng giá của đồng tiền này, với các kỷ lục mới được thiết lập sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ ngày 5/11, vượt lợi nhuận từ các khoản đầu tư như cổ phiếu và vàng.