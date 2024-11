Điểm tin Công nghệ 7/11: Apple sẽ thay thế modem Qualcomm bằng chip 5G 'cây nhà lá vườn' trên iPhone SE 4

Các hiệp hội bán lẻ của Thụy Sỹ gây sức ép với Temu; Phần mềm độc hại mới đánh cắp tiền ngân hàng tinh vi - Các hiệp hội bán lẻ của Thụy Sỹ gây sức ép với Temu Sàn thương mại điện tử Temu xuất hiện tại Thụy Sỹ trong những năm qua và nhanh chóng có được chỗ đứng trên thị trường thương mại điện tử tại quốc gia châu Âu này. Tuy nhiên, Temu vướng không ít những tranh cãi tại Thụy Sỹ thời gian qua, từ những cáo buộc liên quan tới chất lượng sản phẩm, quảng cáo không đúng mục đích. Và mới nhất là việc Hiệp hội Thương mại Thụy Sỹ (Handelsverband) từ chối tư cách thành viên cho Temu thuộc sở hữu của PDD Holdings (Trung Quốc). Với hơn 400 thành viên, chủ yếu liên quan đến lĩnh vực số, Handelsverband được coi là một trong những “thế lực” ở quốc gia châu Âu này và là tiếng nói đại diện cho toàn bộ các công ty liên quan tới việc mua sắm trực tuyến. Trong bài viết mới đây, tờ Handelszeitung tiết lộ rằng Temu muốn tham gia Hiệp hội. Tuy nhiên, ông Bernhard Egger, Giám đốc điều hành Handelsverband, đã xác nhận việc khước từ đề nghị từ Temu Switzerland. Quyết định khước từ trên thu hút không ít chú ý ở Thụy Sỹ, đặc biệt là khi Temu có quan hệ đối tác với dịch vụ vận chuyển của Swiss Post và hệ thống thanh toán tiền Twint, những đơn vị cũng được coi là “gã khổng lồ” ở quốc gia châu Âu này. Và trong năm đầu hoạt động kinh doanh tại Thụy Sỹ, Temu đạt doanh số ước tính khoảng 350 triệu franc (401,30 triệu USD). Nhưng trong bài trả lời phỏng vấn trên tờ Handelszeitung, ông Bernhard Egger đã giải thích lý do khước từ Temu, cũng như khẳng định Handelsverband không chỉ là “sân chơi” của các doanh nghiệp Thụy Sỹ, mà còn cả những doanh nghiệp nước ngoài, đáng chú ý có About You, Blue Tomato, Conrad Electronic, XXX Lutz hay Zalando. - Apple sẽ thay thế modem Qualcomm bằng chip 5G 'cây nhà lá vườn' trên iPhone SE 4 Apple chuẩn bị ra mắt iPhone SE 4 với nhiều cải tiến đáng chú ý, bao gồm cả việc chuyển sang sử dụng chip 5G do chính hãng phát triển, thay vì sử dụng chip của Qualcomm. Phiên bản iPhone SE 4 của Apple đang nhận được rất nhiều sự quan tâm nhờ thiết kế hoàn toàn mới sau ba năm, cùng với những trang bị cao cấp trên dòng điện thoại tầm trung này. iPhone SE 4 sẽ là sự tiếp nối của iPhone SE 3 sau một thời gian dài, dự kiến sẽ bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt vào tháng 12. Được thiết kế giống với iPhone 14, mẫu iPhone SE mới lần đầu tiên từ bỏ kiểu dáng truyền thống của dòng SE. Đồng thời, nhiều công nghệ mới cũng sẽ lần đầu xuất hiện trên một chiếc iPhone không thuộc phân khúc flagship. Mặc dù Apple vẫn dựa vào Qualcomm cho chuỗi cung ứng modem 5G cho đến năm 2027, nhưng “ông lớn” từ Cupertino đã sẵn sàng để từng bước tự phát triển và sử dụng modem 5G của riêng mình. Theo nhà phân tích Jeff Pu từ Haitong International Securities, Apple có kế hoạch sử dụng chip băng tần cơ sở do chính hãng thiết kế cho iPhone SE 4, đánh dấu lần đầu tiên modem 5G tự sản xuất xuất hiện trên các sản phẩm của Apple. Theo báo cáo từ TD Cowen, hiện tại, Qualcomm bán modem 5G cho Apple với giá khoảng 28 USD mỗi chiếc, và với dự đoán doanh số 90 triệu thiết bị iPhone 16 trong năm 2024, Qualcomm có thể thu về 2,52 tỷ USD. Bằng cách phát triển modem 5G nội bộ, Apple sẽ giảm chi phí phụ thuộc vào Qualcomm, đồng thời cắt giảm chi phí linh kiện. Đối với dòng iPhone SE 4, yếu tố giá thành đóng vai trò quan trọng, và việc thay thế modem của Qualcomm sẽ giúp Apple tối ưu hóa giá bán. - Tìm hành lý thất lạc trong "phút mốt" với iOS 18.2 Tính năng mới Share Item Location trong hệ điều hành iOS 18.2 giúp người dùng nhanh chóng tìm lại hành lý thất lạc. Theo doanh nghiệp sản xuất điện thoại thông minh và thiết bị công nghệ Apple, tính năng mới Share Item Location trong hệ điều hành iOS 18.2 cho phép người dùng chia sẻ vị trí AirTag với hãng hàng không, giúp quá trình tìm kiếm hành lý thất lạc nhanh chóng và thuận tiện hơn. "Táo khuyết" dự kiến phát hành hệ điều hành iOS 18.2 vào đầu tháng 12/2024. Đây sẽ là bản cập nhật có nhiều tính năng mới đáng chú ý, giúp nâng cao trải nghiệm sử dụng AirTag. Với bản cập nhật mới, Apple sẽ bổ sung tính năng hữu ích Share Item Location cho AirTag, cho phép người dùng chia sẻ vị trí của AirTag với hãng hàng không hoặc người thân, bạn bè trong một khoảng thời gian nhất định. Như vậy, hành khách có thể chủ động cung cấp vị trí chính xác của hành lý cho hãng hàng không nếu hành lý bị thất lạc, giúp việc tìm kiếm nhanh chóng và hiệu quả hơn. - Huawei tích hợp thanh toán CBDC vào HarmonyOS NEXT, tham vọng tiếp cận gần 1 tỷ người dùng Theo đó, người dùng sẽ không cần phải tải xuống ứng dụng thứ ba để sử dụng đồng nhân dân tệ kỹ thuật số mà có thể hoàn toàn thao tác ngay trên điện thoại… Theo các nguồn tin, “gã khổng lồ” công nghệ Trung Quốc - Huawei sẽ tích hợp thanh toán đồng tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC) vào hệ điều hành HarmonyOS NEXT của mình. Việc tích hợp này sẽ giúp đồng tiền kỹ thuật số của Trung Quốc dễ tiếp cận và dễ sử dụng hơn. Hệ điều hành mới của Huawei có thể tiếp cận tối đa 1 tỷ chủ sở hữu điện thoại thông minh. Hệ điều hành HarmonyOS NEXT, hay còn gọi là bản nâng cấp HarmonyOS 5.0, đã được giới thiệu vào ngày 22/10. Đây là hệ điều hành thứ ba của Huawei và là hệ điều hành đầu tiên do công ty tự phát triển. Đây cũng là hệ điều hành phổ biến thứ ba trên thế giới, sau Android và iOS của Apple. Không giống như các phiên bản trước, HarmonyOS NEXT sẽ chỉ lưu trữ các ứng dụng gốc của HarmonyOS. - Phần mềm độc hại mới đánh cắp tiền ngân hàng tinh vi Một loại phần mềm độc hại mới có tên ToxicPanda đang âm thầm tấn công thiết bị Android, đánh cắp tiền từ tài khoản ngân hàng của người dùng. Hơn 1.500 thiết bị Android đã bị nhiễm phần mềm độc hại ngân hàng Android ToxicPanda, cho phép tin tặc thực hiện các giao dịch gian lận mà chủ tài khoản không hề hay biết. ToxicPanda sử dụng kỹ thuật "gian lận trên thiết bị" (ODF) để chiếm đoạt tài khoản ngân hàng. Nó vượt qua các lớp bảo mật của ngân hàng, đánh lừa hệ thống xác thực người dùng và thực hiện các giao dịch chuyển tiền bất hợp pháp. Điều đáng lo ngại là ToxicPanda có thể chặn mã OTP, vô hiệu hóa lớp bảo mật hai yếu tố (2FA) vốn được coi là khá an toàn. Các nhà nghiên cứu cho rằng ToxicPanda có liên quan đến một loại mã độc khác là TgToxic, từng bị Trend Micro phát hiện vào đầu năm 2023 với khả năng đánh cắp thông tin đăng nhập và tiền từ ví điện tử. Cả hai loại mã độc này đều có chung một số lệnh, cho thấy chúng có thể do cùng một nhóm tin tặc hoặc các nhóm có liên hệ mật thiết với nhau tạo ra. Phần lớn nạn nhân của ToxicPanda đến từ Ý (56,8%), tiếp theo là Bồ Đào Nha (18,7%), Tây Ban Nha (3,9%), Peru (3,4%)...