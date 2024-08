Điểm tin Công nghệ 7/8: iPhone 15 series bán chạy nhất Quý II/2024

Redmi 13C 4G là đại diện duy nhất của Xiaomi góp mặt trong danh sách này với 1.5% doanh số, cán đích ở vị trí thứ 8.

Các vị trí còn lại của danh sách đều thuộc về Samsung với các thiết bị Galaxy A55 (vị trí thứ 7), Galaxy S24 Ultra vị trí thứ 9 và Galaxy A05 vị trí cuối cùng.

Như vậy, mặc dù Apple chiếm ưu thế về số lượng máy bán chạy nhưng Samsung vẫn là nhà sản xuất smartphone lớn nhất thế giới. Trước đó, một báo cáo tới từ Canalys cho biết: samsung đã xuất xưởng 53.3 triệu thiết bị (tương đương 19% thị phần), Apple xếp ở vị trí thứ hai với 45.6 triệu máy (chiếm 16 % thị phần).

- 92% công việc ICT bị đe dọa bởi AI

Khoảng 91,5% việc làm của chuyên gia công nghệ thông tin, bao gồm khoảng 10 triệu việc làm tại EU, có thể bị đe dọa vì trí tuệ nhân tạo (AI), theo nghiên cứu 'The Transformational Opportunity of AI on ICT Jobs' được thực hiện bởi các công ty công nghệ đa quốc gia hàng đầu, bao gồm Accenture, Google, IBM, Indeed, Intel, Microsoft,…

Ước tính AI cũng có thể thay đổi các công việc ICT cấp cao và một lượng lớn các công việc cấp trung và sơ cấp sẽ bị tác động bởi AI thậm chí là thay thế.

Sự ra đời của trí tuệ nhân tạo (AI) báo hiệu một kỷ nguyên mới trên mọi lĩnh vực, trong đó chuyển đổi sâu sắc lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông (ICT). Không giống như những thay đổi công nghệ trước đây chủ yếu tác động đến lao động thủ công và liên quan đến các nhiệm vụ lặp đi lặp lại, AI hiện đang thâm nhập vào các vai trò đòi hỏi các kỹ năng nhận thức ở mức độ nâng cao hơn.

Trong 47 vị trí công nghệ thông tin phổ biến, nghiên cứu chỉ ra rằng hơn 70% các kỹ năng chính có thể thay thế bởi AI và 50% các kỹ năng sẽ bị ảnh hưởng ở mức độ vừa phải. Ước tính AI cũng có thể thay đổi các công việc ICT cấp cao và một lượng lớn các công việc cấp trung và sơ cấp sẽ bị tác động bởi AI thậm chí là thay thế.

Theo đó, trong phân tích về các cấp độ nghề nghiệp, hiện nay 37% các vị trí sơ cấp có thể được thực hiện bới AI 37% và trình độ trung cấp là 40%. Điều này cho thấy, các vị trí cấp thấp trong lĩnh vực công nghệ thông tin sẽ còn bị tác động mạnh mẽ bởi sự tiến bộ của AI trong thời gian sắp tới.

Báo cáo nhận định các công cụ AI có khả năng hỗ trợ những người lao động mới vào nghề có được các khả năng tương đương với những người làm việc có kinh nghiệm chỉ trong 3 tháng thay vì 10 tháng.