Điểm tin kinh doanh 11/3: Lý giải nguyên nhân vàng, Bitcoin và chứng khoán đều đạt mức 'đỉnh' mới

Chúng tôi cho rằng đây là thời điểm để tích lũy cổ phiếu khi: Ngành bất động sản đang ở đáy ở 1 chu kỳ. BSC kỳ vọng ngành Bất động sản sẽ phục hồi dần trở lại kể từ năm 2024, giúp cho sản lượng phục hồi; Chu kỳ giá thép xuống diễn ra trong 2-3 năm, do đó, có thể quay trở lại vào cuối năm 2025. Khi đó, SMC có thể sẽ hưởng lợi mạnh mẽ từ chu kỳ giá thép tăng mới.

Chúng tôi khuyến nghị mua đối với cổ phiếu SMC của Công ty Cổ phần Ðầu tư Thương mại SMC với giá trị trần năm 2024 là 14.000 đồng/CP (tương đương với Upside 19% so với giá đóng cửa ngày 07/03/2024), dựa trên phương pháp P/B mục tiêu = 1.2x.

Ngoài ra, giá trị sổ sách/CP của SMC sẽ duy trì được ở mức 10.270 – 11.970 đồng/CP trong giai đoạn 2024 – 2026. Trong trường hợp xấu nhất SMC phải trích lập dự phòng hết thì giá trị sổ sách là 10.203 đồng/CP tương đương P/B = 1.1x.

Trong năm 2024, BSC dự báo SMC ghi nhận doanh thu thuần 16.213 tỷ đồng (tăng 18% so với năm trước), lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 28 tỷ đồng so với mức lỗ 879 tỷ đồng trong năm 2023, tương đương EPS FWD 2024 = 383 đồng/CP, P/E FWD 2024 = 29.5 P/B FWD 2023 = 1x với giả định sau: (1) Sản lượng + 12% yoy, giá bán + 5% yoy, (2) Biên lợi nhuận gộp đạt 1.7% , (3) SMC ghi nhận lợi nhuận bất thường 264 tỷ đồng từ bán tài sản NKG.

Rủi ro: Trích lập dự phòng 710 tỷ đồng. Tuy nhiên, BSC đánh giá áp lực trích lập dự phòng sẽ bù đắp một phần nhờ hoạt động kinh doanh cốt lõi phục hồi.

Khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu VCB

CTCK Vietcap (VCSC)

Chúng tôi giảm 3,2% giá mục tiêu cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) còn 105.000 đồng/cổ phiếu và hạ khuyến nghị từ mua xuống khả quan.

Giá mục tiêu thấp hơn của chúng tôi chủ yếu đến từ việc chúng tôi giảm 5,9% dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số giai đoạn 2024-2028 (giảm tương ứng -8,1%/-9,4%/-7,1%/-4,5%/-3,0% cho năm 2024/25/ 26/27/28). Ngoài ra, chúng tôi giảm P/B mục tiêu từ 3,3 lần xuống 3,2 lần.

Chúng tôi giảm 8,1% dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2024 còn 37,9 nghìn tỷ đồng (tăng 14,6%) do (1) dự báo NIM giảm 19 điểm cơ bản và (2) dự báo thu nhập phí ròng (NFI) giảm 15,2% (bao gồm lợi nhuận từ giao dịch ngoại hối). Những khoản mục này được bù đắp một phần bởi dự báo chi phí dự phòng giảm 23,0%.

- Giá USD liên tiếp xác lập đà giảm mạnh

Trong phiên giao dịch ngày 10/3, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD công bố điều chỉnh mức 23.996 VND/USD, giảm 21 đồng so với phiên giao dịch ngày 8/3, hiện ở mức 23.996 đồng. Tại thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index – đo lường sức mạnh đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt giảm 0,08%, xuống mốc 102,74.

Hiện tỷ giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại dao động từ 23.400 – 25.145 VND/USD. Tỷ giá đồng Đô la Mỹ cũng đã được Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước đưa về phạm vi mua bán từ 23.400 đến 25.145 VND/USD.