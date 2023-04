Điểm tin công nghệ 5/4: iPhone 14 tại Việt Nam tiếp tục ghi nhận lỗi màn hình

Chính phủ Australia sẽ cấm ứng dụng TikTok trên các thiết bị của chính phủ, do lo ngại rò rỉ dữ liệu người dùng và kéo theo đó là những rủi ro đối với an ninh quốc gia.

Khi lệnh cấm trên được triển khai, Australia sẽ trở thành thành viên cuối cùng của liên minh an ninh tình báo Five Eyes (gồm cả Mỹ, Anh, Canada và New Zealand) thực hiện lệnh cấm TikTok trên các thiết bị công vụ. Trước đó, Pháp, Hà Lan và Ủy ban châu Âu cũng đã đưa ra quyết định tương tự.

- Hơn 300 doanh nghiệp và tổ chức tài chính có thể đã là nạn nhân của hoạt động tấn công vào 3CX

Ngày 4/4, một chiến dịch tấn công chuỗi cung ứng nghiêm trọng nhằm vào bản cập nhật của 3CXDesktopApp, một phần mềm của Công ty 3CX (Mỹ) trên cả Windows và macOS vừa được phát hiện...

Thông tin vừa được Tập đoàn công nghệ Bkav phát ra sáng nay (4/4), cho biết 3CXDesktopApp là ứng dụng dành cho việc gọi điện và chăm sóc khách hàng của các doanh nghiệp. Ứng dụng này có phiên bản cho các hệ điều hành phổ biến gồm: Windows, macOS và Linux.

Ngoài ra, các nền tảng bị ảnh hưởng bao gồm các phiên bản framework Electron cho ứng dụng máy tính để bàn 3CX trên cả macOS (phiên bản 18.11.1213, 18.12.402, 18.12.407 và 18.12.416) và Windows (phiên bản 18.12.407 và 18.12.416).

Hiện, 3CX đang có hơn 600.000 khách hàng và 12 triệu người dùng mỗi ngày ở 190 quốc gia, bao gồm những thương hiệu lớn như American Express, BMW, Honda, IKEA, Pepsi, Toyota…

Theo đánh giá của các chuyên gia an ninh mạng, tấn công có chủ đích (APT) lần này, hacker đã chuẩn bị cơ sở hạ tầng cho việc tấn công từ tháng 2/2022 và truy cập vào hệ thống của 3CX ít nhất từ tháng 11 đến 12/2022.