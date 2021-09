Điểm tin công nghệ tuần qua: Apple hẹn ra mắt iPhone mới, Đức lo chuyện iPhone cũ

Sau đó chữ "Test" này đã được bán với giá lên đến đến 270.000 USD. Với tư cách là NFT đầu tiên của sàn FTX Exchange, cũng như là chữ viết tay do chính CEO tạo ra, chữ "Test" này là "độc nhất vô nhị" theo đúng nghĩa đen.

Theo thông tin từ Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TT&TT), hai công ty Disney Networks Group Asia Pacific Limited và Buena Vista International Inc thông báo sẽ dừng phát sóng nhiều kênh truyền hình ở khu vực Đông Nam Á và Hồng Kông, trong đó có Việt Nam. Các kênh này sẽ dừng phát sóng từ 1/10.

Danh sách kênh truyền hình nước ngoài dừng phát sóng trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền bao gồm các kênh của Fox như Fox Movies, Fox Family Movies, Fox Action Movies, Fox Life, Fox Crime, Fox Sports, Fox Sports 2, Fox Sports 3; cùng nhiều kênh quen thuộc khác gồm Channel V, FX, National Geographic People, Disney Channel và Disney Junior.

Thời hạn quyền cung cấp các kênh nước ngoài này trên dịch vụ truyền hình trả tiền tại Việt Nam, của các đại lý được ủy quyền có hiệu lực đến hết ngày 30/9.

Be Group có tổng giám đốc mới, chiến lược mới

Bà Vũ Hoàng Yến vừa chính thức giữ vai trò Tổng Giám đốc Be Group (đơn vị sở hữu ứng dụng gọi xe be) từ ngày 8/9. Bà Vũ Hoàng Yến kế nhiệm bà Nguyễn Hoàng Phương, người vừa rời khỏi vị trí Tổng Giám đốc vì lý do cá nhân.

Be Group cho biết, trên cương vị mới, bà Vũ Hoàng Yến sẽ tập trung vào chiến lược đẩy mạnh phát triển nhằm đưa be trở thành một hệ sinh thái số mở, mang đến giải pháp liên kết các dịch vụ và đơn giản hóa những phức tạp trong cuộc sống thường ngày, tiếp tục khẳng định vị thế của ứng dụng gọi xe Make in Việt Nam.

