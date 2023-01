Điểm tin công nghệ 8/1: Người mua iPhone 14 tại Việt Nam không còn bị đại lý ép bóc seal, kích hoạt tại chỗ

VinFast sẽ tích hợp công nghệ radar hình ảnh 4D của Vayyar vào hai mẫu SUV điện VF 6 và VF 7, thực hiện định dạng và phân loại dữ liệu hình ảnh, giúp nhận dạng người ngồi trên mỗi ghế, phát hiện và kích hoạt báo động nếu một hoặc nhiều trẻ bị bỏ quên trên xe.

Công nghệ của Vayyar là một trong những giải pháp tối ưu có khả năng giám sát toàn bộ nội thất của xe cũng như tất cả các chỗ để chân và cốp xe, hạn chế tối đa việc những hành khách nhỏ tuổi bị bỏ quên trên xe. Công nghệ radar trong cabin của Vayyar cũng được thiết kế nhằm tối ưu tính riêng tư, đồng thời ngăn chặn các cảnh báo giả gây ảnh hưởng tiêu cực đến trải nghiệm người dùng.

VinFast cho hay sẽ tiếp tục nghiên cứu hàng loạt tính năng an toàn khác dựa trên nền tảng đám mây điểm của Vayyar - bao gồm các tính năng như nhắc nhở cài dây an toàn, cảnh báo xâm nhập, cũng như phân loại hành khách để mở túi khí, nhằm nâng cao hơn nữa các tiêu chuẩn an toàn cho xe điện thông minh.

- Báo cáo kết quả bảo mật mới nhất của Cisco tiết lộ điều gì?

Khả năng phục hồi an ninh mạng là ưu tiên hàng đầu của doanh nghiệp Việt Nam khi 63% doanh nghiệp cho hay hoạt động kinh doanh bị tác động bởi sự cố an ninh mạng

Theo Báo cáo Kết quả Bảo mật (Security Outcomes Report) - bản nghiên cứu thường niên mới nhất của Cisco, khả năng phục hồi an ninh mạng chính là ưu tiên hàng đầu của các doanh nghiệp tại Việt Nam trong bối cảnh các doanh nghiệp đang nỗ lực tìm hướng bảo vệ mình trước những mối đe doạ bảo mật đang gia tăng nhanh chóng.