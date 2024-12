Điểm tin Kinh doanh 1/1: Giá vàng: Vàng trong nước đồng loạt lao dốc, giảm 300.000

Năm 2025, bạc vẫn sẽ lấp lánh hơn cả vàng; Chứng khoán VNDirect (VND) muốn phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu “3 không” - Giá vàng: Vàng trong nước đồng loạt lao dốc, giảm 300.000 Giá vàng thế giới hôm 31/12 giảm sâu trong phiên cuối năm do đồng USD tăng giá rất mạnh so nhiều ngoại tệ khác, giao dịch ở mức 2.603,5 USD/ounce. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn các thương hiệu rơi tự do. Vàng miếng SJC niêm yết ở mức 84,2 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn 84 triệu đồng/lượng. Giá vàng thế giới giảm mạnh phiên sáng 31/12 đã kéo giá vàng trong nước giảm từ 200-300 nghìn đồng mỗi lượng. Cụ thể, tại thời điểm 11 giờ ngày 31/12, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 82,2-84,2 triệu đồng/lượng, giảm 300 nghìn đồng mỗi lượng cả hai chiều so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán ở mức 2 triệu đồng. Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 82,2 triệu đồng/lượng, bán ra 84 triệu đồng/lượng, giảm 300 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so kết phiên trước đó. Trong khi đó, giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 82,2 triệu đồng/lượng và bán ra 84,2 triệu đồng/lượng, giảm 300 nghìn đồng mỗi lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so chốt phiên hôm trước. Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 cũng giảm 300 nghìn đồng mỗi lượng so mức kết phiên hôm 30/12, giao dịch mua vào và bán ra lần lượt là 83,3-84,2 triệu đồng/lượng. Vàng PNJ mua vào ở mức 83,4 triệu đồng/lượng và bán ra mức 84,2 triệu đồng/lượng, giảm 200 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và 300 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so kết phiên liền trước. Tính đến 11 giờ ngày 31/12 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giảm 16,8 USD so kết phiên hôm trước xuống mức 2.603,5 USD/ounce. Vàng hiện đang phải đối mặt với nhiều lo ngại về lạm phát có xu hướng tăng trở lại, đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đều tăng. Bên cạnh đó, vàng giảm khá mạnh bởi không ít nhà đầu tư vàng ra tay bán tháo để thu hồi vốn trong bối cảnh thị trường thiếu tin tức cơ bản mới. Hiện, giới đầu tư đang chờ đợi dữ liệu kinh tế Mỹ vào tuần tới và tác động tiềm tàng của việc Tổng thống đắc cử Donald Trump trở lại nắm quyền đối với triển vọng năm 2025 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED). Mỹ dự kiến công bố một loạt dữ liệu kinh tế trong tuần tới, bao gồm: số liệu cơ hội việc làm, báo cáo việc làm tư nhân, biên bản cuộc họp tháng 12/2024 của FED và báo cáo việc làm của Mỹ. Các dữ liệu này sẽ cung cấp cho giới đầu tư thêm thông tin chi tiết về sức khỏe của nền kinh tế lớn nhất thế giới. Theo Phó chủ tịch kiêm chiến lược gia kim loại cấp cao Peter Grant của Zaner Metals, căng thẳng địa chính trị sẽ tiếp tục leo thang trong năm 2025 và thúc đẩy các ngân hàng trung ương tiếp tục mua vàng. Tình hình nợ công của Mỹ cũng có khả năng xấu đi và thâm hụt ngân sách tăng lên dưới thời chính quyền Tổng thống đắc cử Donald Trump, thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn liên tục đối với kim loại quý này. Trong năm nay, giá vàng đã tăng gần 27%, đạt mức cao kỷ lục là 2.790,15 USD/ounce vào ngày 31/10 trong bối cảnh bất ổn địa chính trị gia tăng và việc cắt giảm lãi suất của Mỹ khiến các nhà đầu tư tìm kiếm kim loại quý này. Fawad Razaqzada, nhà phân tích thị trường tại City Index, cho biết, bất chấp những thách thức trong ngắn hạn, mục tiêu giá vàng đạt 3.000 USD/ounce trong năm 2025 vẫn khả thi. Vàng thường được coi là một kênh đầu tư an toàn trong bối cảnh có nhiều bất ổn về chính trị và tài chính. - Chứng khoán VNDirect (VND) muốn phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu “3 không” Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect (mã cổ phiếu VND) dự kiến sẽ phát hành tổng cộng 2.000 tỷ đồng trái phiếu có kỳ hạn 1 - 3 năm thuộc loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm bằng tài sản. Toàn bộ số tiền huy động về sẽ được Chứng khoán VNDirect phân bổ vào mảng cho vay margin và đầu tư giấy tờ có giá trên thị trường. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect (mã cổ phiếu VND - sàn HoSE) vừa thông qua kế hoạch phát hành 02 đợt trái phiếu trong năm 2025 với quy mô 1.000 tỷ đồng/đợt, tổng cộng 2.000 tỷ đồng. Các trái phiếu trên sẽ có kỳ hạn 1-3 năm, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm bằng tài sản và xác lập nghĩa vụ nợ trực tiếp của tổ chức phát hành. Số tiền huy động dự kiến sẽ được công ty bổ sung cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán (margin) và đầu tư giấy tờ có giá trên thị trường. Chứng khoán VNDirect cũng lưu ý có thể luân chuyển linh động số vốn phân bổ cho các hoạt động trên. Trong thời gian chưa sử dụng hoặc chưa sử dụng hết vào các hoạt động đó, công ty có thể chuyển thành tiền gửi để tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn và nâng cao năng lực tài chính cho các hoạt động kinh doanh của toàn công ty. Về lãi suất các lô trái phiếu trên sẽ được tính dựa trên lãi suất cố định và thả nổi. Trong đó, lãi áp dụng cho kỳ tính lãi đầu tiên tối đa 8,3%/năm và mỗi kỳ tính lãi tiếp theo sẽ được áp dụng theo công thức: 3,0% cộng với mức trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cho khách hàng cá nhân, kỳ hạn 12 tháng, trả lãi sau bằng Việt Nam Đồng do các ngân hàng BIDV, Vietcombank, VietinBank, Agribank công bố vào ngày xác định lãi suất. Trái chủ sẽ được Chứng khoán VNDriect thanh toán tiền lãi định kỳ mỗi 6 tháng/lần, còn phần gốc được thanh toán 1 lần vào ngày đáo hạn (trừ trường hợp mua lại trước hạn hoặc mua lại bắt buộc). Tổ chức quản lý tài khoản phong tỏa là Ngân hàng VIB - Chi nhánh Sở Giao dịch. Bên cạnh đó, đại diện người sở hữu trái phiếu là Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (mã cổ phiếu SHS). - Phụ thuộc của Trung Quốc vào Mỹ về thương mại giảm xuống mức thấp mới Diễn biến này được ghi nhận trong bối cảnh Bắc Kinh chuẩn bị cho kịch bản bị Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump áp thuế quan sau khi ông trở lại Nhà Trắng vào ngày 20/1 tới... Tỷ trọng của Mỹ trong thương mại của Trung Quốc đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vào năm 2001. Diễn biến này được ghi nhận trong bối cảnh Bắc Kinh chuẩn bị cho kịch bản bị Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump áp thuế quan sau khi ông trở lại Nhà Trắng vào ngày 20/1 tới. Tờ báo Nikkei Asia dẫn số liệu hải quan Trung Quốc cho thấy trong 11 tháng đầu năm nay, Mỹ chiếm 11,2% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tính bằng đồng USD của Trung Quốc. Tỷ lệ này đã giảm 4,6 điểm phần trăm so với thời điểm năm 2001. Trung Quốc đã giảm phụ thuộc thương mại vào Mỹ kể từ khi ông Trump - trong nhiệm kỳ cầm quyền đầu tiên - áp thuế quan lên hàng Trung Quốc và Bắc Kinh đáp trả bằng cách áp thuế quan lên hàng Mỹ trong cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung 2019-2019. Trong chiến dịch tái tranh cử tổng thống Mỹ năm nay, ông Trump đã đe dọa áp thuế quan 60% lên toàn bộ hàng hóa Trung Quốc. Sau khi tái đắc cử, ông đưa ra ý tưởng áp thuế quan bổ sung 10% đối với toàn bộ hàng hóa Trung Quốc vào Mỹ. Dù mức thuế được áp là bao nhiêu, Trung Quốc cũng đang đứng trước một giai đoạn leo thang căng thẳng thương mại mới với Mỹ. Trung tâm Nghiên cứu kinh tế Nhật Bản (JCER) ước tính nếu ông Trump áp thuế quan 60% đối với Trung Quốc, tốc độ tăng trưởng kinh tế nước này năm 2025 sẽ sụt còn 3,4% so với mức tăng 4,7% có thể đạt được trong trường hợp không có thuế quan. Mức tăng trưởng vẫn thấp hơn 4% ngay cả khi Trung Quốc “ăn miếng trả miếng” bằng thuế quan. Tỷ trọng của Mỹ trong kim ngạch thương mại của Trung Quốc đã giảm đáng kể bắt đầu từ khoảng năm 2005, khi Trung Quốc tăng cường xuất khẩu sang các nền kinh tế mới nổi đang phát triển với tốc độ nhanh chóng. Tỷ trọng này bắt đầu tăng trở lại vào năm 2013, nhưng vào năm 2019, tỷ trọng của Mỹ trong xuất khẩu của Trung Quốc đã giảm 2,5 điểm do cuộc chiến thương mại song phương. 11 tháng đầu năm năm 2024, 14,6% kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Trung Quốc có đích đến là Mỹ, đánh dấu mức thấp nhất kể từ sau năm 2001. Tỷ trọng của Mỹ trong nhập khẩu của Trung Quốc cũng giảm 4,4 điểm trong 11 tháng, xuống 6,3%. - Công bố thông tin sai lệch, Becamex IDC bị phạt 150 triệu đồng Becamex IDC bị phạt tiền 150 triệu đồng do công bố thông tin sai về tình hình sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu. Ngày 27/12/2024, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 1447/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp – CTCP (Becamex IDC, HoSE: BCM) có địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà WTC Tower, số 1 đường Hùng Vương, phường Hòa Phú, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Theo đó, Becamex IDC bị phạt tiền 150 triệu đồng do công bố thông tin sai về tình hình sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu BCMH2328001 tại báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ từ ngày 1/1/2024 - 30/6/2024. Cụ thể, Công văn số 1157/2024/CV/IDC-BQLPTV ngày 28/10/2024 của BCM, tại thời điểm 30/6/2024, số tiền 6,5 tỷ đồng được sử dụng đúng theo mục đích phát hành, số tiền chưa sử dụng của gói trái phiếu BCMH2328001 là 147,7 tỷ đồng được gửi tại tài khoản tiền gửi ngân hàng (tổng cộng 154,2 đồng). Tuy nhiên, tại báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ từ ngày 1/1/2024 - 30/6/2024, số tiền 154,2 tỷ đồng này được ghi nhận tạm thời sử dụng cho dự án khác. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu BCM buộc huỷ bỏ thông tin hoặc cải chính thông tin đối với hành vi công bố thông tin sai lệch. - Năm 2025, bạc vẫn sẽ lấp lánh hơn cả vàng Dù còn phải đối mặt với nhiều biến động, nhưng triển vọng giá bạc được các chuyên gia dự đoán sẽ tăng mạnh trong năm tới nhờ nhu cầu công nghiệp và nguồn cung hạn chế… Mặc dù có khởi đầu chậm hơn so với vàng, nhưng bạc lại chứng minh được vị thế là tài sản có hiệu suất tốt nhất trong toàn bộ nhóm hàng hóa. Trong năm 2024, giá bạc đã tăng hơn 35%, thậm chí vượt qua cả hiệu suất 32% của vàng. Nhiều nhà phân tích và ngân hàng đầu tư tin rằng bạc, một lần nữa, có thể sẽ hoạt động tích cực hơn cả vàng trong năm 2025. Trong báo cáo triển vọng 2025, chiến lược gia hàng hóa tại TD Securities cho biết đà phục hồi kinh tế của Mỹ và Trung Quốc vào nửa cuối năm 2025 sẽ thúc đẩy nhu cầu một cách đáng kể. “Chúng tôi dự đoán giá bạc trung bình sẽ đạt 36 USD/ounce vào những tháng cuối năm 2025, biến nó thành một tài sản vượt trội trong nhóm hàng hóa", đại diện của TD Securities lưu ý. Dự báo chi tiết của TD Securities cho thấy giá bạc giao ngay sẽ giao dịch ở mức 33,25 USD/ounce trong quý 1/2025, 33 USD/ounce trong quý 2/2025, 34 USD/ounce trong quý 3/2025 và đạt đỉnh 36 USD/ounce trong quý 4/2025. Triển vọng cho năm 2026 còn khả quan hơn, với dự đoán giá sẽ từ 38 đến 39 USD/ounce. Sean Lusk, đồng giám đốc bộ phận phòng ngừa rủi ro thương mại tại Walsh Trading nói với Kitco News rằng ông cũng kỳ vọng giá bạc sẽ tiếp tục được hưởng lợi từ tình trạng lạm phát dai dẳng. Tuy nhiên, 2025 có thể chứng kiến một số đợt giảm sâu nhưng đây cũng chính là cơ hội để mua vào. Theo một nghiên cứu của Heraeus Precious Metals, nếu các điều kiện thị trường diễn ra đúng như kỳ vọng, nhà phân tích tin rằng bạc sẽ một lần nữa vượt qua vàng về tốc độ tăng trưởng. Heraeus dự đoán giá bạc giao ngay sẽ dao động từ 28 đến 40 USD/ounce vào năm 2025.