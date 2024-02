Điểm tin công nghệ 5/2: Giá iPhone cận Tết: iPhone 11 và 12 phá vỡ lịch sử; iPhone 13,14,15 đồng loạt chạm đáy

Theo kết quả sơ bộ của nhà nghiên cứu thị trường Mỹ IDC, lượng xuất xưởng PC toàn cầu vào năm 2023 đã giảm 13,9% so với năm trước, đánh dấu năm sụt giảm thứ hai liên tiếp. Cho đến nay, nhu cầu về PC, vốn đã tăng vọt trong giai đoạn đầu của đại dịch COVID-19 do hình thức làm việc tại nhà và học tập từ xa được áp dụng nhanh chóng, vẫn chưa phục hồi hoàn toàn.

Snapdragon X75 sở hữu nhiều công nghệ mới, mang lại khả năng tải xuống và tải lên thông qua kết nối 5G nhanh hơn so với X70. Theo TheVerge, bộ thu phát sóng thế hệ mới chiếm ít không gian bảng mạch hơn 25% cũng như sử dụng ít năng lượng hơn 20%.

Dự kiến, bộ đôi iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max sẽ được trang bị modem di động mới nhất từ Qualcomm mang tên Snapdragon X75. Hai phiên bản iPhone 16 và iPhone 16 Plus tiêu chuẩn vẫn sẽ sử dụng modem Snapdragon X70 tương tự như những mẫu iPhone 15.

Ngoài ra, một số nguồn tin rò rỉ khác còn cho biết dòng sản phẩm iPhone 16 sẽ được tích hợp phím Capture Button. Theo The Information, phím bấm mới giúp thúc đẩy người dùng iPhone quay video nhiều hơn. Thay đổi trên được xem là hoàn toàn phù hợp với các nâng cấp mới trên dòng sản phẩm iPhone 16.

Trong khi đó, bộ đôi iPhone 16 và iPhone 16 Plus tiêu chuẩn sẽ được nâng cấp lên dung lượng RAM 8GB. Đây được xem là một cải tiến quan trọng, hứa hẹn sẽ giúp cải thiện được hiệu suất đa nhiệm của máy.

Bộ nhớ mới trên bộ đôi iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max sẽ sử dụng công nghệ Quad-Level Cell (QLC) với chi phí sản xuất rẻ hơn so với công nghệ TLC đang được ứng dụng trên những mẫu iPhone hiện nay. Tuy nhiên, sẽ bị đánh đổi bằng tốc độ ghi chậm hơn TLC.

Theo nguồn tin từ MacRumors, dung lượng bộ nhớ trên dòng iPhone 16 Pro sẽ được nâng cấp lên mức 2TB, cao cấp đôi so với dung lượng bộ nhớ tối đa hiện tại của dòng iPhone 15 Pro.

Ông Babu cho biết việc điều chỉnh lượng hàng tồn kho đang được quan sát thấy trên thị trường PC. Lenovo lạc quan một cách thận trọng về dự báo tăng trưởng và tin rằng “điều tồi tệ nhất đã qua”.

Theo tiết lộ của Nikkei Asia, các công ty công nghệ Mỹ, như Microsoft và Intel, đang phát triển một loại PC AI mới, cho phép người dùng sử dụng AI hiệu quả bằng cách hỗ trợ quá trình xử lý dữ liệu trên chính các thiết bị này. Ông Babu nói Lenovo đang “tập trung rất nhiều vào việc xây dựng chiến lược AI”, bằng cách hợp tác với các công ty công nghệ của Mỹ.

Ông tin tưởng PC AI sẽ “đưa khách hàng quay trở lại, để làm mới những chiếc PC" mà họ đã mua trong thời kỳ đại dịch COVID-19.

- Người Trung Quốc chê bai dòng Samsung Galaxy S24 tích hợp mô hình AI của Baidu

Vào cuối tháng 1.2024, chi nhánh Samsung Electronics ở Trung Quốc và Baidu AI Cloud đã công bố quan hệ đối tác chiến lược. Theo đó, dòng Galaxy S24 được Samsung Electronics giới thiệu tại Trung Quốc vào ngày 25.1 (một tuần sau khi ra mắt ở Mỹ) sẽ sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn Ernie và công cụ tìm kiếm của Baidu để hỗ trợ các chức năng trí tuệ nhân tạo (AI) trên máy. Cụ thể hơn, tính năng Circle to Search cho phép người dùng ở Trung Quốc tìm kiếm văn bản, hình ảnh hoặc video bằng cử chỉ tay với kết quả do Baidu cung cấp.

Thế nhưng, việc Samsung Electronics tích hợp công nghệ AI từ gã khổng lồ tìm kiếm Baidu vào các smartphone hàng đầu mới nhất không được nhiều người tiêu dùng ở Trung Quốc đánh giá tích cực.

Nhiều người Trung Quốc đã lên mạng xã hội bày tỏ lo ngại rằng tính năng tìm kiếm trên phiên bản địa phương của dòng Galaxy S24 có thể không tốt như trên bản quốc tế.

“Phiên bản nước ngoài là một thế giới hoàn toàn khác so với phiên bản Trung Quốc”, người dùng mạng xã hội có nickname Sun Weilun bình luận.

Sun Weilun cho biết đã đến thăm một cửa hàng Samsung Electronics ở Hồng Kông để thử nghiệm dòng Galaxy S24 và nhận thấy rằng tính năng Circle to Search do Baidu cung cấp mang lại ít kết quả hơn nhiều so với phiên bản quốc tế được Google hỗ trợ.

Richard Zhang, cư dân Bắc Kinh 30 tuổi, cho biết đang có ý định mua phiên bản Galaxy S24 quốc tế để có được những dịch vụ AI tốt nhất.