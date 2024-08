Điểm tin Kinh doanh 11/8: Giá vàng: Vàng nhẫn tiếp tục tăng

Nhìn về xu hướng giá vàng, một số nhà phân tích cho rằng, trong trung hạn, triển vọng tăng giá của vàng vẫn tích cực. Ngoài ra, lợi suất của trái phiếu kho bạc Mỹ giảm là một yếu tố có lợi cho giá vàng vì vàng là một tài sản không mang lãi suất.

- Huawei Việt Nam nhận giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” 2024

Công ty TNHH Công nghệ Huawei Việt Nam (Huawei Việt Nam) đã đón nhận giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2024” (Best Companies to Work for in Asia Awards 2024) và giải thưởng đặc biệt “Doanh nghiệp quan tâm chăm sóc nhân viên nhất” (Most Caring Company) tại lễ trao giải HR Asia Awards 2024. Bên cạnh đó, Huawei cũng được đánh giá cao so với thị trường ở các hạng mục đặc biệt khác như “Doanh nghiệp Đa dạng, Bình đẳng và Hòa nhập” (HR Asia Diversity, Equity, and Inclusion), doanh nghiệp có “Môi trường làm việc bền vững” (HR Asia Sustainable Workplace).

Năm nay, Huawei Việt Nam đã nhận giải “Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2024” sau khi vượt qua quá trình khảo sát nhân viên cũng như phỏng vấn từ ban tổ chức. Đây là minh chứng cho sự công nhận về những nỗ lực của Huawei Việt Nam trong việc tuyển dụng, đào tạo và giữ chân nhân tài trẻ, phát triển các chính sách, chế độ đãi ngộ và môi trường làm việc cho các nhân viên.

Bên cạnh đó, Huawei Việt Nam cũng đã vượt qua hàng trăm doanh nghiệp khác và giành được giải thưởng đặc biệt “Doanh nghiệp quan tâm chăm sóc nhân viên nhất - Most Caring Company”.

Giải thưởng đánh giá cao các hoạt động quan tâm đến nhân viên của Huawei Việt Nam, đặc biệt là trong giai đoạn khó khăn. Ngoài ra, với các hạng mục giải thưởng đặc biệt như “Doanh nghiệp Đa dạng, Bình đẳng và Hòa nhập” và “Môi trường làm việc bền vững”, Huawei Việt Nam cũng đạt được những kết quả cao so với thị trường.

- Hàng Quốc là thị trường nhập khẩu mực, bạch tuộc lớn nhất của Việt Nam

Hàn Quốc vẫn được ghi nhận là thị trường xuất khẩu mực, bạch tuộc tiềm năng của Việt Nam với kết quả tăng trưởng dương trong 2 quý đầu năm 2024…

Theo số liệu thống kê từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản (VASEP), Hàn Quốc hiện vẫn là thị trường tiêu thụ mực, bạch tuộc lớn nhất của Việt Nam, chiếm hơn 40% tổng giá trị xuất khẩu.

Lũy kế 6 tháng đầu năm nay, xuất khẩu mực, bạch tuộc sang thị trường này đạt 114 triệu USD, tăng 13% so với cùng kỳ. Riêng quý 2/2024, xuất khẩu mực, bạch tuộc sang Hàn Quốc đạt 58 triệu USD, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2023.