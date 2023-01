Điểm tin công nghệ 6/1: Apple có vi xử lý mạnh nhất năm 2023

- Công ty mẹ của Facebook bị phạt 390 triệu euro do vi phạm dữ liệu EU

ASUS Republic of Gamers (ROG) vừa công bố dải sản phẩm Laptop Gaming hoàn toàn mới cho năm 2023, tích hợp CPU và GPU mới nhất từ AMD, Intel, và NVIDIA, cùng hàng loạt cải tiến cho công nghệ tản nhiệt thông minh Intelligent Cooling.

Ngày 4/1, Ủy ban Bảo vệ dữ liệu Ireland (DPC) cho biết tập đoàn công nghệ Meta đã bị phạt 390 triệu euro (413 triệu USD) vì vi phạm luật dữ liệu cá nhân của Liên minh châu Âu (EU) trên nền tảng mạng xã hội Facebook và Instagram.

Trong một tuyên bố, DPC nêu rõ Meta đã vi phạm các nghĩa vụ về minh bạch dữ liệu theo Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR) của EU và vận dụng cơ sở pháp lý không chính xác để xử lý dữ liệu cá nhân cho mục đích quảng cáo theo hành vi mua hàng của người dùng.

Do đó, cơ quan này đã quyết định phạt Meta Ireland 210 triệu euro do vi phạm dữ liệu trên Facebook và 180 triệu euro do vi phạm dữ liệu trên Instagram.

- Bên cạnh iPhone giá rẻ, Apple có thể sẽ ra mắt dòng AirPods Lite với mức giá phải chăng

Các mẫu AirPods nhà Apple là một trong những tai nghe không dây phổ biến nhất trên thị trường. Rò rỉ mới đây cho biết công ty có thể ra mắt thêm AirPods Lite bên các AirPods Pro và AirPods tiêu chuẩn.

Năm ngoái, Apple đã phát hành các mẫu AirPods 3 và gần đây nhất là AirPods Pro 2. Cả hai đều có mức giá được cho là khá đắt đỏ. Tuy nhiên theo rò rỉ từ nhà phân tích Jeff Pu của Haitong Intl Tech Research, Apple có thể đang làm việc trên một mẫu tai nghe có tên gọi là AirPods Lite.

Theo ông, AirPods Lite sẽ có mức giá thấp hơn. Tất nhiên nó được thiết kế để cạnh tranh với các mẫu tai nghe ở phân khúc giá tầm trung và rẻ. Tuy nhiên, ông không tiết lộ thêm thông tin nào khác về tai nghe mới. Hiện tại, AirPods 2 đang có giá bán khoảng 129 USD (khoảng 3 triệu đồng) nên rất có thể AirPods Lite sẽ được bán với giá thấp hơn mức đó.