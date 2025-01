Điểm tin Công nghệ 7/1: Chip M5 của Apple sẽ có sự 'lột xác' lớn vào năm 2025

CEO OpenAI đứng về phía ông Trump, phản đối các rào cản quan liêu với xây dựng cơ sở hạ tầng AI; Tăng dung lượng pin: Câu trả lời từ các "gã khổng lồ" - Chip M5 của Apple sẽ có sự 'lột xác' lớn vào năm 2025 Nhà phân tích Ming-Chi Kuo vừa hé lộ những thông tin đầu tiên về chip M5, thế hệ chip Apple Silicon tiếp theo, hứa hẹn mang đến những thay đổi lớn cho dòng máy Mac. Theo ông Kuo, chip M5 sẽ được sản xuất trên tiến trình 3nm N3P của TSMC, tiên tiến hơn so với N3E trên chip M4. Đặc biệt, các phiên bản M5 Pro, Max và Ultra sẽ sử dụng công nghệ đóng gói 2.5D "cấp máy chủ", cho phép thiết kế CPU và GPU riêng biệt, tối ưu hiệu năng và khả năng xử lý AI. Đây là lần đầu tiên Apple sử dụng tiến trình 3nm cho ba thế hệ chip liên tiếp, cho thấy nỗ lực không ngừng của hãng trong việc nâng cao hiệu suất và sức mạnh cho dòng máy Mac. Mặc dù chưa có thông tin chi tiết về hiệu năng thực tế, nhưng những thay đổi này cho thấy Apple đang tập trung vào việc cải thiện khả năng xử lý AI và hiệu suất nhiệt cho các dòng chip cao cấp. Dự kiến, chip M5 sẽ ra mắt vào nửa đầu năm 2025, tiếp theo là M5 Pro/Max vào nửa cuối năm và M5 Ultra vào năm 2026. Điều này đồng nghĩa với việc các dòng máy Mac mạnh mẽ như Mac Studio và Mac Pro sẽ được cập nhật chip mới hàng năm. Trước đó, Apple dự kiến sẽ ra mắt chip M4 Ultra trên Mac Studio và Mac Pro mới vào năm 2025. - Gần 400 game không phép, game cờ bạc phát hành vào Việt Nam đã bị gỡ Trong năm 2024, Apple đã gỡ 90 và Google gỡ 294 game không phép, game cờ bạc phát hành xuyên biên giới vào Việt Nam. Trong năm 2024, Bộ TT-TT đã phối hợp với các đơn vị chức năng, rà quét, ngăn chặn các kênh quảng cáo, các trò chơi cờ bạc, đổi thưởng trên không gian mạng. Quá trình kiểm tra phát hiện 667 fanpages quảng cáo game cờ bạc, đổi thưởng trên nền tảng Facebook bị gỡ bỏ (đạt tỷ lệ 95%); ngăn chặn xử lý hơn 5.300 tên miền liên quan đến giạ động quảng cáo, tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng. Rà quét phát hiện hơn 600 game không phép, cờ bạc trên các chợ ứng dụng nước ngoài, yêu cầu các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán không kết nối thanh toán; thực hiện yêu cầu của cơ quan chức năng, Apple đã gỡ 90 game, Google đã gỡ 294 game không phép, game cờ bạc phát hành xuyên biên giới vào Việt Nam. Bên cạnh đó, Bộ TT-TT cũng tiến hành rà soát, chấn chỉnh 45 tổ chức, cá nhân về hoạt động cung cấp trò chơi điện tử. Trong đó, 10 trường hợp bị xử phạt với số tiền 535 triệu đồng. - CEO OpenAI đứng về phía ông Trump, phản đối các rào cản quan liêu với xây dựng cơ sở hạ tầng AI Sam Altman không đồng tình với Tổng thống đắc cử Donald Trump về mọi thứ, nhưng ông tin rằng Mỹ đang gặp vấn đề với hệ thống quan liêu kìm hãm sự đổi mới. Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Bloomberg, Sam Altman bày tỏ hy vọng về bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) dưới nhiệm kỳ Tổng thống tiếp theo của ông Trump, mà Giám đốc điều hành OpenAI cho rằng nên đi kèm với khoản đầu tư lớn vào cơ sở hạ tầng mới được xây dựng tại Mỹ. "Điều tôi thực sự đồng ý sâu sắc với tổng thống là thật điên rồ khi việc xây dựng ở Mỹ trở nên khó khăn đến mức khó tin. Các nhà máy điện, trung tâm dữ liệu, bất cứ thứ gì kiểu như vậy. Tôi hiểu rằng các thủ tục quan liêu tích tụ theo thời gian, nhưng điều đó không giúp ích gì cho đất nước nói chung. Điều đó đặc biệt không có lợi khi bạn nghĩ về những gì cần thiết để Mỹ dẫn đầu về AI. Và Mỹ thực sự cần phải dẫn đầu về AI", Giám đốc điều hành OpenAI nói. Sam Altman gợi ý rằng AI không phải là ngành duy nhất mà quy định đang cản trở sự phát triển cơ sở hạ tầng. Giám đốc điều hành OpenAI cho rằng đây cũng là một rào cản với công ty khởi nghiệp năng lượng nhiệt hạch Helion, mà ông đầu tư vào. Hồi tháng 7, Helion đã nhận được giấy phép từ Sở Y tế bang Washington, cho phép công ty sử dụng vật liệu phụ phẩm phóng xạ để vận hành máy phát nhiệt hạch của mình. - Tăng dung lượng pin: Câu trả lời từ các "gã khổng lồ" Các nhà sản xuất điện thoại thông minh đang tham gia cuộc đua mới về dung lượng pin. Trong khi các vấn đề màn hình, camera... của điện thoại thông minh hiện đã ghi nhận những bước tiến đáng chú ý thì dung lượngpin có vẻ vẫn chưa theo kịp với nhu cầu ngày càng lớn của các dòng điện thoại thông minh đời mới. Mặc dù vậy, vấn đề này dường như sẽ có những bước chuyển tích cực khi các "gã khổng lồ" công nghệ, trong đó có Samsung, Apple, bắt đầu phát triển thế hệ pin mới. Hiện nay, các doanh nghiệp Trung Quốc đã áp dụng công nghệ pin có dung lượng cao hơn mức 5.000 mAh khá phổ biến trên thị trường. Trào lưu này có thể sẽ phổ biến hơn trong thời gian tới và các tên tuổi lớn trong lĩnh vực sản xuất điện thoại thông minh nói riêng và thiết bị công nghệ nói chung chắc chắn sẽ không đứng ngoài cuộc. Các doanh nghiệp hàng đầu đang phát triển những dòng pin mới, cho phép tăng dung lượng mà không làm các mẫu điện thoại thông minh dày hơn. Samsung và Apple dự định trình làng những phiên bản mỏng hơn của dòng điện thoại thông minh chủ lực như iPhone 17 Air và Galaxy S25 Slim. Giới chuyên gia nhận định Samsung có thể đã tìm ra cách tăng hàm lượng silicon trong pin mà không gặp phải vấn đề như hiện tượng phồng pin. Nhưng vẫn chưa có thông tin cụ thể về thời điểm Samsung trình làng loại pin này. Trong khi đó, theo nhà phân tích công nghệ Jukanlosreve, Apple có thể sẽ triển khai công nghệ pin mới sau năm 2026. Các chuyên gia dự báo Samsung có thể sẽ giới thiệu loại pin này sớm hơn Apple. "Táo khuyết" thường có xu hướng chậm trễ hơn trong việc áp dụng công nghệ mới. Người tiêu dùng lâu nay tỏ ra hào hứng với ý tưởng tăng dung lượng pin và sẵn sàng "bỏ qua" độ mỏng của điện thoại thông minh. Như vậy, việc các doanh nghiệp tăng cường đầu tư và nghiên cứu công nghệ pin mới là thông tin tích cực cho người tiêu dùng. - Foxconn công bố doanh thu kỷ lục nhờ AI Foxconn, nhà sản xuất điện tử hợp đồng lớn nhất thế giới, đã vượt qua kỳ vọng của các chuyên gia phân tích và ghi nhận doanh thu cao nhất từ trước đến nay trong quý IV năm 2024, nhờ nhu cầu mạnh mẽ đối với các máy chủ trí tuệ nhân tạo (AI). Cụ thể, doanh thu của Foxconn từ việc lắp ráp iPhone cho Apple đã tăng 15,2% so với cùng kỳ, đạt 2,13 nghìn tỷ Đài tệ (tương đương 64,72 tỷ USD). Đây là mức doanh thu cao kỷ lục của công ty trong quý IV. Con số này cũng vượt qua ước tính trước đó là 2,1 nghìn tỷ Đài tệ của LSEG SmartEstimate – một công cụ dự báo có trọng số cao cung cấp bởi các chuyên gia uy tín. Theo thông báo của Foxconn, nhu cầu mạnh mẽ đối với các máy chủ AI đã thúc đẩy sự tăng trưởng mạnh mẽ trong bộ phận sản phẩm điện toán đám mây và mạng của công ty, với các khách hàng lớn như Nvidia – nhà sản xuất chip AI hàng đầu. Tuy nhiên, đối với các sản phẩm điện tử tiêu dùng thông minh, trong đó có iPhone, Foxconn cho biết mức tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái là "hầu như không thay đổi". Tính riêng tháng 12 vừa qua, doanh thu Foxconn đạt 654,8 tỷ Đài tệ, tăng 42,3% so với tháng 12 năm 2023, trở thành mức cao thứ hai trong lịch sử công ty cho tháng cuối cùng của năm.