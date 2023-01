Điểm tin kinh doanh 11/1: Giá USD tự do tiếp tục lao dốc

- Giá USD tự do tiếp tục lao dốc

Giá USD trên thị trường tự do hôm 10/1 tiếp tục lao dốc, giảm tới 100 đồng ở chiều mua vào và giảm 130 đồng ở chiều bán ra, về sát giá USD tại các ngân hàng thương mại. Giá USD tại các ngân hàng hôm 10/1 giảm nhẹ.

Hôm 10/1, giá USD trên thị trường tự do giảm mạnh. Chiều 10/1, giá USD tự do được giao dịch phổ biến quanh mức 23.400-23.520 đồng/USD (mua vào - bán ra).

So với hôm trước đó, giá USD trên thị trường tự do hôm 10/1 giảm tới 100 đồng ở chiều mua vào và giảm 130 đồng ở chiều bán ra. Còn so với mức đỉnh 25.500 đồng/USD (giá bán) đạt được vào ngày 1/11/2022, giá USD trên thị trường tự do hôm nay đã giảm 1.980 đồng ở chiều bán ra.

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.603 đồng/USD, giảm 2 đồng so với hôm trước đó. Với biên độ +/- 5%, tỷ giá trần mà các ngân hàng áp dụng hôm nay là 24.783 đồng/USD và tỷ giá sàn là 22.423 đồng/USD.

Trong khi đó, tỷ giá mua tham khảo được Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước duy trì ở mức 23.450 đồng/USD, giá bán tham khảo vẫn được niêm yết ở mức 24.780 đồng/USD.