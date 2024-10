Điểm tin Công ngnệ 5/10: Chưa ra mắt, chip Intel đã gặp rắc rối

Nhà mạng đầu tiên cung cấp dịch vụ WiFi 7; Giám đốc AI của Microsoft ví quan hệ đối tác với OpenAI giống 'sự ganh đua giữa hai anh em' - Giám đốc AI của Microsoft ví quan hệ đối tác với OpenAI giống 'sự ganh đua giữa hai anh em' Microsoft đang cố gắng để ít phụ thuộc hơn vào OpenAI bằng cách phát triển mô hình ngôn ngữ lớn của riêng mình, nhưng Mustafa Suleyman cho biết hai công ty có mối quan hệ cạnh tranh lành mạnh giống như hai anh em trong gia đình. Trong một tập gần đây của podcast On with Kara Swisher, Mustafa Suleyman (Giám đốc bộ phận AI của Microsoft) cho biết công ty có mối quan hệ tốt với OpenAI dù đang xây dựng các sản phẩm cạnh tranh. "Chúng tôi là anh em. Đôi khi họ cãi vã, nhưng chủ yếu chúng tôi đều cùng một đội", Mustafa Suleyman nói. On with Kara Swisher là podcast nổi tiếng, được dẫn dắt bởi nhà báo kỳ cựu Kara Swisher. Trong mỗi tập, cô sẽ trò chuyện với những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong các lĩnh vực như kinh doanh, công nghệ, truyền thông, chính trị và nhiều hơn nữa. Microsoft đã phát triển mô hình AI nội bộ có tên MAI-1 trước khi trình OpenAI trình làng GPT-4o và o1. Thế nhưng, Mustafa Suleyman bác bỏ mọi ý kiến về sự mâu thuẫn giữa hai bên, nói rằng sự cạnh tranh là “một phần tự nhiên và lành mạnh của mọi việc”. Microsoft đã hợp tác chặt chẽ với OpenAI kể từ năm 2019 khi đầu tư 1 tỉ USD vào "cha đẻ ChatGPT". Đây là động thái mà Mustafa Suleyman tin rằng sẽ đi vào "lịch sử Microsoft". Mustafa Suleyman muốn nhấn mạnh rằng việc Microsoft đầu tư số tiền lớn vào OpenAI vào thời điểm đó là quyết định dũng cảm, vì công nghệ AI của OpenAI vẫn còn đang trong giai đoạn nghiên cứu và chưa có ứng dụng thực tế. Microsoft vừa đầu tư hàng trăm triệu USD vào vòng gọi vốn mới nhất của OpenAI, sau khoảng 13 tỉ USD trước đó. Theo Mustafa Suleyman, Microsoft đã thúc đẩy mối quan hệ sâu sắc giữa hai công ty dẫn đến sự hợp tác chặt chẽ "về mọi thứ, từ khía cạnh nghiên cứu đến cơ sở hạ tầng cốt lõi". - Dell thúc đẩy ngành viễn thông tiến tới kỷ nguyên AI Dell Technologies (NYSE: DELL) vừa công bố chương trình Dell AI for Telecom giúp các nhà cung cấp dịch vụ truyền thông (CSP) đơn giản hóa và tăng tốc triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Dưới sự ủy quyền từ Dell Technologies, nghiên cứu gần đây của MeriTalk cho thấy 48% lãnh đạo cấp cao trong ngành viễn thông nhận định AI là công nghệ chuyển đổi mạnh mẽ nhất trong vòng năm năm tới. Tuy vậy, 68% lãnh đạo cho rằng doanh nghiệp của họ đang gặp khó khăn trong việc bắt nhịp với tốc độ phát triển quá nhanh của công nghệ, cũng như nhu cầu của khách hàng. Vì vậy, là một phần của giải pháp Dell AI Factory, chương trình Dell AI for Telecom giải quyết những thách thức này bằng cách kết hợp chuyên môn, cơ sở hạ tầng, và các dịch vụ với phần mềm của Dell về AI, với các công nghệ về phần cứng từ toàn bộ hệ sinh thái AI. Chương trình sẽ phát triển và triển khai các giải pháp AI tại chỗ để các nhà cung cấp dịch vụ Cloud (Cloud solution provider – CSP) có thể tăng cường hiệu suất mạng, cải tiến dịch vụ khách hàng và cung cấp những giá trị cao hơn cho doanh nghiệp. - Nhà mạng đầu tiên cung cấp dịch vụ WiFi 7 Tập đoàn VNPT chính thức ra mắt thiết bị cung cấp dịch vụ Internet thế hệ mới tích hợp công nghệ WiFi 7 (XGS-PON WiFi 7) và trở thành nhà mạng đầu tiên ở Việt Nam triển khai công nghệ này với Qualcomm 10G Fiber. Sản phẩm công nghệ của VNPT sử dụng các nền tảng Qualcomm 10G Fiber Gateway, mang tới giải pháp kết nối Internet cáp quang thế hệ mới kết hợp với công nghệ phủ sóng không dây WiFi 7, đem lại trải nghiệm internet tốc độ cao, ổn định và độ trễ rất thấp. Việc sử dụng các công nghệ và chipset hàng đầu của Qualcomm đảm bảo độ ổn định về chất lượng dịch vụ, kể cả trong các môi trường truyền sóng WiFi bị hạn chế. Thiết bị cung cấp dịch vụ Internet tại nhà khách hàng thế hệ mới XGS-PON WiFi 7 đã mở ra một chu kỳ mới trong việc thiết lập tiêu chuẩn của ngành công nghiệp băng thông rộng không chỉ ở Việt Nam mà còn trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Khi triển khai công nghệ mới, VNPT có khả năng cung cấp các gói cước tốc độ lên đến 10Gbps, độ trễ giảm tới 75% so với công nghệ WiFi 6, cho phép đồng thời truy cập và sử dụng đến 1.500 thiết bị; năng lực truyền tải dữ liệu được cải thiện tối ưu, đảm bảo kết nối internet cực nhanh ngay cả trong môi trường có nhiều thiết bị hoạt động cùng một lúc. Thiết bị cung cấp dịch vụ Internet tại nhà khách hàng XGS-PON WiFi 7 đáp ứng yêu cầu cho khách hàng doanh nghiệp và khách hàng cá nhân sử dụng dịch vụ internet băng thông tốc độ cao và độ trễ thấp, mang lại những trải nghiệm mới chưa từng có cho khách hàng. Điểm đặc biệt nữa của công nghệ mới chính là khả năng tích hợp nhanh chóng, kết nối liền mạch với các hệ sinh thái nhà thông minh và các thiết bị Wifi hiện có. Ông Nguyễn Nam Long – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT cho biết: “VNPT đã và đang cung cấp dịch vụ băng rộng cố định cho gần 1/2 số thuê bao hộ gia đình tại Việt Nam. Với tiêu chí “Khách hàng là trung tâm”, năm 2024, VNPT đã và đang đẩy mạnh đầu tư vào việc nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các công nghệ mới trong việc cung cấp dịch vụ Internet tốc độ cao, phát triển các chương trình chuyển đổi số và ứng dụng CNTT nhằm đem lại cho khách hàng trải nghiệm tốt nhất về dịch vụ”. - Hơn 800.000 camera giám sát bị lộ dữ liệu Hệ thống giám sát của Bộ TT-TT đã phát hiện hơn 800 nghìn camera giám sát của Việt Nam đang bị chia sẻ dữ liệu hình ảnh công khai trên mạng Internet. Theo đó, trong số 360 nghìn camera (chiếm 45%) có nguy cơ, điểm yếu, lỗ hổng dễ bị khai thác, tấn công, chiếm quyền điều khiển. Ngoài ra, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều nhóm công khai rao bán hình ảnh và video lộ lọt từ camera giám sát. Mỗi nhóm có hàng nghìn thành viên với các mức phí từ 200 nghìn đến 1 triệu đồng. Bộ TT-TT cũng đã đưa ra thống kê năm 2021, trung bình mỗi tháng có khoảng 1 triệu địa chỉ IP Việt Nam nằm trong các mạng IP botnet trong đó; 48.690 địa chỉ IP liên quan trực tiếp đến mã độc từ các camera giám sát (chiếm 5%). Ngoài ra, phần lớn các hệ thống thông tin sử dụng camera giám sát chưa được triển khai công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng theo cấp độ. Cụ thể: khoảng 90% các hệ thống này chưa được kiểm tra trước khi đưa vào vận hành khai thác cũng như đánh giá an toàn thông tin mạng định kỳ hàng năm. - Chưa ra mắt, chip Intel đã gặp rắc rối Dòng chip thế hệ thứ 15 của Intel có thể gặp vấn đề liên quan đến quá trình tản nhiệt do thay đổi vị trí của nhân tính toán, thành phần tỏa nhiệt nhiều nhất trong vi xử lý. Theo các báo cáo, Intel đang chuẩn bị phát hành chip Arrow Lake thế hệ thứ 15 trong vài tuần tới. Dòng CPU thế hệ mới sẽ cạnh tranh với các bộ vi xử lý tốt nhất ở thời điểm hiện tại, sử dụng socket LGA 1851 mới và được kỳ vọng có thể giúp Intel thoát khỏi những khó khăn gần đây. Tuy nhiên, dòng chip này có thể gặp vấn đề liên quan đến quá trình tản nhiệt. Theo YouTuber nổi tiếng der8auer, người chuyên phân tích các dòng vi xử lý cho biết chip Arrow Lake gặp tình trạng quá nhiệt ở phần trên cùng của sản phẩm. Việc một con chip bị nóng ở các vị trí khác nhau không phải điều mới mẻ. Ví dụ, Ryzen 9 9950X của AMD lại được ghi nhận thường xuyên gặp tình trạng quá nhiệt ở điểm dưới cùng của chip. Song, điều mà các công ty cần tính đến là cách làm mát và giúp vi xử lý có được hiệu suất tốt nhất trong suốt thời gian sử dụng. Theo Digital Trends, vấn đề với chip Arrow Lake nằm ở khả năng tương thích của phần cứng. Một số báo cáo cho biết socket LGA 1851 có cùng kích thước với socket LGA 1700, nghĩa là phần lớn bộ tản nhiệt CPU hiện tại đều có thể hoạt động với socket mới. Các CPU Intel trước đây sử dụng thiết kế nguyên khối, do đó điểm nóng nhất thường nằm gần tâm chip. Tuy nhiên, Arrow Lake lại có thiết kế ghép nối, tương tự như cách thiết kế CPU Ryzen gần đây của AMD. Điều này đã di chuyển nhân tính toán, phần nóng nhất của con chip lên cạnh của linh kiện. Hiện tại, bộ tản nhiệt tích hợp (IHS) gắn với CPU và keo tản nhiệt sẽ hoạt động đồng thời để tạo ra mối liên kết chặt chẽ nhằm tối ưu khả năng làm mát cho linh kiện. Tuy nhiên, Der8auer cho biết quá trình tản nhiệt tốt nhất cần phải dịch chuyển vào trung tâm vi xử lý để giảm nhiệt. Điều này cũng có nghĩa việc xoay khối 180 độ sẽ gây hại cho hiệu suất.