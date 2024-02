Điểm tin kinh doanh 11/2: Thị trường vàng đối mặt với sức ép giảm giá

- Thị trường vàng đối mặt với sức ép giảm giá

Giá vàng giảm trong phiên giao dịch ngày 9/2, giữa lúc các nhà đầu tư thận trọng chờ đợi dữ liệu lạm phát của Mỹ vào tuần tới để có thêm manh mối về thời điểm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất.

Phiên này, giá vàng giao ngay giảm 0,5% xuống 2.022,86 USD/ounce vào lúc 1 giờ 47 phút sáng 10/2 theo giờ Việt Nam và giảm 0,8% trong tuần qua.

Giá vàng Mỹ giao kỳ hạn cũng giảm 0,4% xuống mức 2.038,7 USD/ounce.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã tăng lên mức cao nhất trong hai tuần, trong khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn hai năm cũng đạt mức cao nhất gần hai tháng. Diễn biến này khiến tài sản không sinh lời như vàng trở nên kém hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư.

Ông Everett Millman, nhà phân tích thị trường tại công ty môi giới đầu tư Gainesville Coins dự báo Fed có thể duy trì lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn. Nhiều khả năng hầu hết các ngân hàng trung ương khác có thể sẽ đi theo con đường này.

Chuyên gia phân tích trên nói thêm rằng tình hình đang có xu hướng tạo sức ép giảm giá đối với vàng. Song ông Millman không cho rằng vàng sẽ “thủng” dưới ngưỡng 1.960 USD/ounce.

Một số quan chức Fed, trong đó có Chủ tịch Jerome Powell, trong tuần này đã cho biết, Fed muốn có thêm bằng chứng củng cố đà giảm của lạm phát trước khi hạ lãi suất.

Số liệu cập nhật của chính phủ cho thấy giá tiêu dùng trong tháng 12/2023 của Mỹ tăng ít hơn so với ước tính ban đầu. Thị trường hiện đang chờ đợi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của tháng 1/2024, dự kiến được công bố vào ngày 13/2.

Hiện giới giao dịch nhận định có khoảng 61% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 5/2024. Giá vàng luôn nhạy cảm với các động thái điều chỉnh lãi suất của Mỹ.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạch kim phiên này giảm 1,6% xuống 870,97 USD/ounce và hướng tới tuần giảm thứ hai liên tiếp. Giá bạc cũng giảm 0,2% xuống 22,53 USD/ounce.

- Giá rượu, bia, bánh mứt kẹo tăng nhẹ so với tết trước

Giá các mặt hàng rượu bia, bánh mứt kẹo trong những ngày đón Tết Giáp Thìn 2024 này, tương đối ổn định so với ngày thường và tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước do chi phí tăng.