Điểm tin kinh doanh 1/5: Giá vàng: Duy trì ở ngưỡng cao

- Xuất khẩu rau quả đạt gần 2 tỉ đô la trong 4 tháng đầu năm 2024

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tổng giá trị xuất khẩu rau quả trong 4 tháng đầu năm 2024 đạt 1,8 tỉ đô la Mỹ, tăng hơn 32% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xuất khẩu rau quả trong 4 tháng đầu năm 2024 đạt 1,8 tỉ đô la Mỹ. Trong ảnh là nhân công chế biến chuối xuất khẩu tại một hợp tác xã. Ảnh: HÙNG LÊ

Theo TTXVN, đây là lần đầu tiên xuất khẩu rau quả của Việt Nam vượt 1 tỉ đô la Mỹ trong những tháng đầu năm. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ngành rau quả đang được kỳ vọng lập lên kỷ lục xuất khẩu mới trong năm nay.

Tuy nhiên, thị trường xuất khẩu đang dần có những quy định khắt khe hơn khiến các doanh nghiệp xuất khẩu gặp khó khăn trong cạnh tranh. TTXVN dẫn thông tin từ Hiệp hội rau quả Việt Nam cho biết, để đảm bảo xuất khẩu hàng hóa sang các nước, các đơn vị cần đảm bảo chất lượng sản phẩm. Việc có hơn 80% sản phẩm trái cây xuất khẩu là hàng tươi cũng đang là điều bất lợi. Để nâng cao chất lượng, gia tăng giá trị, đòi hỏi ngành này phải đầu tư chế biến sâu, đa dạng hóa sản phẩm thay vì chỉ bán hàng thô.

Kim ngạch xuất khẩu đạt 5,6 tỉ đô la Mỹ là con số kỷ lục mà ngành rau quả đạt được trong năm vừa qua. Theo nhận định của các chuyên gia, cùng với việc xây dựng và quản lý tốt vùng trồng để tạo nên những vùng nguyên liệu đạt tiêu chuẩn xuất khẩu bền vững và kiểm soát thu hoạch, việc cập nhật kịp thời những yêu cầu kỹ thuật từ nhà nhập khẩu sẽ giúp nông sản tiếp cận được vào các thị trường lớn, hướng đến đạt mục tiêu xuất khẩu 6-6,5 tỉ đô la rau quả trong năm nay.

- Xuất khẩu dệt may trong quý I/2024 đạt 9,5 tỷ USD

Xuất khẩu dệt may trong quý I/2024 đạt 9,5 tỷ USD, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm 2023. Tất cả thị trường xuất khẩu lớn của dệt may Việt Nam đều tăng trưởng khá.

Thông tin từ Bộ Công Thương, xuất khẩu dệt may trong quý I/2024 đạt 9,5 tỷ USD, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm 2023. Tất cả thị trường xuất khẩu lớn của dệt may Việt Nam đều tăng trưởng khá. Trong đó, xuất khẩu sang Mỹ đạt 3,42 tỷ USD, tăng 8,6% so với cùng kỳ; xuất khẩu sang EU đạt 855 triệu USD, tăng 3,2%; Nhật Bản vẫn duy trì đà tăng trưởng tốt với kim ngạch 1 tỷ USD, tăng 10,1%.

Đáng chú ý, tính đến hết tháng 3/2024, nhiều DN dệt may đã có đơn hàng đến tháng 9/2024, thậm chí có DN đã nhận đơn hàng đến hết năm nay.

Hay như Công ty CP May KLW Việt Nam, tính đến hết quý I/2024, công ty đã xuất khẩu được trên 460.000 sản phẩm, giải quyết việc làm cho trên 600 lao động. Hiện, May KLW Việt Nam đang là đối tác tin cậy của các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới như: Hugo Bos, Puma, DKNY, Tommy Bahama… Ở thời điểm hiện tại, DN đã có đơn hàng đến quý III/2024.