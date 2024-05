Điểm tin công nghệ 9/5: Năm 2023, người dân bị chiếm đoạt khoảng 10.000 tỷ đồng qua các chiêu lừa trên không gian mạng

TikTok đang kiện chính phủ Mỹ về luật mới buộc ứng dụng video ngắn này phải thoái vốn khỏi công ty mẹ ByteDance có trụ sở tại Trung Quốc nếu không sẽ phải đối mặt với lệnh cấm ở Mỹ.

Trong hồ sơ tòa án được đệ trình hôm thứ Ba, TikTok cho biết Quốc hội Mỹ đã “thực hiện bước chưa từng có" đồng thời gọi hành động này là “vi hiến”.

“Lần đầu tiên trong lịch sử, Quốc hội đã ban hành luật cấm vĩnh viễn một nền tảng có tên tuổi trên toàn quốc và cấm mọi người Mỹ tham gia vào một cộng đồng trực tuyến duy nhất với hơn 1 tỉ người trên toàn thế giới", trích nội dung đơn kiện TikTok gửi tòa án.

Tháng trước, Tổng thống Joe Biden đã ký luật cho ByteDance 9 tháng để thoái vốn TikTok hoặc ngừng hoạt động tại Mỹ với lý do lo ngại về an ninh quốc gia.

Đơn khiếu nại cáo buộc chính phủ Mỹ vẫn chưa cung cấp bằng chứng về việc chính phủ Trung Quốc lạm dụng TikTok.

