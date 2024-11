Điểm tin Công nghệ 9/11: Ông Trump chiến thắng, Nvidia trở thành công ty đầu tiên vượt mốc 3,6 nghìn tỷ đô

FBI điều tra vụ tin tặc Trung Quốc can thiệp vào bầu cử Mỹ; Thủ phủ công nghiệp phía Bắc đón thêm dự án sản xuất chip 80 triệu USD từ Foxconn - Ông Trump chiến thắng, Nvidia trở thành công ty đầu tiên vượt mốc 3,6 nghìn tỷ đô Cổ phiếu của gã khổng lồ công nghệ Nvidia tăng lên mức cao kỷ lục vào cuối ngày thứ Năm (7/11), đưa nhà sản xuất chip này trở thành công ty đầu tiên trong lịch sử vượt qua mốc 3,6 nghìn tỷ đô la sau khi ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng. Cổ phiếu Nvidia - nhà sản xuất chip AI hàng đầu thế giới, đã tăng 2,2% trong phiên giao dịch hôm qua, được thúc đẩy bởi sự lạc quan từ các nhà đầu tư về việc cắt giảm thuế và các quy định khác, sau chiến thắng của ông Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Nvidia trở thành công ty đầu tiên trong lịch sử vượt qua mốc 3,6 nghìn tỷ đô la trên thị trường chứng khoán, sau khi ông Donald Trump tái đắc cử Tổng thống Mỹ. Giá trị thị trường chứng khoán của Nvidia kết thúc ngày ở mức 3,65 nghìn tỷ đô la, vượt qua mức vốn hóa thị trường đóng cửa kỷ lục của Apple là 3,57 nghìn tỷ đô la, đạt được vào ngày 21/10, trước khi nhà sản xuất chip này soán ngôi công ty sản xuất iPhone để trở thành doanh nghiệp có giá trị nhất thế giới vào hôm thứ Ba. Nvidia dẫn đầu đợt tăng giá vốn hóa thị trường trong số các công ty toàn cầu vào tháng 10, nhờ được thúc đẩy không ngừng bởi nhu cầu đối với chip trí tuệ nhân tạo siêu máy tính mới của hãng, khi ngày càng nhiều công ty tích hợp AI vào các hoạt động hàng ngày. Hôm nay, Nvidia chính thức thay thế vị trí của công ty công nghệ Intel trên Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones - Chỉ số tính giá trị của 30 công ty cổ phần lớn nhất và có nhiều cổ đông nhất nước Mỹ. Hồi tháng 10, vốn hóa thị trường Nvidia tăng 9,3%, lên 3,2 nghìn tỷ đô la. Theo các chuyên gia, nhu cầu AI vẫn mạnh mẽ và các nhà đầu tư nên rót vốn vào các doanh nghiệp theo đuổi các sản phẩm trí tuệ nhân tạo. Trong khi đó, cổ phiếu của công ty sản xuất điện thoại thông minh hàng đầu thế giới Apple tăng 2,1% vào thứ Năm, đưa giá trị thị trường của doanh nghiệp này lên 3,44 nghìn tỷ đô la. Tình hình kinh doanh sa sút, đặc biệt là ở thị trường Trung Quốc khiến nhà "Táo" không còn duy trì vị thế thống trị trong làng công nghệ. Chỉ số công nghệ S&P 500 đã tăng hơn 4% trong hai phiên kể từ khi ông Trump - đại diện của đảng Cộng Hòa, giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hôm thứ Ba trước đối thủ là bà Kamala Harris đại diện cho đảng Dân chủ. - FBI điều tra vụ tin tặc Trung Quốc can thiệp vào bầu cử Mỹ Cục Điều tra Liên Bang Mỹ (FBI) đang điều tra việc tin tặc Trung Quốc truy cập trái phép vào điện thoại của các nhân viên trong chiến dịch tranh cử tổng thống. Theo Rocky Cole, người sáng lập công ty bảo mật di động iVerify, phần mềm của công ty ông đã tìm thấy hành vi bất thường trên 2 chiếc iPhone thuộc về các thành viên cấp cao đang tham gia chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ. Tuy vậy, Cole từ chối nêu tên người bị ảnh hưởng. Cụ thể, iVerify phát hiện ra các thiết lập trên iPhone của thành viên trong chiến dịch tranh cử đã tự động thay đổi mà không phải đến từ hành động trực tiếp của chủ thiết bị. Trước đây, phần mềm độc hại trên di động do các nhóm tin tặc phát triển đều có những cách thức tương tự nhằm mục đích đánh cắp dữ liệu hoặc nghe lén. "Điều này không có nghĩa là các thiết bị đã bị xâm nhập. Tuy nhiên, thông qua nhiều thông tin kết hợp, chúng tôi sẽ tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng”, Cole nói với Forbes. Cole cũng cho biết FBI đã xác nhận với công ty này rằng một trong những chiếc iPhone bị ảnh hưởng đã trở thành mục tiêu của nhóm gián điệp mạng Trung Quốc với tên gọi là Salt Typhoon. Theo các báo cáo của Wall Street Journal, một số công ty viễn thông lớn bao gồm AT&T và Verizon từng bị Salt Typhoon xâm nhập. Theo những người có liên quan đến vụ việc này, những kẻ tấn công đã nhắm mục tiêu vào thông tin liên lạc của ông Donald Trump, "phó tướng" JD Vance và những cá nhân làm việc trong chiến dịch tranh cử của Phó tổng thống Kamala Harris. Đại diện chiến dịch tranh cử của bà Harris và ông Trump đều chưa đưa ra bình luận. “Chúng tôi cho rằng tin tặc từ Trung Quốc sẽ làm nhiều thứ hơn bên cạnh việc nghe lén. Thông qua việc xâm nhập vào nhà mạng Verizon, nhóm hacker này có thể khai thác vào các mạng nội bộ và thiết bị lân cận. Do đó, chúng tôi đang đánh giá khả năng đánh cắp dữ liệu”, Cole nói thêm. - "Quả đắng" AI khiến Samsung mất 126 tỷ đô, thất thế trước SK Hynix Từng một thời thống trị thị trường chip nhớ, Samsung giờ đây đang tụt hậu trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) và phải trả giá bằng 126 tỷ đô la (Mỹ). Từng là ông lớn trong lĩnh vực chip nhớ, Samsung Electronics có vị thế thuận lợi để tận dụng thời kỳ bùng nổ AI. Tuy nhiên, gã khổng lồ điện tử Hàn Quốc đã tụt hậu so với đối thủ lâu năm SK Hynix trong lĩnh vực chip nhớ thế hệ mới, một thành phần quan trọng trong số các linh kiện cung cấp cho Nvidia - doanh nghiệp hàng đầu thế giới về chip AI. Theo dữ liệu từ S&P Capital IQ, lợi nhuận của Samsung sụt giảm mạnh, vốn hóa thị trường giảm khoảng 126 tỷ đô la và lãnh đạo cấp cao của tập đoàn này phải đưa ra lời xin lỗi về tình hình tài chính tồi tệ gần đây. Chip nhớ là một loại chip quan trọng sử dụng để lưu trữ dữ liệu, có thể được tìm thấy trong vô số thiết bị từ điện thoại thông minh đến máy tính xách tay. Trong nhiều năm, Samsung là "lá cờ đầu" ở lĩnh vực công nghệ này, vượt xa đối thủ đồng hương Hàn Quốc, SK Hynix và công ty của Mỹ, Micron. Tuy nhiên, khi các ứng dụng AI như ChatGPT của OpenAI ngày càng phổ biến, cơ sở hạ tầng cơ bản cần thiết để đào tạo các mô hình khổng lồ trở thành trọng tâm lớn hơn. Nvidia đã nổi lên như một người chơi hàng đầu trong lĩnh vực này với các đơn vị xử lý đồ họa (GPU) đã trở thành tiêu chuẩn vàng được các gã khổng lồ công nghệ trên toàn thế giới sử dụng để đào tạo AI. - Vua gaming phone Xiaomi chốt giá 8.5 triệu, màn hình lớn mãn nhãn, pin trâu chiến mọi tựa game Chiếc điện thoại Xiaomi giá rẻ bằng 1/3 Galaxy S24 Ultra nhưng hiệu năng cực khủng, màn lớn pin trâu chiến game thả ga. Bên cạnh những chiếc flagship đình đám, Xiaomi cũng có dòng POCO chuyên về gaming với giá bán tầm trung hấp dẫn. Trong số đó, POCO X6 Pro 5G là chiếc gaming phone hot hit bậc nhất tầm trung tại Việt Nam hiện nay. Giữa tháng 11, giá POCO X6 Pro 5G chỉ còn 8.490.000 đồng cho bản 256GB hiếm hoi còn sót lại. Mặc dù có giá bán rẻ bằng 1/3 Galaxy S24 Ultra nhưng nó cũng được trang bị loạt thông số khủng không hề kém cạnh. POCO X6 Pro vẫn sử dụng màn hình đục lỗ quen thuộc nhưng lại có viền mỏng đều, giúp tăng không gian hiển thị và nổi bật hơn hẳn so với các đối thủ trong cùng phân khúc. Màn hình OLED 6,67 inch, độ phân giải 1.5K, tần số quét 120Hz cho trải nghiệm giải trí vô cùng mãn nhãn. Điện thoại được trang bị vi xử lý Dimensity 8300-Ultra của nhà MediaTek, đáp ứng tốt mọi nhu cầu sử dụng, đặc biệt là khả năng chơi game mượt mà. Không những thế, nó còn đi kèm RAM 12GB đa nhiệm ổn định và bộ nhớ tối đa 512GB cho không gian lưu trữ dữ liệu rộng rãi. - Thủ phủ công nghiệp phía Bắc đón thêm dự án sản xuất chip 80 triệu USD từ Foxconn Công ty TNHH Công Nghệ Shunsin Việt Nam thuộc Foxconn chuẩn bị đầu tư 80 triệu USD vào tỉnh Bắc Giang để sản xuất, gia công chip. Công ty TNHH Công Nghệ Shunsin Việt Nam thuộc Foxconn đang xin cấp phép môi trường cho dự án đầu tư 80 triệu USD vào Bắc Giang để sản xuất, gia công chip. Theo đó, trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đang xin ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Shunsin Việt Nam sẽ góp 20 triệu USD để thực hiện dự án, còn vốn vay và huy động là 60 triệu USD, tương đương 75% tổng vốn đầu tư. Dự án sẽ sản xuất, gia công linh kiện điện tử (bản mạch tích hợp) với tổng quy mô công suất 4,5 triệu sản phẩm/năm. Các sản phẩm được xuất khẩu 100% cho Mỹ, EU, Nhật Bản. Dự kiến Shunsin Việt Nam hoàn thành các thủ tục, bao gồm giấy cấp phép xây dựng vào tháng 12/2024, sau đó xây dựng các hạng mục công trình và lắp đặt máy móc thiết bị tới tháng 5/2026. Dự án đặt kế hoạch vận hành thử nghiệm từ tháng 6/2026 và vận hành chính thức từ tháng 12/2026. Khi hoạt động sản xuất ổn định đạt 100% công suất thiết kế, dự kiến dự án cần khoảng 1.450 người, trong đó có 35 người nước ngoài. Dự án này có tổng diện tích quy hoạch là hơn 4,4ha, tại khu công nghiệp Quang Châu, tỉnh Bắc Giang của Công ty cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn – Bắc Giang. Đây là công ty con của Tổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc (mã chứng khoán: KBC).