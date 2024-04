Điểm tin công nghệ 7/4: Apple kêu gọi đảo ngược lệnh cấm nhập khẩu đồng hồ thông minh

Tuy nhiên, việc triển khai các phương tiện tự lái ở Mỹ vẫn đang đối mặt với nhiều thử thách và khó khăn do cả cơ quan quản lý và công chúng đều lo ngại về mức độ an toàn.

Công ty Masimo có trụ sở tại bang California đã khiếu nại ITC vào năm 2021, với cáo buộc Apple đánh cắp bí mật thương mại liên quan đến công nghệ đo nồng độ oxy trong máu và vi phạm bằng sáng chế của Masimo. Tháng 10/2023, ITC ghi nhận thiết bị cảm biến của Apple đo nồng độ oxy trong máu vi phạm bản quyền của Masimo, theo đó ITC quyết định cấm nhập khẩu các mẫu đồng hồ thông minh Series 9 và Ultra 2 có thiết bị cảm biến này. Lệnh cấm này dự kiến có hiệu lực từ ngày 26/12/2023. Tuy nhiên, Apple đã thuyết phục được tòa án Mỹ tạm dừng lệnh cấm một ngày sau đó (27/12/2023) trong thời gian tòa xem xét kháng cáo của Apple.

Đến ngày 17/1, tòa phúc thẩm liên bang Mỹ đã khôi phục lệnh cấm, khiến Apple phải loại bỏ tính năng đo nồng độ oxy trong máu khỏi những chiếc đồng hồ được bán trong thời gian kháng cáo, điều mà Apple cho biết có thể kéo dài ít nhất một năm.

- Các công ty AI dễ gặp kiện tụng vi phạm bản quyền

Sự nở rộ của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), bao gồm các mô hình ngôn ngữ lớn như ChatGPT, mô hình tạo ảnh như DALL-E… đã làm dấy lên nhiều tranh cãi về vấn đề bản quyền.

Do dữ liệu đào tạo những mô hình này thường bao gồm cả nội dung có bản quyền như sách, bài viết trực tuyến...

Các công ty AI từng bị kiện vì vấn đề bản quyền. Cụ thể, vào năm ngoái, tờ New York Times đã cáo buộc OpenAI sử dụng những nội dung có bản quyền của tờ báo để đào tạo mô hình của mình mà không được phép. Tờ New York Times đưa ra bằng chứng cả ChatGPT (do OpenAI tạo ra) và Bing Chat (cấp phép GPT từ OpenAI) có khả năng sao chép gần như hoàn toàn một bài báo của New York Times nếu câu lệnh được đưa ra một cách khéo léo.

Phủ nhận cáo buộc, OpenAI phản hồi đó là một trục trặc ngoài ý muốn do tình trạng “nhiễu dữ liệu” chứ không phải cố ý sao chép. Tuy nhiên, phía New York Times phản bác, ngay cả khi đây là một sự vô ý, việc “rò rỉ” nội dung thông qua chatbot AI có thể khiến suy giảm lượng người tìm kiếm và đọc văn bản gốc ở tờ báo, làm tổn hại tới hoạt động kinh doanh.

Vụ việc này phần nào nêu lên những vấn đề hóc búa về vấn đề AI và bản quyền. Ngay cả khi các công ty không cố tình sao chép những nội dung có bản quyền, việc đào tạo các mô hình lớn về dữ liệu quét trên web vẫn có nguy cơ dính phải các nội dung đó. Khi AI sao chép đoạn trích của những nội dung có bản quyền, nguyên văn hoặc ở dạng diễn giải, nó có được tính là vi phạm bản quyền không? Pháp luật xử lý việc cung cấp nội dung có bản quyền một cách vô ý, nhưng có khả năng gây thiệt hại như thế nào?.