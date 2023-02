Điểm tin kinh doanh 10/2: Ngược chiều thế giới, vàng trong nước đồng loạt mất giá

E.ON Drive cũng sẽ hỗ trợ kỹ thuật cho các dự án cơ sở hạ tầng sạc của VinFast, từ việc lựa chọn phần cứng phù hợp cho trạm sạc AC và DC qua phân tích và lập kế hoạch kỹ thuật, đến lắp đặt và vận hành các điểm sạc.

VinFast hiện đã khai trương và đưa vào vận hành 13 cửa hàng tại Paris, Cologne, Berlin, Frankfurt, Munich, Oberhausen, Amsterdam, The Hague, Rotterdam. Đây là điểm khởi đầu cho hệ thống bán lẻ và dịch vụ sẽ được phát triển rộng khắp châu Âu. Đầu năm 2023, các trạm sạc đầu tiên tại VinFast Store ở Hà Lan đã được hoàn thành lắp đặt bởi Vandebron, một công ty thành viên của E.ON.

- Vừa báo lợi nhuận kỷ lục, Sabeco (SAB) muốn thâu tóm thêm 2 công ty

Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, HoSE: SAB) vừa ban hành quyết định thông qua chủ trương triển khai đề xuất nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Tập đoàn bia Sài Gòn Bình Tây (Sabibeco Group) và Công ty Cổ phần Tập đoàn bao bì Sài Gòn (Saigon Packaging Group) phù hợp theo quy định của pháp luật.

Sau khi hoàn thành các thủ tục cần thiết, 2 công ty này sẽ trở thành công ty con của Sabeco.

Theo báo cáo tài chính quý IV/2022, Sabeco đạt doanh thu hơn 10.029 tỷ đồng trong quý này, tăng mạnh so với ba quý đầu năm, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2021. Tuy nhiên, công ty lãi sau thuế 1.076 tỷ đồng trong quý này, giảm 23% so với cùng kỳ.

Lũy kế cả năm 2022, doanh thu thuần của Sabeco đạt 35.235 tỷ đồng, tăng gần 33% so với năm 2021. Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt gần 5.500 tỷ đồng. Đây là mức lợi nhuận cao nhất của công ty từ trước đến nay.