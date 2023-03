Điểm tin kinh doanh 1/3: Chỉ số giá vàng, giá USD biến động ra sao trong tháng 2?

- Chỉ số giá vàng, giá USD biến động ra sao trong tháng 2?

Theo Tổng cục Thống kê, bình quân 2 tháng đầu năm 2023, chỉ số giá vàng trong nước tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi chỉ số giá USD tiếp tục đối mặt với sức ép từ đợt tăng lãi suất tiếp theo của Fed.

Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) vừa công bố chỉ số giá vàng và chỉ số USD tháng 2/2023.

Trong nước, giá USD bình quân trên thị trường tự do quanh mức 23.740 VND/USD trong tháng 2. Chỉ số giá USD tháng 02/2023 tăng 0,2% so với tháng trước do nguồn cung bảo đảm; tăng 3,67% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 2 tháng đầu năm 2023, chỉ số giá USD trong nước tăng 3,42% so với cùng kỳ 2022.

USD tăng giá khiến các dòng vốn không mặn mà với vàng. Giá vàng thế giới giảm khi đồng USD tăng giá. Tuy nhiên, trong tháng 2/2023, giá vàng trong nước biến động ngược chiều với giá vàng thế giới.

Trong nước, chỉ số giá vàng tháng 02/2023 tăng 0,92% so với tháng trước; tăng 2,62% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 2 tháng đầu năm 2023, chỉ số giá vàng trong nước tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước.

Giá vàng thế giới rạng sáng 28/2 (giờ Việt Nam) phục hồi nhẹ với giá vàng giao ngay tăng 4 USD lên mức 1.817,3 USD/ ounce. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 1.824,9 USD/ ounce, tăng 7,8 USD so với rạng sáng ngày trước đó.