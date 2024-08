Điểm tin Kinh doanh 10/8: Giá vàng: đảo chiều tăng dữ dội

Kinh tế thế giới nổi bật (2-8/8): Nga-Mỹ đổ tiền vào ‘vựa vàng đen’ Arab, ban nhạc K-pop BTS đang định hình chi tiêu tiêu dùng, Đức gây thất vọngKinh tế thế giới nổi bật (2-8/8): Nga-Mỹ đổ tiền vào ‘vựa vàng đen’ Arab, ban nhạc K-pop BTS đang định hình chi tiêu tiêu dùng, Đức gây thất vọng

Như vậy, sau 3 ngày lao dốc, giá tiêu trong nước hôm nay quay đầu tăng ở hầu hết các địa phương trọng điểm, mức tăng từ 1.000 - 2.000 đồng/kg, duy nhất ghi nhận giảm nhẹ 1.000 đồng/kg tại Đắk Nông. Giá tiêu cao nhất ở mốc 138.000 đồng/kg.

Báo cáo tuần mới nhất của Ptexim Corp nhận định, nhu cầu đã bắt đầu quay trở lại tại các thị trường trọng điểm như Mỹ và Liên minh châu Âu (EU). Tuy nhiên, vẫn rất chậm ở Trung Đông và Trung Quốc.

Tình hình thanh khoản kém và dòng vốn cho hạt tiêu chậm lại khiến thị trường khá trầm lắng thời gian qua. Giá tiêu tại Việt Nam tiếp tục giảm do nhu cầu yếu ở hầu hết thị trường.

Ngoài ra, thị trường quốc tế đang đón nhận những thông tin khá tiêu cực như nguy cơ chiến tranh và các vấn đề liên quan đến vận tải biển, bao gồm giá cước và các tuyến vận chuyển mở rộng, chưa có mốc thời gian rõ ràng để bình thường hóa.

Ptexim Corp đánh giá, áp lực từ nguồn cung hạt tiêu ở nhiều thị trường khác nhau cũng góp phần khiến giá hạt tiêu giảm trong tuần trước. Dự báo thị trường sẽ tiếp tục khá trầm lắng trong những tuần tới.

- Giá cà phê hôm nay 10/8: Giá thế giới tiếp tục giảm mạnh

Giá cà phê trên 2 sàn giao dịch quốc tế, giá cà phê Robusta và Arabica đồng loạt giảm mạnh. Arabica ở mức 242.0 US cent/lb, sau khi giảm 1,35%, tương đương giảm 3,30 US cent/lb so với phiên giao dịch liền trước.

Giá cà phê tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên ngày 9/8, nằm trong khoảng 123.400-124.000 đồng/kg. Hiện giá mua trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên là 123.700 đồng/kg, giá mua cao nhất tại các tỉnh Đắk Nông là 124.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai (Chư Prông) là 123.700 đồng, ở Pleiku và La Grai cùng giá 123.600 đồng/kg; tại tỉnh Kon Tum cà phê được thu mua ở mức giá 123.700 đồng/kg; tại tỉnh Đắk Nông cà phê được thu mua với giá cao nhất 124.000 đồng/kg.

Giá cà phê nhân xô (cà phê nhân, cà phê nhân tươi) tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Lâm Hà, Bảo Lộc, Di Linh cà phê được thu mua với giá 123.400 đồng/kg.

Tại tỉnh Đắk Lắk; ở huyện Cư M'gar cà phê được thu mua ở mức khoảng 123.800 đồng/kg, còn tại huyện Ea H'leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức 123.700 đồng/kg.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 9/8, Giá cà phê thế giới duy trì trạng thái giảm trên 2 sàn giao dịch quốc tế. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 9/2024 trên sàn London giảm 1,15%, tương đương giảm 51 USD/tấn về mức 4.385 USD/tấn.

Giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 9/2024 hiện đã giảm nhẹ trở lại ở mức 242.0 US cent/lb, sau khi giảm 1,35%, tương đương giảm 3,30 US cent/lb so với phiên giao dịch liền trước.