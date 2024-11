Điểm tin Công nghệ 8/11: Apple bí mật nghiên cứu sản phẩm mới

Tập đoàn Qualcomm lạc quan về triển vọng doanh thu và lợi nhuận; iPhone 16 giảm sâu cuối năm: Xuống kịch sàn ‘bay’ cả vài triệu đồng! - Apple bí mật nghiên cứu sản phẩm mới Đội ngũ phần cứng tại Apple đang khảo sát nhân viên cho kế hoạch phát triển kính thông minh tương tự Ray-Ban của Meta. Theo nguồn tin của Bloomberg, Apple đang thực hiện nghiên cứu nội bộ tập trung vào kính thông minh. Đây được xem là động thái mới nhất của công ty nhằm phát triển thiết bị lớn tiếp theo sau Vision Pro. Dự án nội bộ có tên Atlas, bắt đầu từ tuần trước với bài khảo sát liên quan đến suy nghĩ nhân viên về kính thông minh. Đội ngũ phần cứng đã gửi email cho các nhân sự được chọn tham gia nghiên cứu. "Việc thử nghiệm và phát triển sản phẩm được mọi người yêu thích rất quan trọng với những gì chúng tôi làm tại Apple. Đây là lý do chúng tôi tìm kiếm những người cùng tham gia bài nghiên cứu người dùng sắp tới về kính thông minh trên thị trường hiện nay", trích một phần từ email gửi bởi nhóm Chất lượng Hệ thống Sản phẩm (Product Systems Quality), thuộc bộ phận Kỹ thuật Phần cứng. Apple thường thành lập đội ngũ bí mật, khảo sát nhân viên dưới dạng phỏng vấn nhóm tập trung (focus group) khi có kế hoạch thâm nhập thị trường mới. Công ty ưu tiên khảo sát nhân viên thay vì khách hàng để giữ bí mật. Đề tài nghiên cứu cho thấy Apple có ý tưởng sản xuất kính thông minh, ngoài khảo sát nhân viên còn phân tích các sản phẩm đang có trên thị trường. Điều này giúp đặt hướng đi cho Táo khuyết về những tính năng cần tích hợp, xác định cách sử dụng công nghệ. Đây không phải lần đầu xuất hiện tin đồn về kính thông minh của Apple. Hồi tháng 10, nhà phân tích Mark Gurman cho biết công ty đang cân nhắc giới thiệu kính thông minh tương tự Ray-Ban của Meta, cũng như AirPods tích hợp camera vào năm 2027. - iPhone 16 giảm sâu cuối năm: Xuống kịch sàn ‘bay’ cả vài triệu đồng! Vào thời điểm cuối năm, giá bán điện thoại thông minh được điều chỉnh giảm nhẹ để thu hút người dùng. Hiện tại, giá của dòng iPhone 16 seri đã có tín hiệu xuống giá. Dòng máy này đang được một số đại lý ủy quyền của Apple điều chỉnh giảm 1-2 triệu đồng, tùy bộ nhớ và màu sắc. Đối với iPhone 16 Pro Max, thời điểm mới bán chính thức tại Việt Nam, 3 dung lượng bộ nhớ 256 GB, 512 GB và 1 TB có giá gần 35 - 41 - 47 triệu đồng. Hiện tại, người dùng có thể mua mới mức giá “êm” hơn gần: 33,8 - 39 - 45,6 triệu đồng. Có thể thấy đối với phiên bản thấp nhất người dùng có thể mua với mức giá rẻ hơn 1 triệu đồng so với thời điểm tháng 9. Thậm chí, giá iPhone 16 Pro Max 512GB (VN/A) so với trước đó còn đang chênh tới gần 2 triệu đồng. Hiện tại, nguồn cung của phiên bản iPhone 16 Pro Max năm nay tương đối ổn định. Tình trạng khan hàng, thiếu hàng không còn diễn ra, ngay cả với phiên bản màu titan sa mạc. Thời điểm cuối năm cũng như dịp Black Friday đang tới rất gần, một số đại lý tiết lộ trong dịp này sẽ có rất nhiều chương trình khuyến mãi, trong đó có những ưu tiên đặc biệt đối với dòng iPhone. - Vua gaming giá rẻ Redmi K80 lộ thiết kế độc lạ, trang bị đạp gió rẻ sóng so kè Galaxy S24 Ultra Redmi K80 mới đây đã lộ diện hình ảnh thực tế cho thấy một thiết kế mới mẻ hấp dẫn hơn thế hệ trược trong khi trang bị vẫn thuộc tầm bom tấn dư sức đạp gió rẽ sóng, so kè quyết liệt với Galaxy S24 Ultra. Xiaomi sau khi ra mắt bộ đôi flagship của Xiaomi 15 và Xiaomi 15 Pro, được trang bị chip Snapdragon 8 Elite được cho là đang tích cực chuẩn bị tung ra dòng máy tầm trung Redmi K80 và K80 Pro. Dòng máy này nổi danh khi mang đến trang bị chơi game mạnh nhưng rẻ. Mới đây, những hình ảnh đầu tiên của Redmi K80 đã lộ diện cho thấy Redmi K80 sẽ có mô-đun camera tròn. Một hình ảnh mới về điện thoại được cho là dòng K80 đã xuất hiện trên các nền tảng truyền thông xã hội của Trung Quốc trùng khớp với các tin đồn về thiết kế. Có thể thấy thấy thiết kế của dòng Redmi K80 đã trải qua một cuộc đại tu lớn. Góc trên bên trái của mặt sau chứa cụm camera tròn mới. Thiết kế tương tự như điện thoại thông minh tập trung vào selfie Civi của Xiaomi. Mô-đun máy ảnh cho thấy ba ống kính và dòng chữ chỉ ra camera chính 50 megapixel. Sự hấp dẫn sáng bóng của phần còn lại của mặt sau cho thấy khả năng có mặt sau bằng kính. Cạnh phải của thiết bị có nút chỉnh âm lượng và phím nguồn. Theo các tin đồn đến nay, Redmi K80 sẽ bao gồm ít nhất ba mẫu, chẳng hạn như Redmi K80e , Redmi K80 và Redmi K80 Pro . Các mẫu này có khả năng sẽ được trang bị chipset Dimensity 8400 (sắp ra mắt), Snapdragon 8 Gen 3 và Snapdragon 8 Elite . Một rò rỉ gần đây tiết lộ rằng thiết lập camera sau của Redmi K80 Pro sẽ có camera chính OmniVision Light Fusion 900 50 megapixel, ống kính siêu rộng Samsung S5KKD1 32 megapixel và camera tele 50 megapixel với zoom quang 2,6x. K80 Pro cũng sẽ có camera trước OmniVision OV20B 20 megapixel. Thiết bị này dự kiến ​​sẽ có pin khoảng 6.000mAh với hỗ trợ sạc nhanh 120W . Không có thông tin cụ thể nào về thông số kỹ thuật camera của K80 tiêu chuẩn. Khả năng sạc của nó có thể tương tự như biến thể Pro. Redmi K80 có thể có màn hình OLED độ phân giải 1,5K tích hợp máy quét vân tay quang học. Ngược lại, K80 Pro có thể đi kèm với tấm nền OLED 2K tích hợp cảm biến vân tay siêu âm trong màn hình. Nhìn chung những con quái vật này chắc chắn sẽ gây lo ngại lớn cho Galaxy S24 Ultra khi mang đến hiệu năng mạnh mẽ nhưng giá bán rất rẻ. - Thị trường bán dẫn Việt Nam dự kiến đạt hơn 7 tỷ USD Theo Hiệp hội bán dẫn toàn cầu, thị trường bán dẫn Việt Nam dự kiến sẽ đạt hơn 7 tỷ USD vào năm 2028, với tốc độ tăng trưởng ngành bình quân mỗi năm khoảng 6,7% trong giai đoạn 2023-2028. Sáng 7/11, triển lãm ngành công nghiệp bán dẫn được tổ chức tại Việt Nam với chủ đề "Nâng tầm Việt Nam trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu" (SEMIExpoVietnam). Triển lãm có sự quy tụ của nhiều "ông lớn" ngành công nghiệp bán dẫn. SEMIExpoVietmam 2024 là triển lãm do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, được giao cho Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) phối hợp cùng Hiệp hội bán dẫn toàn cầu (SEMI) tổ chức. Triển lãm diễn ra trong 2 ngày 7-8/11. Việt Nam đang đứng trước cơ hội tham gia sâu vào ngành công nghiệp bán dẫn và thể hiện rõ khát vọng trở thành một mắt xích trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu. SEMI dự báo, thị trường bán dẫn Việt Nam dự kiến sẽ đạt hơn 7 tỷ USD vào năm 2028, với tốc độ tăng trưởng ngành bình quân mỗi năm khoảng 6,7% trong giai đoạn 2023-2028. - Tập đoàn Qualcomm lạc quan về triển vọng doanh thu và lợi nhuận Ngày 6/11, tập đoàn bán dẫn Qualcomm (Mỹ) dự báo doanh thu và lợi nhuận trong quý IV của hãng sẽ cao hơn ước tính của các nhà phân tích Phố Wall. Cụ thể, Qualcomm kỳ vọng doanh thu và lợi nhuận đã điều chỉnh trong quý IV sẽ đạt trung bình lần lượt ở mức 10,9 tỷ USD và 2,95 USD cho mỗi cổ phiếu - cao hơn mức dự báo 10,59 tỷ USD và 2,86 USD cho mỗi cổ phiếu mà các nhà phân tích Phố Wall đưa ra. Qualcomm đưa ra dự báo dựa trên kỳ vọng mùa mua sắm và lễ hội tại Mỹ và châu Âu đang đến gần sẽ thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng gia tăng. Bên cạnh đó, tập đoàn đang nỗ lực thâm nhập thị trường máy tính cá nhân và cạnh tranh với các đối thủ để giành thị phần trên thị trường điện thoại thông minh đang phục hồi. Trước đó, Qualcomm cho biết doanh thu và lợi nhuận đã điều chỉnh trong quý III của hãng lần lượt là 10,24 tỷ USD và 2,69 USD cho mỗi cổ phiếu, cũng cao hơn so với mức 9,91 tỷ USD và 2,56 USD cho mỗi cổ phiếu mà các nhà phân tích đưa ra. Qualcomm có trụ sở tại San Diego, bang California. Tập đoàn này là nhà cung cấp chip điện thoại thông minh lớn nhất và đang được hưởng lợi từ sự phục hồi của thị trường điện thoại thông minh, khi người tiêu dùng nâng cấp thiết bị cho các ứng dụng trí tuệ nhân tạo như chatbot và phần mềm tạo hình ảnh.