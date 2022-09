Điểm tin kinh doanh 1/10: Chỉ số giá tiêu dùng tháng 9 Thành phố Hồ Chí Minh tăng 0,3%

Mặt khác, nhóm thực phẩm tăng 0,08%; trong đó, thịt gia súc giảm 0,11%; trứng các loại giảm 0,08%; thịt gia cầm tăng 0,47%; giá dầu mỡ ăn tăng 0,38%; thủy sản tươi sống tăng 0,59%; nước chấm giảm 0,08%. Dịch vụ ăn uống ngoài gia đình tăng 0,47%, thấp hơn mức 0,62% của tháng trước.

Tương tự, nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt, vật liệu xây dựng tăng 0,66%, trong đó nhóm điện sinh hoạt giảm 0,57%, nước sinh hoạt tăng 0,24%; gas và chất đốt giảm 1,54%. Nhóm giáo dục tăng 4,42%; trong đó đồ dùng học tập giảm 0,9%; dịch vụ giáo dục tăng 4,81%.

Ở chiều hướng giảm, nhóm may mặc, mũ nón, giày dép giảm 0,11%, trong đó vải tăng 0,22%; quần áo may sẵn giảm 0,01%; mũ nón tăng 0,36%. Nhóm giao thông giảm 2,12%, chủ yếu là do nhóm nhiên liệu giảm 5,19% (xăng giảm 6,13%); dịch vụ giao thông công cộng giảm 1,55%.

Liên quan đến giá vàng, USD trong tháng 9/2022, Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, chỉ số giá vàng giảm 0,25% so với tháng trước; tăng 16,8% so với cùng kỳ. Chỉ số giá USD tăng 0,10% so với tháng trước; tăng 0,53% so với cùng kỳ năm 2022.

- Hàn Quốc xây kho dự trữ cải thảo để đối phó với khủng hoảng kim chi

Các nhà sản xuất kim chi của Hàn Quốc đang đau đầu trước thực trạng thiếu cải thảo do biến đổi khí hậu, khiến giá loại rau này tăng vọt trong năm nay, đặc biệt trong bối cảnh các đối thủ Trung Quốc đưa ra sản phẩm tương tự với giá thành rẻ hơn.