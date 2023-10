Điểm tin công nghệ 5/10: Ứng dụng iPhone tại Trung Quốc phải có giấy phép của chính phủ

Đêm nay Europa League bắt đầu lượt đấu thứ 2 vòng bảng. Trong khi các ứng viên như Liverpool, Leverkusen, AS Roma thuận lợi khi đều gặp các đối thủ 'nhẹ ký' thì các cặp đấu cân tài cân sức: Sporting Lisbon vs Atalanta, Marseille vs Brighton, Freiburg vs West Ham hứa hẹn hấp dẫn.