Điểm tin kinh doanh 1/1/2023: Điều chỉnh thuế môi trường, giá xăng dầu đồng loạt tăng từ 0h ngày 1/1

Theo đó, mức thuế bảo vệ môi trường áp dụng đối với mặt hàng xăng, trừ etanol là 2.000 đồng/lít (tăng 1.000 đồng/lít so với mức hiện hành theo Nghị Quyết số 20/2022/UBTVQH15), Nhiên liệu bay là 1.000 đồng/lít (như hiện hành), Dầu diesel là 1.000 đồng/lít (tăng 500 đồng/lít so với hiện hành).

Ngoài ra, dầu hỏa là 600 đồng/lít (tăng 300 đồng/lít so với hiện hành), dầu mazut là 1.000 đồng/lít tăng (700 đồng/lít so với hiện hành), Dầu nhờn là 1.000 đồng/lít (tăng 700 đồng/lít so với hiện hành), Mỡ nhờn là 1.000 đồng/kg (tăng 700 đồng/kg so với hiện hành).

Trên cơ sở đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 14062/BTC-QLG ngày 31/12/2022 về việc triển khai Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn, để bảo đảm tính đồng bộ khi triển khai Nghị quyết số 30/2022/UBTVQH15, Bộ Công Thương thực hiện việc điều chỉnh giá bán mặt hàng xăng dầu tương ứng với mức điều chỉnh thuế bảo vệ môi trường tại Nghị quyết số 30/2022/UBTVQH15.

"Áp dụng mức giá bán đối với các mặt hàng xăng dầu, do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu quy định nhưng không sớm hơn 0 giờ ngày 1/1/2023," đại diện Bộ Công Thương cho hay.

Trước đó giá xăng đã giảm 4 lần liên tiếp, trong đó lần điều chỉnh gần nhất (ngày 21/12/2022), sau khi trích lập quỹ bình ổn, xăng RONN 95-III giảm 493 đồng; xăng E5 RON92 giảm 371 đồng/lít. Ngoài ra, dầu diesel giảm 69 đồng, dầu hỏa giảm 65 đồng/lít và dầu mazút giảm 153 đồng/kg.

Theo Nghị định 95/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 83/2014 về kinh doanh xăng, dầu có hiệu lực từ ngày 2/1/2022, giá xăng dầu được điều chỉnh mỗi tháng 3 lần vào các ngày: 1, 11 và ngày 21 hằng tháng (tức là 10 ngày một lần, thay vì 15 ngày một lần).

Nếu trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì được lùi sang ngày làm việc tiếp theo sau ngày nghỉ; nếu trùng vào dịp nghỉ Tết Nguyên đán thì được lùi sang kỳ điều chỉnh tiếp theo.

- Giá vàng hôm 31/12: Giá vàng thế giới tăng trong ngày cuối năm

Giá vàng thế giới rạng sáng hôm 31/12 tiếp đà tăng với giá vàng giao ngay tăng 9,1 USD, lên mức 1.824,5 USD/ounce. Vàng tương lai tháng 2 giao dịch lần cuối ở mức 1.826,2 USD/ounce, tăng 0,2 USD so với rạng sáng ngày trước đó.

Giá vàng thế giới được hỗ trợ bởi sự suy yếu của đồng USD. Rạng sáng nay, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tiếp tục giảm 0,33% về gần mốc 103.