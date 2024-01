Điểm tin công nghệ 8/1: Lộ diện thiết kế của bộ đôi iPhone 16 Pro và 16 Pro Max

Theo đó, ngoại hình của iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max hầu như không thay đổi so với phiên bản tiền nhiệm. Tuy nhiên, nguồn tin của MacRumors cho biết Apple sẽ tăng kích thước màn hình cho bộ đôi này.

Trang MacRumors nhận định, lý do tăng kích thước màn hình iPhone 16 Pro là để không gian máy phù hợp với thiết kế camera mới.

Đối với các nút bấm, Apple được cho là đã xem xét một số cách bố trí khác nhau trong quá trình phát triển nhưng cuối cùng lại chọn bố cục cho tất cả các nút đều ở cùng một phía, ngoại trừ nút Capture mới ở cạnh phải của máy.

Nút bấm này sẽ được bố trí ở phía dưới nút nguồn. Điều này cũng tương tự như Apple trang bị nút bấm "Action" cho bộ đôi iPhone 15 Pro và 15 Pro Max ra mắt vào năm ngoái.

- Số vụ lừa đảo công nghệ có dấu hiệu gia tăng sau khi có AI

Theo Abnormal Security, một nền tảng bảo mật email của Mỹ, số lượng email lừa đảo (từ thời điểm xuất hiện trí tuệ nhân tạo – AI) gửi đến các doanh nghiệp trong nửa đầu năm 2023 đã tăng 89% trên toàn cầu so với cùng kỳ năm trước.

ChatGPT của OpenAI ra mắt vào tháng 11-2022 và từ đây nhiều người bắt đầu làm quen với một khái niệm công nghệ mới – AI tạo sinh (AI generative). Công cụ này cho phép người dùng thực hiện nhiều công việc hiệu quả hơn, nhưng AI cũng được sử dụng cho nhiều mục đích bất chính.

Tại Nhật Bản, theo Cơ quan Cảnh sát quốc gia nước này, đã có 2.322 vụ chuyển tiền trái phép qua ngân hàng trực tuyến trong nửa đầu năm 2023, tăng 16 lần so với cùng kỳ năm trước, với tổng giá trị là 3 tỉ yen (21 triệu đô la Mỹ). Đây là kỷ lục về số vụ lẫn giá trị lừa đảo. Kết quả này là kẻ xấu dùng AI tạo sinh để tạo ra nhiều email và website giả mạo để tiến hành lừa đảo.

Để đánh giá mức độ giả mạo của email do AI tạo ra, một số chuyên gia về an ninh mạng đã tiến hành một thử nghiệm, trong đó có Takashi Matsumoto, người phụ trách an ninh mạng tại công ty internet DeNA của Nhật Bản, khi “huấn luyện” cho AI viết email doanh nghiệp theo phong cách của người Nhật Bản. Kết quả, AI không chỉ sử dụng từ ngữ như được huấn luyện mà còn “mô phỏng” luôn cách làm độc đáo của người Nhật khi gửi email – là luôn kèm mật khẩu để mở tệp dữ liệu đính kèm.