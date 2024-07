Điểm tin Công nghệ 6/7: Giá đập hộp iPhone 14 Plus chỉ từ 19 triệu đầu tháng 7

- Giá đập hộp iPhone 14 Plus chỉ từ 19 triệu đầu tháng 7

iPhone 14 Plus tụt giá sâu vì iPhone 15 Plus quá áp đảo, giá rẻ kịch sàn đầu tháng 7.

So với iPhone 15 Plus có nhiều nâng cấp như màn hình Dynamic Island, chipset mạnh, màu sắc bắt mắt thì có vẻ iPhone 14 Plus khá “lép vế”. Chính vì vậy, giá bán iPhone 14 Plus đầu tháng 7 liên tục giảm sâu, dọn đường cho iPhone 16 Plus sắp ra mắt.

Cụ thể, iPhone 14 Plus 128GB hiện chỉ còn 19.790.000 đồng, còn bản 256GB cao cấp hơn có giá 23.990.000 đồng. Với giá bán này, iPhone 14 Plus đang rẻ hơn người anh em iPhone 15 Plus từ 2 – 3 triệu đồng, sẽ là phương án tiết kiệm cho những người dùng không quá hứng thú với màn hình Dynamic Island hay màu sắc bắt mắt.

iPhone 14 Plus giống như iPhone 14 nhưng có màn hình lớn không thua gì Galaxy S24 Ultra. Đó là màn hình với kích thước 6.7 inch tấm nền OLED đã thành tiêu chuẩn trên smartphone của Apple. Màn hình này cũng có độ tới tới 1200 nits.

- Hacker xâm nhập hệ thống nội bộ OpenAI và đánh cắp thông tin về thiết kế công nghệ AI

Một hacker đã giành được quyền truy cập vào hệ thống nhắn tin nội bộ tại OpenAI vào năm ngoái và đánh cắp thông tin chi tiết về thiết kế công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) của công ty đứng sau chatbot ChatGPT, tờ New York Times đưa tin hôm 4.7.

Hacker đã lấy thông tin chi tiết từ các cuộc thảo luận trên một diễn đàn trực tuyến của OpenAI, nơi các nhân viên nói về các công nghệ mới nhất, New York Times cho biết, trích dẫn hai người quen thuộc với vụ việc.